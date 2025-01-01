GunnerДа. Я никогда этому чёртову типу не доверял!
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Marsh[после того, как Марш оказался Оцелотом, а Кристмас снес его вертолёт из ракетомёта]Ты как генитальные бородавки! Всегда лезешь туда, где тебя не ждут, и ни в какую не хочешь уходить!
ChristmasУ тебя есть то, что мне нужно, Марш. Я спускаюсь за этим.
MarshПохоже, ты понял, что это устройство — единственное, что не даёт начаться третьей мировой войне, конфликту, который для многих будет катастрофой, но для кого-то — невероятно, невероятно, НЕВЕРОЯТНО выгодным, и этим кем-то буду я! А на Отряд Пламя свалят всю вину! Так что наслаждайся шоу!
Christmas[Рахмат берет рацию]Человек, который ошибся, оставив тебя в живых. Но я пришел это исправить.
RahmatАга, смотри, кто всё ещё пытается быть героем. Как мило, что ты присоединился. Если надеешься повторить ту кашу в Ливии — опоздал, боюсь. Мои люди уже в пути, чтобы выследить тебя. Так что, думаю, мне придется отправить тебя в могилу пораньше. Точно так же, как я сделал с твоим другом в Ливии.
ChristmasПоправка, он не был моим другом. Он был моим братом. Так что приводите свою армию. Приводите всех чёрт##ых, кого хотите, и я разберусь с каждым из них. Когда доберусь до тебя, позабочусь, чтобы единственный способ покинуть этот корабль для тебя был в виде кучи разношёрстных кусочков.
[роняет рацию и убегает]
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ChristmasСтэтхэм: «Разговор? Скорее похоже на злую болтовню.»
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Christmas[после того, как убили последних подручных Рахмата]Как дела, Рахмат?
Galan[когда Толл Роуд начинает писать, чтобы помочь Неудержимым выбраться из камеры]Подъязычная кость. Это единственная кость в человеческом теле, которая ни с чем не соединена. Она вот здесь, в горле. Без неё мы не можем говорить. Этими руками я вырву подъязычную кость из горла этого п#д#ра Рахмата, засуну её ему в жопу его же бойфренда, а потом заставлю их обоих извиняться, пока они будут тонуть в собственной крови. Барни был моим героем. Я не говорю, я не могу говорить, потому что мой разум заполнен этими жестокими, пугающими фантазиями, которые теперь станут адской реальностью!