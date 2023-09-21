«Неудержимые 4»: Рецензия Киноафиши

Когда спецслужбы и армия США бессильны, в дело вступают они — бойцы элитного отряда, именующие себя «Неудержимыми». Во главе частной военной компании — многоопытный Барни Росс, за годы службы успевший свергнуть нескольких диктаторов, устранивший с десяток террористов и предотвративший по меньшей мере один конец света. Но самое серьезное испытание ждет ветерана и его подопечных впереди. В ЦРУ узнают о том, что на территории Ливии подручные загадочного Оцелота захватили ядерные боеголовки. И если сиюминутно ничего не предпринять, человечество неминуемо настигнет Третья мировая война. Барни и его наемникам требуется вырвать из лап злоумышленников оружие массового уничтожения, пока не стало слишком поздно.

«Неудержимые 4» — уже второй за полгода дорогостоящий блокбастер Скотта Во, крепкого ремесленника, до этого выдававшего по фильму в пятилетку. Его предыдущий ностальгический боевик «Круче некуда», вопреки триумфальному камбэку Джеки Чана, с треском провалился в американском прокате. Звездный капустник во главе со Сталлоне, по всей видимости, ожидает та же участь. Беда в том, что с момента выхода третьих «Неудержимых» прошло десять лет. И не сказать, что та кинолента получилась шибко удачной: отход от рейтинга R в пользу PG-13 и попытка омолодить команду не пришлись по вкусу даже преданным фанатам франшизы, поэтому сборы оставляли желать лучшего. Порядком затянувшаяся работа над ошибками привела к тому, что из актерского состава выбыла добрая половина суперзвезд, а те самые любители экшенов 80-х, на которых и рассчитана сага, уже попросту забыли о ее существовании. Казалось, ничего путного из возрождения «Неудержимых» не выйдет, однако Скотту Во и его съемочной группе удалось практически невозможное — снять залихватский боевик в духе первых двух частей, где нашлось место как убедительной драме, так и фирменной самоиронии.

Неудержимые 4

Несмотря на отказ от участия в съемках Арнольда Шварценеггера, Терри Крюса и некоторых других ключевых артистов, создатели квадриквела сумели подыскать им достойную замену. Так, новым нанимателем «Неудержимых», коим когда-то выступал Брюс Уиллис, отныне является знаменитый Энди Гарсия, играющий агента ЦРУ Марша. Уже упомянутого Крюса в отряде сменил не менее харизматичный Фифти Сент, а лидером коллектива и по совместительству девушкой Джейсона Стэйтема становится обаятельная Меган Фокс. За юмор в «Неудержимых» теперь отвечает Джейкоб Скипио, коему досталась роль сына Гальго, персонажа Антонио Бандераса из третьего фильма. И пусть все его шутки на грани фола, зато они отлично разряжают обстановку во время напряженных боевых действий. К слову, экшен-сцен на сей раз действительно много: люди Барни Росса сражается на суше, на воде и в воздухе, используя все доступные типы вооружения. Впрочем, наиболее зрелищная схватка на счету еще одного новичка — мастера восточных единоборств Тони Джа, воплотившего образ таиландского головореза в завязке, в итоге примкнувшего к «Неудержимым» лишь перед финальной битвой. Между новобранцами франшизы и ее старожилами Сталлоне, Лундгреном, Стэйтемом и Кутюром возникает подлинная химия, так что отряд не заметил потери бойцов, да и злодей в исполнении индонезийца Ико Уайса из культовой дилогии «Рейд» вышел чертовски колоритным.

Неудержимые 4

«Неудержимые 4» — отменное развлечение на вечер, способное порадовать как поклонников киносериала, так и ценителей олдскульных тестостероновых боевиков в целом. Перестрелки, погони и рукопашные поединки поставлены на высшем уровне, поэтому пропускать главную новинку кинопроката сентября нельзя ни в коем случае.