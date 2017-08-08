Наша рецензия

Сексуальность за 60 – вещь невообразимая, однако именно она становится главной темой для юмористических спекуляций в новой комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». Под «Party like a Russian» на экране во всем своём блеске щеголяет каст не молодых, но дерзких актеров, возглавляет который – самый узнаваемый профиль КВН и Comedy Club – Александр Ревва. Лёгкий, игривый и невероятно смешной фильм без всякой робости щекочет зрительские…