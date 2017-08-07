«Бабушка легкого поведения»: Рецензия Киноафиши

«Секс, похоть, глубина»

Сексуальность за 60 – вещь невообразимая, однако именно она становится главной темой для юмористических спекуляций в новой комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». Под «Party like a Russian» на экране во всем своём блеске щеголяет каст не молодых, но дерзких актеров, возглавляет который – самый узнаваемый профиль КВН и Comedy Club – Александр Ревва. Лёгкий, игривый и невероятно смешной фильм без всякой робости щекочет зрительские страстишки, предлагая добрую, хоть и не самую свежую историю про кучерявые парики и накладные груди.

Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»

По сюжету, отчаянный аферист Саня Трансформер сумел собрать настоящее комбо из неприятностей, разозлив и влиятельных бандитов, и властных чиновников. Залечь на дно он решает в увядающем доме для престарелых, выдав себя за тётушку Шуру. Он маскирует свои брутальности под парой колготок и безвкусной юбкой и преспокойно тусит с местными стариками, заводя романы и интрижки разной степени приличия. Одно из знакомств, с героиней Глюкозы, оказывается судьбоносным, способным изменить авантюрного плохиша и превратить его в порядочного человека.

Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»

Игры в перевоплощение уже давно стали жанровой классикой, к которой возвращаются с фантазией и без – начиная с культовых «В джазе только девушки», «Тутси», и «Миссис Даутфайр» и заканчивая развязными «Белыми цыпочками» и сказочной лентой «Она мужчина». «Бабушка» смело встает в этот ряд, сумев обыграть известный шаблон с помощью ментальных кодов и акцента на двойное «в» (в смысле, на Ревву). Четкие, емкие диалоги ловко балансируют на грани цензурности, а шутки вылетают с частотой пулеметной очереди, попадая то в пупок, то ниже, а то и в самое сердце. Все ситуации и фразы выглядят современными и не затертыми в кино, так что срабатывают с первого раза. Похоть, прикрываемая легкой драмой, разврат и гэги через каждые пять минут – все это заставляет зал хохотать, подпрыгивая в кресле, и аплодировать экрану.

Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»

Каждый актер с точностью пазла подходит в свою роль. Стоит ли повторять, что Ревва и вправду король перевоплощений, который и без сложносочиненного грима и пластмассового колье может стать самой дерзкой бабулей. Смотря на нее думаешь, вот бы все могли за себя постоять и надавать по моське наглому чиновнику. Актеры второго плана, сыгравшие постояльцев дома престарелых, идеально изображают гламур в большом возрасте, преобразившись из скучных стариков в шоу-звезд. Дебютантка этого кино Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) вполне справилась со своей ролью хорошей и наивной, то плача, то смеясь по разным мелочам. А известный говор из «Реальных пацанов» и Comedy woman Марина Федункив добавляет перцу в итак неспокойный нарратив. В общем, что ни лицо, то Персонаж, из которых с легкостью можно было бы миксовать безумные комедии на тему провинциальной отмороженности.

Кадр из фильма «Бабушка легкого поведения»

«Бабушка легкого поведения» – отличный пример того, когда смелость и легкая беспардонность могут обернуться чистым и бездумным зрительским восторгом. Да, здесь нет высокоморальных идей, но есть позитивный и ненавязчивый посыл, призывающий к честности и борьбе за мечту всеми доступными вам способами. Фильм – идеальный вариант для вечеров в компании близких друзей, которых можно пинать в коленку, когда видишь очередную сумасшедшую сцену.

Инна Син

В российском прокате с 17 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бабушка легкого поведения»