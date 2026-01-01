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Курт Уиммер
Kurt Wimmer
Киноафиша
Персоны
Курт Уиммер
Курт Уиммер
Kurt Wimmer
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Гонолулу, США
Популярные фильмы
8.0
Законопослушный гражданин
(2009)
7.7
Эквилибриум
(2002)
7.4
Пчеловод
(2024)
Фильмография Курт Уиммер
7.4
Пчеловод
The Beekeeper
триллер
2024, США
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6.5
Неудержимые 4
Expend4bles
боевик, приключения, триллер
2023, США
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Дети кукурузы
Children of the Corn
ужасы
2023, Австралия / США
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4.6
Ограбление по-джентльменски
The Misfits
боевик, приключения, триллер
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Заклинание
Spell
ужасы, триллер
2020, США
6.2
На гребне волны
Point Break
боевик
2015, США / Германия / Китай
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Вспомнить все
Total Recall
приключения, триллер, боевик, фантастика
2012, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Солт
Salt
триллер
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Курт Уиммер
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