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Бабушка легкого поведения Бабушка легкого поведения
Киноафиша Фильмы Бабушка легкого поведения Отзывы о фильме «Бабушка легкого поведения»
Бабушка легкого поведения 2017 / Россия
6.7 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Бабушка легкого поведения»

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Наша рецензия

Сексуальность за 60 – вещь невообразимая, однако именно она становится главной темой для юмористических спекуляций в новой комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». Под «Party like a Russian» на экране во всем своём блеске щеголяет каст не молодых, но дерзких актеров, возглавляет который – самый узнаваемый профиль КВН и Comedy Club – Александр Ревва. Лёгкий, игривый и невероятно смешной фильм без всякой робости щекочет зрительские…

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Валентин 8 августа 2017, 14:07
Неожиданно хорошо, не смотря на название и трейлер :)
Бабушка лёгкого поведения Современные российские комедии... в очередной раз, что может быть в нашем кинематографе ху...
Такая мысль посетила меня после просмотра трейлера Бабушки лёгкого поведения. Но благо я смелый и пресс-показ так удачно подвернулся :) И могу я честно заявить, а хорошо, взаправду, Бабушка-милый и хороший фильм.
Может то опыт, а может съёмки в отрыве от Камеди клаба, всякого Энджой мувис и прочих Андреасяна и ко так повлияли на качество, что фильм вышел НЕ КАК ВСЕГДА унылым, не смотрибельным пошлым шлаком, а лёгкой задорной комедией, на которой действительно смеёшься в голос. Конечно новый фильм Реввы не без минусов, но всё же это большой шаг вперёд. Есть в фильме пошлости, но их не много и в общей милоте они не смотрятся сильно вырви глаз, и не рушат общего настроения.
Минутка напутствия: если убрать с половину слов на букву Ж и Пушкинские С, без сына, было бы идеально. Ещё убрать тот самый трейлер из фильма, несколько минут начала и сменить название, то тогда бы Бабушка могла бы войти в плеяду фильмов, которых рекомендуешь всем и вся, и говоришь, что это может быть новая классика, остов то, сюжет и съёмки у фильма, актёры и даже смысловая нагрузка хороши. О последнем хочется ещё дополнить: фильм, не смотря на жанр лёгкой комедии, развивается. По ходу просмотра, под середину и конец, проглядывает отличная сатира, в духе южного парка, браво :)
Кстати очень хорошо, что пресс-показ был за столько много времени до премьеры: ведь зрителя может отпугнуть и пресловутый трейлер, и постер, и само название фильма, и первые минуты фильма, а так у критиков и приглашённых зрителей будет возможность рассказать, что не надо бояться и воротить носом от вышесказанного, фильм стоит чтобы его посмотреть, с юмором провести час и двадцать шесть минут :) начиная с 17 августа.
Моя оценка 7,5 из 10
8 августа 2017, 14:07 Ответить
КиноМюсли 18 августа 2017, 01:00
РЕВВА С ВОЗУ, ГЛЮКОЗЕ ЛЕГЧЕ
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы.
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
​​​​​​​ Разумеется, русское кино уже общепринято хаить, особенно когда речь заходит о комедиях. Зритель без разбора, и зачастую даже без просмотра отечественных лент чешет всё под одну гребёнку. И лично этот фильм остался для нас каким-то непонятным… Его есть за что ругать, но и после себя он оставляет какое-то приятное послевкусие. Но, как обычно, обо всем по порядку...
А спонсором этого обзора, стал, наш любимый кинотеатр Киномакс, где классный звук и хорошая картинка
А теперь давайте разберемся, что в фильме плохого??
-Ну, во-первых, нам обещали показать комедию, с элементами романа, а по факту, у нас от романа одно только слово, потому что любовной линии между Глюкозой и Реввой особо нет. Глюкоза никакая и в целом зажечь искру в их дуете им, так и не удалось.
-Монолог с признанием в любви, это такая охинея, будто Ревву из-под палки заставили сказать это, без эмоций, тупо заученный текст, будто сцена была добавлена вопреки воплям режиссера и святого Бога кукурузы, от чего хочется вдавить себя в кресло от позора. Тот самый момент, когда снимаешь не ты, но стыдно, почему-то именно тебе.
-Что же касается сюжета, то он очень туп и нелогичен и с такими дырами, что лучше просто сказать, где этих дыр не наблюдается и где хоть что-то как-то стыкуется. Фильм настолько халтура, что никто не удосужился тебе рассказать, что произошло, как произошло, исправился ли герой после всего этого, за что полюбила его девушка? Не спорим, от фильма подобного жанра и уровня не ждешь неожиданной концовки, и все заранее знают, что будет в конце, но вы хотя бы покажите тот самый предсказуемый сюжет, где герой совершил подвиг, во имя добра и стал на путь перевоспитания.

Но если есть за что поругать фильм, то, возможно, мы и плюсы найдем. А они тут есть
-Жирный такой плюс ленты, это юмор, который здесь, довольно-таки не плохой и пару годных шуточек в нём есть. Вы обязательно посмеетесь в голос. Но это. К сожалению, очень вредит сюжету. Да, можно сказать, что дай хорошую историю, будут упрекать в неуместных шутках, даешь шутка-ищут историю. Людей не поймешь. Но выезжать на одном юморе, ну спорный момент.
-Актерский каст хороший (ну кроме Глюкозы). После ералаша, девочка пошла вниз, в актерской карьере. Ревва, все тот же клоун из Камеди, Марина Федункив , все та же мама Коляна из “Реальных пацанов” и эта роль дается на ура, ведь большая часть шуток завязана на ней и Владимир Толоконников, царстве ему небесное.

Подводя итоги ленты, то у фильма была хорошая такая попытка угодить всем и каждому, но к сожалению, пытается выехать на одном лишь юморе, ну а мы ставим ленте 5,5 бабушек-бэтменов из 10

​​​​​​​ ИИИИИИ ПОМНИТЕ, ты можешь попасть на постановку к Киркорову
18 августа 2017, 01:00 Ответить
Катерина Гумарова 19 августа 2017, 09:00
подскажите, пожалуйста, почему не получается заказать билет(онлайн) на фильм "бабушка легкого поведения" в тц "Эдем" на сегодня?
19 августа 2017, 09:00 Ответить
Татьяна Прыткова 20 августа 2017, 20:28
Оценка
Фильм - бомба!!!
Смеялись до слёз, весь зал смеялся))
Фильм неожиданно хорош!!! Заряжает позитивом!! В лучших традициях русских комедий. Всем рекомендую!!!
20 августа 2017, 20:28 Ответить
essviridova 21 августа 2017, 01:08
Оценка
Фильм оказался на удивление хорошим!!!!! Такой избитый сюжет как переодевание мужчины в женщину, создатели смогли показать оригинальным, шутки "неизбитые", в конце фильма есть даже смысловой посыл. Смотрится фильм легко, вызывает бурю позитивных эмоций, весь фильм практически смеялась и весь зал тоже. Радует что не было "сортирно-какашечного" юмора, были парочку шуточек, которые могут травмировать нежную детскую психику, но не перебор. Фильм очень понравился, советую сходить.
21 августа 2017, 01:08 Ответить
Киноафиша.инфо 21 августа 2017, 10:24
в ответ на сообщение Катерина Гумарова от 19 августа 2017, 09:00
Катерина, здравствуйте!
К сожалению, бронирование и покупка билетов в данный кинотеатр на нашем сайте пока недоступны.
Легкой вам рабочей недели!
21 августа 2017, 10:24 Ответить
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