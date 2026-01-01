Эдди Иззард

Эдвард Джордж Иззард родился 7 февраля 1962 года в Адене – бывшей столице Йемена, который в то время был британской колонией. У актера есть старший брат Марк. Почти сразу семья переехала в Северную Ирландию, спасаясь от революции, вспыхнувшей в стране. Мать Эдди умерла от рака, когда ему было шесть лет. С семи лет мальчик стал выступать в хоре и играл в школьных спектаклях. Еще будучи подростком, он стал тяготеть к комедии, тренировался в произношении разных акцентов.

С середины 1980-х годов Эдди стал выступать со своими представлениями в клубах и на улицах. После выступления в 1991 году на телевизионном благотворительном концерте он стал популярен.

В 1985 году актёр совершил каминг-аут, рассказав о том, что он определяет себя как трансвестита, а позже окрестил себя гендерфлюидом. С 1999 года Эдди состоял в отношениях с британским режиссёром и сценаристом Сарой Таунсенд, но через три года они расстались.

С середины 1990-х годов актёр стал выходить на сцену Вест-Энда. В это же время началась и кинокарьера Эдди. Актёр часто озвучивал персонажей детских мультфильмов, а также участвовал в написании сценариев и выступал продюсером нескольких кинопроектов. Эдди – по-настоящему одаренный актёр, который стремится внести вклад в развитие искусства, в частности комедии, во всем мире. Он активно участвует в общественной жизни Англии, много времени посвящает благотворительности.