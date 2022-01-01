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Ёла Санько
Ёла Санько
О персоне
Фильмография
Ёла Санько
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Дата рождения
18 февраля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Ёлы Санько
Родилась 18 февраля 1947 года.
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Фильмография Ёлы Санько
Ряд 19
триллер
2021, Россия
5.0
Ван Гоги
драма
2018, Россия
7.0
Метаморфозис
драма
2015, Россия
7.0
Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама
2015, Россия
6.0
Если бы да кабы
приключения, комедия
2011, Россия
5.0
Любовь на два полюса
мелодрама
2011, Россия
5.0
Несколько призрачных дней
драма, мелодрама, детектив
2009, Украина
5.0
Тупой жирный заяц
комедия, мелодрама
2007, Россия
4.0
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