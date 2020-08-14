Содержание:

Александр Ревва - КВН

Александр Ревва в Comedy Club

Александр Ревва – «Артур Пирожков»

Александр Ревва - Фильмы

Личная жизнь Александра Реввы

Александр Владимирович Ревва – российский шоумен, актер, телеведущий и певец, родился 10 сентября 1974 года в г. Горловка (Донецкая область, Украина). По заявлению самого Александра, фамилия Ревва является ненастоящей, ее предки звезды взяли после переезда в Украину из Эстонии, где носили фамилию Эрва. Отец знаменитости ушел из семьи, когда Ревве было всего 4 месяца, после чего сестру-двойняшку и его воспитывали мама и бабушка. Мама Александра работала художественным руководителем хора шахтеров и подрабатывала организатором концертных мероприятий.

После окончания школы Ревва учился в техникуме промышленной автоматики, а затем получил диплом по менеджменту Донецкой государственной академии управления. Некоторое время после выпуска Александр трудился электрослесарем на одной из шахт в родном городе, затем пошел работать на местное радио.



Александр Ревва - КВН

С 1995 года Александр играл в университетской команде КВН, а в 2000 году ему посчастливилось стать членом команды «Утомленные солнцем», одного из самых популярных составов того времени. В составе этого коллектива в 2003 году Ревва стал чемпионом высшей лиги КВН. В 2005 году Ревва и Михаил Галустян представили на сцене номер «Потерялася я», в последствие ставший одним из самых популярных за историю КВН. Скетч разбирали по цитатам и делали на него множество пародий, а Гадя Петрович Хренова вновь появилась на сцене в 2017 году, и номер имел ошеломительный успех.



Александр Ревва в Comedy Club

В 2006 году Александр Ревва был приглашен в еще малоизвестный юмористический проект «Comedy Club», который был создан командой КВН «Новые армяне» и ее капитаном Гариком Мартиросяном. Ревва начинал с роли резидента шоу и поначалу выступал на сцене дуэтом с Гавриилом Гордеевым, Гариком Харламовым, Павлом Волей, Тимуром Батрутдиновым и др., а по мере роста личной популярности начал воплощать в жизнь собственные номера. Самым популярным номером с участием Александра считается совместный с Гариком Харламовым скетч «Бабушка провинциального актера», где он целых пять минут изображает слегка глухую и непонятливую старушку. В этот же период времени Ревва стал появляться на сцене Comedy Club в образе Артура Пирожкова, мачо, чей образ был придуман им после нескольких посещений фитнес-центров Сочи и навеян «качками», способными говорить только о своем теле. Особую комичность персонажу придавал небольшой рост Реввы (176 см) и не слишком спортивная фигура.



Александр Ревва – «Артур Пирожков»

В 2009 году, параллельно с работой на Comedy Club на ТНТ Александр Ревва вместе с Андреем Рожковым из Уральских пельменей» был ведущим телешоу «Ты смешной!» канале НТВ и на протяжении всего проекта не выходил из образа Артура Пирожкова. Постепенно персонаж, придуманный Реввой, затмевал самого артиста, и под именем «Артур Пирожков» он стал выпускать видеоклипы, а позже уже собирал многотысячную аудиторию поклонниц. Самыми известными хитами Артура стали «Плачь, детка!», «Революция», «Paradise» и «Я не умею танцевать».



Александр Ревва - Фильмы

Первым актерским опытом для Александра стало появление в эпизоде сериала «Ералаш» в 2008 году. В 2011 году он предстал в образе мага Властелина Кольцова в комедийном сериале про экстрасенсов «Люди Хе». В 2013 году Ревва исполнил главную роль в комедии «Дублер», где сыграл сразу трех персонажей – телезвезду, певца и несуразного парня из массажного салона. Год спустя он появился в эпизодической роли в комедии «Легок на помине», но своей игрой затмил исполнителя главной роли Гарика Харламова. Также Александра можно увидеть в лентах «Смешанные чувства» (2014), «Ставка на любовь» (2015), «Яна+Янко» (2015) и «Zомбоящик» (2018). Яркой ролью в кинокарьере Александра стала главная роль в комедии «Бабушка легкого поведения» (2017), где также сыграли Глюкоза, Владимир Толоконников, Марина Федункив и Евгений Герчаков. Ревва не только исполнил в фильме две роли, но и стал ее сопродюсером.



Личная жизнь Александра Реввы

В 2004 году на одной сочинской дискотеке Александр повстречал девушку по имени Анжелика, которая привлекла его своей красотой. Чтобы обратить на себя ее внимание, Ревва потратил все последние деньги на лимузин, на котором отвез девушку домой. Спустя три года Анжелика и Александр поженились, и в том же году у них родилась дочь Алиса, а в 2013 году родилась их вторая дочь Амелия.