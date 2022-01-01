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Ёла Санько

Ёла Санько
Ёла Санько
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Дата рождения
18 февраля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Ёлы Санько

Родилась 18 февраля 1947 года. 

Фильмография Ёлы Санько
Ряд 19
Ряд 19
триллер 2021, Россия
5.0
Ван Гоги
Ван Гоги
драма 2018, Россия
7.0
Метаморфозис
Метаморфозис
драма 2015, Россия
7.0
Он - дракон
Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.0
Если бы да кабы
Если бы да кабы
приключения, комедия 2011, Россия
5.0
Любовь на два полюса
Любовь на два полюса
мелодрама 2011, Россия
5.0
Несколько призрачных дней
Несколько призрачных дней
драма, мелодрама, детектив 2009, Украина
5.0
Тупой жирный заяц
Тупой жирный заяц
комедия, мелодрама 2007, Россия
4.0
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