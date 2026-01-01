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Эдди Иззард
Эдди Иззард Eddie Izzard
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Эдди Иззард

Eddie Izzard

Дата рождения
7 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Аден, Йемен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Эдди Иззарда

Эдвард Джордж Иззард родился 7 февраля 1962 года в Адене – бывшей столице Йемена, который в то время был британской колонией. У актера есть старший брат Марк. Почти сразу семья переехала в Северную Ирландию, спасаясь от революции, вспыхнувшей в стране. Мать Эдди умерла от рака, когда ему было шесть лет. С семи лет мальчик стал выступать в хоре и играл в школьных спектаклях. Еще будучи подростком, он стал тяготеть к комедии, тренировался в произношении разных акцентов.

С середины 1980-х годов Эдди стал выступать со своими представлениями в клубах и на улицах. После выступления в 1991 году на телевизионном благотворительном  концерте он стал популярен.

В 1985 году актёр совершил каминг-аут, рассказав о том, что он определяет себя как трансвестита, а позже окрестил себя гендерфлюидом. С 1999 года Эдди состоял в отношениях с британским режиссёром и сценаристом Сарой Таунсенд, но через три года они расстались.

С середины 1990-х годов актёр стал выходить на сцену Вест-Энда. В это же время началась и кинокарьера Эдди. Актёр часто озвучивал персонажей детских мультфильмов, а также участвовал в написании сценариев и выступал продюсером нескольких кинопроектов. Эдди – по-настоящему одаренный актёр, который стремится внести вклад в развитие искусства, в частности комедии, во всем мире. Он активно участвует в общественной жизни Англии, много времени посвящает благотворительности.

Популярные фильмы

Ганнибал 8.1
Ганнибал (2013)
Зеленые яйца и ветчина 8.0
Зеленые яйца и ветчина (2019)
Соединенные Штаты Тары 7.9
Соединенные Штаты Тары (2009)

Фильмография Эдди Иззарда

Пятый битл 7.2
Пятый битл Midas Man
биография, драма 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Билеты
Преступники 6.7
Преступники
комедия, триллер, криминал 2023, США
Доктор Джекилл 4.9
Доктор Джекилл Doctor Jekyll
драма, ужасы, детектив 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Рок дог 3: Битва за бит 7
Рок дог 3: Битва за бит Rock Dog 3: Battle the Beat
приключения, анимация, комедия 2022, США / Китай
Смотреть трейлер
Миндаль и морской конек 5.4
Миндаль и морской конек The Almond and the Seahorse
драма 2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Прошлое не отпустит 6.6
Прошлое не отпустит
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2021, Великобритания
Утраченный символ 6.2
Утраченный символ
приключения, триллер 2021, США
Шесть минут до полуночи 5.4
Шесть минут до полуночи Six Minutes to Midnight
драма, триллер 2020, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Эдди Иззарде
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Эдди Иззард исполнит заглавную роль в фильме «Доктор Джекилл» по знаменитой повести Роберта Льюиса Стивенсона
Peacock решил не продлевать на второй сезон сериал «Утраченный символ»
Peacock решил не продлевать на второй сезон сериал «Утраченный символ»

Интересные факты о Эдди Иззарде

  • Эдди страдает от дислексии.
  • Актёр бегло говорит на немецком, испанском и французском языках.
  • Он большой фанат футбольного клуба «Кристал Пэлас».
  • В 2017 году он выпустил свою автобиографию под названием «Поверьте мне: Мемуары о любви, смерти и джазовых цыплятах».
  • В феврале 2020 года Эдди Иззард пробежал 28 марафонов по всей Европе, собрав 184 тысячи долларов на благотворительность.
  • Эдди проголосовал за сохранение Шотландии в составе Великобритании на референдуме 2014 года.
  • В детстве Эдди был игроком школьной команды по футболу и хотел стать профессиональным футболистом.
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