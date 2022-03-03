Содержание:

Минди Калинг – Фильмы

- Минди Калинг - «Офис»

- Минди Калинг - «Гадкий я»

- Минди Калинг - «Ночь в музее 2»

Минди Калинг – Личная жизнь

Минди Калинг родилась 24 июня 1979 года в Кембридже, Массачусетс, в семье тамилов из Индии. В 1997 году после окончания частной школы начала посещать Дартмутский колледж, где сыграла в комедии «День игровых собак». В 2003 году написала в соавторстве с Брендой Уитерс пьесу «Мэтт и Бен», в которой сыграла вместе с Беном Аффлеком.

Минди Калинг – Фильмы

Первую роль в кино Калинг получила в 2004 году в фильме «Сорокалетний девственник», а также появилась в роли официантки в картине «Дети без сопровождения». На телевидении актриса дебютировала в 2005 году в эпизоде сериала «Умерь свой энтузиазм» в роли ассистента, через год попала в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». В этом же году она получила свою самую известную роль в сериале «Офис» и даже написала сценарий к 18 эпизодам телешоу. В 2007 году сыграла небольшую роль в фильме «Лицензия на брак» вместе с Джоном Красински, Анджелой Кинси и Брайаном Баумгартнером. Также появилась в популярной фэнтези-комедии «Ночь в музее 2», а в 2010 году озвучила маму туриста в мультфильме «Гадкий я». В 2018 году появилась в фильме 8 подруг Оушена.

Минди Калинг - «Офис»

Сатирический сериал, снятый в жанре псевдодокументалистики, выходивший на канале NBC с 2005 по 2013 год. Небольшой региональный офис компании Dunder Mifflin, занимающейся поставкой бумажной продукции. Каждый из сотрудников - Дуайт Шрут (Рэйн Уилсон), Джим Халперт (Джон Красински), Пэм Бисли (Дженна Фишер), Райан Ховард (Бенжмамин Новак), Келли Капур (Минди Калинг) - имеет свои причуды, привычки и комплексы, которые активно демонстрирует на камеру. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и целыми днями терпят выходки своего босса Майкла Скотта (Стив Кэрелл). Сериал получил множество наград, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».

Минди Калинг - «Гадкий я»

В 2010 году Калинг озвучила эпизодическую роль матери туриста в мультипликационом фильме Пьера Коффина «Гадкий я». Главный герой картины Грю – суперзлодей с реактивным транспортом и армией миньонов, с помощью которых он хочет похитить Луну. Для этого ему нужен уменьшитель – дорогостоящий аппарат, на который у него нет денег. Он идет в Банк Зла, чтобы получить нужную сумму, но владелец банка мистер Перкинс отказывает ему. Тогда Грю крадет уменьшитель у северокорейских военных, но ему мешает Вектор, у которого к Грю старые счеты. Он выкрадывает уменьшитель и заодно уменьшает летательный аппарат Грю.

Минди Калинг - «Ночь в музее 2»

В 2009 году Калинг сыграла доцента в популярной комедии Шона Леви «Ночь в музее 2». По сюжету фильма бывший охранник Музея естественной истории Ларри Дэйли (Бен Стиллер) стал бизнесменом, и в преддверии новой крупной сделки отправляется на свою старую работу и обнаруживает, что музей на реконструкции, а экспонаты готовят для отправки в Смитсоновский институт. Чучело обезьяны-капуцина по имени Декстер крадет волшебную пластину, которая может оживлять экспонаты. За ней же охотится злобный фараон Камунра (Хэнк Азариа), потому что пластина является ключом к миру мертвых.

Минди Калинг – Личная жизнь

У Калинг есть дочь Кэтрин Суоти Калинг, имя отца актриса не афиширует.