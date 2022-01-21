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Ико Уайс
Ико Уайс
Iko Uwais
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Ико Уайс
Iko Uwais
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Дата рождения
12 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ико Уайса
Родился 12 февраля 1983 года. Джакарта, Индонезия.
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Фильмография Ико Уайса
Кулаки возмездия
боевик, криминал, драма, фэнтези
2022, США
4.0
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Али, рули!
боевик, комедия
2019, США
7.0
Тройная угроза
боевик, триллер, криминал
2019, Таиланд / США
5.0
Ночь идёт за нами
боевик, триллер
2018, Индонезия / США
7.0
22 мили
боевик
2018, США
6.0
Рейд: Пуля в голове
боевик
2016, Индонезия
6.0
Рейд 2
боевик
2014, Индонезия
6.0
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21 января 2022 13:28
Джейсон Стэйтем дерется с Ико Уайсом на новых фото со съемок «Неудержимых 4»
Звезда «Гнева человеческого» считает коллегу «настоящим мастером своего дела».
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9 ноября 2021 15:40
Звезда «Рейда» Ико Уайс исполнит роль злодея в «Неудержимых 4»
Актер присоединился к экшен-команде во главе с Джейсоном Стэйтемом.
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27 октября 2021 11:28
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