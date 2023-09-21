Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться

Реж. Скотт Во

Франшиза с участием легендарных звезд старых боевиков после эксперимента с третьим фильмом вернула себе взрослый возрастной рейтинг R и снова сменила режиссера. Им стал Скотт Во, снимавший «Need for Speed: Жажда скорости». В касте четвертой части по-прежнему Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и звезда MMA Рэнди Кутюр, а также главный идейный двигатель всего проекта Сильвестр Сталлоне. Но появятся и новички: Энди Гарсия, 50 Cent и Меган Фокс. Почетное место антагониста в картине досталось индонезийскому актеру Ико Уайсу, которого фанаты боевиков знают по дилогии «Рейд». Однако будет и еще один злодей. С ним-то команде Неудержимых и придется побороться.

Лучшие наемники в мире проваливают очередную миссию, в результате чего Барни Росс (Сталлоне) пропадает с радаров, а Ли Кристмас (Стэйтем) оказывается отстранен от дела. В ряды Неудержимых набирают новичков, но и они не справляются с заданием. Теперь вся надежда на Ли Кристмаса. Он решает в одиночку освободить боевых товарищей, чтобы вместе они смогли победить врача и снова спасти мир.

В российском прокате с 21 сентября.

Неудержимые 4

Реж. Джон Ву

Прежде чем уехать в Голливуд, великий режиссер Джон Ву снял на родине в Гонконге «Круто сваренных», ставших впоследствии одной из самых известных его картин. После фильмов в основном про китайские триады и гангстеров Ву в новой ленте делает главными героями полицейских. Чоу Юнь-Фат играет лихого копа по имени Текила, который любит джаз и не боится оказаться в самой гуще перестрелки. Последнее он, отложив кларнет, демонстрирует уже в начальной экшен-сцене в местной чайной. Расследование, над которым он работает, приводит его на встречу двух криминальных боссов, где главным игроком становится гангстер Тони (этапная роль Тони Люна), предавший своего патрона. Когда Текила и Тони целятся друг в друга впритык и оружие Текилы вдруг дает осечку, Тони отказывается стрелять в ответ и, загадочно улыбнувшись, скрывается в дыму.

Отработав знакомство с героями, режиссер, нагнетая, постепенно подходит к кульминации в адской больнице. Знаменитый балет пуль Джона Ву рассвечивает кадры вспышками, полицейские и плохие парни тараторят автоматными очередями, разбивая вдребезги стеклянные перегородки. Чоу Юнь-Фат спасает китайских детей и едва избегает огненного взрыва, сиганув из окна на электропроводах. Высокое напряжение в этом фильме — норма, и оба героя — всего лишь часть этого тока. Оттого самый пронзительный момент в «Круто сваренных» — признание Тони Люна, который говорит, что хотел бы жить подальше от всего этого, на Северном полюсе. Потому что там солнце не заходит, вместо электричества — просто свет. Стоит дождаться финала, чтобы увидеть его счастливым.

Круто сваренные

Реж. Джордж Миллер

Издания неоднократно включали «Дорогу ярости» во всевозможные топы и продолжают это делать. Только в конце августа ребут франшизы о Максе Рокатански, по версии критиков популярного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, был признан лучшей картиной, снятой за 25 лет. Чтобы создать лучший фильм четверти столетия, австралийскому режиссеру Джорджу Миллеру, однако, пришлось долгие годы бороться за проект. Менялся сценарий, на главную роль рассматривались разные актеры, экономические сложности тормозили производство, трудоемкие съемки срывались и переносились из Австралии в Намибию, но это все не остановило режиссера.

Суть сюжета «Дороги ярости» — погоня, растянутая на весь фильм. Главный герой Макс (Том Харди), обыкновенно в одиночестве разъезжавший по постапокалиптической пустыне, помогает девушкам во главе с отчаянной Фуриосой (Шарлиз Терон) добраться до Зеленых земель. Девушки сбежали от тирана-милитариста Несмертного Джо, и вернуть их отправляется армия безбашенных воинов, верная тирану. Сделанная на 90% при помощи практических спецэффектов картина поражает богатством фактуры и детальной выделкой. Не менее впечатляюще здесь работает динамичный монтаж, отмеченный «Оскаром»: в среднем 22 склейки в минуту (для сравнения: в «Воине дороги» у Миллера было лишь 13 склеек в минуту). Режиссер ведет повествование всецело визуальными средствами при минимуме диалогов. Только экшен, огонь и кровь.

Безумный Макс: Дорога ярости

Реж. Тони Скотт

Тони Скотт, автор первого «Топ Гана» и «Полицейского из Беверли-Хиллз — 2», мечтал экранизировать книгу А. Дж. Квиннела «До белого каления» еще в 80-х, но тогда не нашел финансирования. История про человека, идущего напролом во имя мести, в результате стала для режиссера переломной в фильмографии.

Дензел Вашингтон играет Джона Кризи, бывшего агента ЦРУ, который мучается от ПТСР и топит чувство вины за содеянное на дне бутылки. По знакомству его берут телохранителем в состоятельную семью. Добрая половина фильма посвящена тому, как замкнутый, утративший всякое желание жить человек начинает оттаивать под внимательным взглядом белокурой чудо-девочки (Дакота Фаннинг), которую он должен защищать. Можно представить, что с ним происходит, когда девочку похищают. Тони Скотт впервые позволил себе мрачный экшен-триллер с героем, чье эмоциональное состояние он использует как повод для ярких приемов. Пленочное изображение с кислотным зеленым то и дело мерцает, камера резкими зумами нервно растормаживает кадр, а «клиповый», будто вырвавшийся из-под контроля монтаж выглядит на редкость уместно, пока Джон Кризи обрушивает испепеляющий гнев на преступников под саундтрек индастриал-группы Nine Inch Nails.

Гнев

Реж. Пак Чхан Ук

Вторая картина так называемой «трилогии мести» южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Олдбой» в год премьеры получила от жюри Каннского кинофестиваля Гран-при и личные восторги растроганного до слез председателя Квентина Тарантино. Не исчерпывающая, но эффектная однокадровая сцена драки в коридоре до сих пор считается визитной карточкой этого триллера и не раз цитировалась в кино, а сам фильм оказал влияние на франшизу о Джоне Уике, еще одном убийце, движимом чувством, которое лучше подавать холодным.

Сюжет «Олдбоя» замысловат и богат на крутые повороты и начинается, например, с того, как в одну дождливую ночь безмозглый выпивоха устраивает концерт в полицейском участке, а потом, освободившись, пропадает без вести. Он просыпается в душной комнате, где из развлечений — стопка пустых тетрадей с карандашом и телевизор, и застревает в этой непонятно кем подготовленной тюрьме на 15 лет. Неожиданно его отпускают на свободу, и герой, желая узнать причину своего наказания, выходит на охоту за обидчиками, по пути влюбляясь в суши-мастершу. Кровавый триллер, где ироничные джамп-каты, цитаты из Бергмана и хитрые мизансцены сочетаются со страстями в духе греческой трагедии, обрел на Западе, как принято говорить, культовый статус. Закрученный сюжет, амбивалентность персонажей, экзотичная для европейского зрителя идея о человеке как существе, которое не лучше животного, подчеркнутая физиологичность насилия и выпуклость режиссерских приемов удивляли и восхищали, а на родине успех «Олдбоя» вдохновил целое поколение кинематографистов.