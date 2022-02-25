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Наталья Бардо
Наталья Бардо
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Наталья Бардо
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Дата рождения
5 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Натальи Бардо
Родилась 5 апреля 1988 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Бардо
Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия
2021, Россия
5.0
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия
2019, Россия
6.0
Ночная смена
комедия
2018, Россия
7.0
Если любишь - прости
мелодрама
2015, Россия
8.0
Альпинисты
приключения
2013, Россия
4.0
В Россию за любовью!
мелодрама
2012, Россия
5.0
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Айтишница из «Девушек с Макаровым»: о новом персонаже сериала и актрисе Наталье Бардо
На российские экраны вышел долгожданный второй сезон детективного комедийного сериала «Девушки с Макаровым». Наталья Бардо, известная зрителям по ролям в фильме «Бабушка легкого поведения» и в сериале «Беспринципные», сыграла в полицейском ситкоме айтишницу Валерию – начальницу отдела кибербезопасности. Киноафиша подготовила для своих читателей интересные факты об актрисе и ее героине.
Написать
25 февраля 2022 10:31
Наталья Бардо, Ян Цапник и Михаил Тарабукин о новых проектах канала СТС
В Санкт-Петербурге состоялась презентация телеканала СТС, который показал собравшимся гостям целый пакет обновленных телепрограмм, а также суперновинки со звездами российского телевидения. Среди
Написать
22 октября 2018 13:16
В Москве прошла премьера комедии «Ночная смена»
В минувшие выходные в московском кинотеатре Каро Vegas 22 прошла премьера новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена», на которую съехались самые именитые гости. Для поклонников
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18 июня 2018 14:43
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Наталья Бардо ответила на оскорбления Собчак в адрес ее мужа: «Мне грустно и больно»
Супруга кинорежиссера призналась, что после шуток телеведущей ей будто вылили помои на голову.
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14 июня 2021 16:07
«Всем бы такую учительницу»: Наталья Бардо в пикантном бикини дала фанатам урок английского
Знаменитость планирует сделать такие публикации регулярными.
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27 января 2021 12:44
«Ничего лишнего, даже купальника»: Наталья Бардо показала, как без одежды попарилась в сауне
Откровенный кадр шокировал поклонников.
Написать
22 января 2021 15:01
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