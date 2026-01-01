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Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова Glukoza
Киноафиша Персоны Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова

Glukoza

Дата рождения
7 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Рост
165 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Драматический актёр

Биография Натальи Ионовой

Родилась 7 июня 1986 года. Сызрань, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Триумф 7.2
Триумф (2000)
Монстры против пришельцев 6.7
Монстры против пришельцев (2009)
Жара 6.5
Жара (2019)

Фильмография Натальи Ионовой

Паша Техник. За кем стоит андеграунд? 4.8
Паша Техник. За кем стоит андеграунд?
документальный 2026, Россия
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Дуплет 4
Дуплет
детектив 2025, Россия
Поймай собаку, если сможешь 5.4
Поймай собаку, если сможешь Poymay sobaku, esli smozhesh
комедия 2024, Россия
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Бьюти баттл
Бьюти баттл
телешоу 2023, Россия
Моя ужасная сестра 2 6.3
Моя ужасная сестра 2 Moya uzhasnaya sestra 2
комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер
Моя ужасная сестра 5
Моя ужасная сестра Moya uzhasnaya sestra
семейный 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Любовники 6.4
Любовники Lyubovniki
комедия, мелодрама 2022, Россия
Смотреть трейлер
Прабабушка легкого поведения. Начало 4.8
Прабабушка легкого поведения. Начало Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo
комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Наталье Ионовой
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