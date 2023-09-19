Джейсон Стэйтем дерется на ножах в эксклюзивном отрывке из «Неудержимых 4»

Российская прокатная компания Global Film и Киноафиша представляют эксклюзивный дублированный отрывок из предстоящего боевика «Неудержимые 4» во главе с Джейсоном Стэйтемом, Меган Фокс, рэпером Фифти Сент и Ико Уайсом. В отечественный прокат блокбастер выйдет 21 сентября.

В представленном отрывке Ли Кристмас (Стэйтем) вступает в рукопашную схватку с персонажем Уайса, используя холодное оружие.

По сюжету, после ухода Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) и отстранения от дел Кристмаса, формируется новый состав Неудержимых. Однако команда терпит фиаско и оказывается в плену. Исправлять ситуацию призывают Кристмаса, который вынужден едва ли не самостоятельно проникнуть в стан врага, спасти боевых товарищей и весь мир, заодно восстановив подмоченную репутацию Неудержимых.

Ввиду изобилия красочных сцен насилия в Северной Америке «Неудержимые 4» получили прокатный ярлык R, соответствующий российской пометке 18+. Снял фильм режиссер Скотт Во. Не так давно в России вышел его другой экшен-фильм — «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой.

В актерском составе «Неудержимых 4» также задействована главная звезда предыдущих частей франшизы в лице Сталлоне, но на этот раз его присутствие ограничилось эпизодической ролью. Также в фильме к своим знакомым ролям вернулись Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр.