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Киноафиша Фильмы Неудержимые 4 Цитаты из фильма Неудержимые 4

Цитаты из фильма Неудержимые 4

Toll Road [на вопрос, может ли он создать отвлечение] Папа в лесу кактус не сажает?
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Christmas [после того, как Марш, оказавшийся Ацтеком, был застрелен вертолетом, а Барни оказался его пилотом] Чё за х#рь? Барни? Эй, я же его с классикой поймал! Ты меня чуть чёрт возьми не прикончил!
Barney Не за что!
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Christmas Как тебе удобнее — Джамбо или Шримп?
Jumbo Shrimp Еще раз скажешь — отрублю твою с#### голову.
Christmas Чуть жестковато, малыш.
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Easy Day Это наш снайпер?
Gunner Не парься. У меня прицельный оптический прицел.
Easy Day Что? Ладно, Хоука, запомни это лицо. Не стреляй по нему случайно.
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Gina [к Крисмасу] Знаешь, кто ты на самом деле? Пещерный человек.
Barney Да, ты похож на пещерного человека.
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Lash [после того, как Неудержимые были захвачены на корабле Рахмата] Вот это, блин, бардак вышел.
Easy Day Сначала Ливия, теперь это? Кто-то знал, что мы идём, оба раза.
Marsh Моя разведка была крепкой.
Easy Day Твоя разведка — говн##.
Marsh Да ну на это п##.
Gunner Информацию могли слить! Мы вас не знаем.
Toll Road Он был проверенный.
Gunner [про Лэша] Может, это твоя новая девушка!
Toll Road Пшёл ты, Ганнер! Ты нас сдал в Вилене на той операции! Думаешь, я забыл?
Gina Кто-то нас сдал.
Marsh А как насчёт твоего парня? Ты сдала его, чтобы самой быть на вершине.
Lash Отстань. Она бы на такое не пошла.
Marsh Что? Ему сверху п##?
Gina Пшёл ты.
Toll Road [указывает на Галана] Может, это немой в углу. Что, Галан? Язык проглотил, ковбой?
Easy Day Да, он что-то скрывает.
Gunner Да. Я никогда этому чёртову типу не доверял!
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Marsh [после того, как Марш оказался Оцелотом, а Кристмас снес его вертолёт из ракетомёта] Ты как генитальные бородавки! Всегда лезешь туда, где тебя не ждут, и ни в какую не хочешь уходить!
Christmas У тебя есть то, что мне нужно, Марш. Я спускаюсь за этим.
Marsh Похоже, ты понял, что это устройство — единственное, что не даёт начаться третьей мировой войне, конфликту, который для многих будет катастрофой, но для кого-то — невероятно, невероятно, НЕВЕРОЯТНО выгодным, и этим кем-то буду я! А на Отряд Пламя свалят всю вину! Так что наслаждайся шоу!
[бросает выключатель смерти в океан]
Marsh Убейте их всех!
[люди Марша открывают огонь по Отряду Пламя]
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Christmas [после убийства одного из людей Рахмата] Такк сейчас не может ответить на звонок.
[смотрит на труп Такка]
Christmas Он немного вялый.
Bok Кто это?
Christmas [Рахмат берет рацию] Человек, который ошибся, оставив тебя в живых. Но я пришел это исправить.
Rahmat Ага, смотри, кто всё ещё пытается быть героем. Как мило, что ты присоединился. Если надеешься повторить ту кашу в Ливии — опоздал, боюсь. Мои люди уже в пути, чтобы выследить тебя. Так что, думаю, мне придется отправить тебя в могилу пораньше. Точно так же, как я сделал с твоим другом в Ливии.
Christmas Поправка, он не был моим другом. Он был моим братом. Так что приводите свою армию. Приводите всех чёрт##ых, кого хотите, и я разберусь с каждым из них. Когда доберусь до тебя, позабочусь, чтобы единственный способ покинуть этот корабль для тебя был в виде кучи разношёрстных кусочков.
[роняет рацию и убегает]
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Christmas Стэтхэм: «Разговор? Скорее похоже на злую болтовню.»
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Christmas [после того, как убили последних подручных Рахмата] Как дела, Рахмат?
Rahmat Вижу, тебе нравится играть с ножами.
Christmas Ну, я больше не играю. Ты отдашь мне выключатель, и мы покончим с этим раз и навсегда.
Rahmat Давай, герой, забирай.
[Рахмат достаёт пару тонф, и двое начинают драться]
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Рахмат [пока Крисмас и Рахмат дерутся, Крисмас умудряется ударить Рахмата ножом в плечо] Это всё, что у тебя есть?
[Рахмат вынимает нож из плеча, и они с Крисмасом продолжают драку; в конце концов Крисмас сбивает Рахмата с ног и пронзает его томагавком в грудь]
Крисмас Нет, это у меня самый большой.
🧡
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Marsh [Бай приходит на обмен пленными, Марш стреляет в двух сопровождающих Бай, раскрываясь как Оцелот] Привет, Бай.
[направляет пистолет в голову Бай]
Marsh Прощай, Бай.
[стреляет и убивает Бай]
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Christmas Ты лузер. Но ты мне нравишься.
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Galan [когда Толл Роуд начинает писать, чтобы помочь Неудержимым выбраться из камеры] Подъязычная кость. Это единственная кость в человеческом теле, которая ни с чем не соединена. Она вот здесь, в горле. Без неё мы не можем говорить. Этими руками я вырву подъязычную кость из горла этого п#д#ра Рахмата, засуну её ему в жопу его же бойфренда, а потом заставлю их обоих извиняться, пока они будут тонуть в собственной крови. Барни был моим героем. Я не говорю, я не могу говорить, потому что мой разум заполнен этими жестокими, пугающими фантазиями, которые теперь станут адской реальностью!
Easy Day Тебе бы лучше молчать.
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Rahmat [Рассказано Руссо, предлагая обмен пленными на Бай] Без всяких игр. Решать тебе — нужны ли Неудержимые или нет.
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Marsh [после того, как он выстрелил в одного из своих] Как насчёт повышения?
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