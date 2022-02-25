Айтишница из «Девушек с Макаровым»: о новом персонаже сериала и актрисе Наталье Бардо

На российские экраны вышел долгожданный второй сезон детективного комедийного сериала «Девушки с Макаровым». Наталья Бардо, известная зрителям по ролям в фильме «Бабушка легкого поведения» и в сериале «Беспринципные», сыграла в полицейском ситкоме айтишницу Валерию – начальницу отдела кибербезопасности. Киноафиша подготовила для своих читателей интересные факты об актрисе и ее героине.