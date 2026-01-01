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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Наталья Чистякова-Ионова
Glukoza
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Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Glukoza
Дата рождения
7 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Рост
165 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Натальи Ионовой
Родилась 7 июня 1986 года. Сызрань, СССР (Россия).
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7.2
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(2009)
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(2019)
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Moya uzhasnaya sestra 2
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2022, Россия
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2021, Россия
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