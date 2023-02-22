Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства

Звезда «Друзей» помимо интенсивных тренировок уделяет много времени уходу за собой, именно поэтому она так роскошно выглядит. Актриса не только делает омолаживающие процедуры для лица – SMAS-лифтинг и Thermage, прибегает к микротокам и лазерной шлифовке, но и следит за состоянием волос. Главное правило Джен в уходе за шевелюрой – отказ от расчесывания мокрых прядей. Дело в том, что это травматично для волос. Кутикула влажного волоса не запечатана, а значит, зубчики расчески легко могут его повредить. Регулярное расчесывание мокрых волос приводит к их истончению и ломкости. Поэтому Энистон проходится расческой по локонам только после того, как они полностью высохнут естественным путем. Это не единственный секрет здоровья волос Джен. Она регулярно подстригает кончики горячими ножницами у своего парикмахера, чтобы предотвратить их сечение, а также делает домашнюю маску с аспирином против перхоти и для блеска. Таблетки актриса растирает в порошок, смешивает с шампунем и моет им голову. Аспирин препятствует выпадению волос, хорошо очищает кожу головы, снимает зуд и в целом визуально делает шевелюру здоровее. Однако вам нужно убедиться, что у вас нет противопоказаний для применения средства – беременности, лактактацим, нарушения свертываемости крови и аллергии на него.

Дженнифер Энистон

Главный секрет роскошных волос итальянок – регулярное использование оливкового масла или в уходе, которое они как наносят на кончики, так и делают из него маску для всей длины. Моника Беллуччи сама прибегает к этому средству, которое еще называют «жидкое золото». Оливковое масло помогает актрисе восстановить волосы после съемок. Она делает из него питательную SOS-маску, которая «запечатывает» поврежденные кончики, придает прядям блеск и отлично их питает. Помимо оливкового Моника любит наносить на волосы масло магнолии – оно не только нереально пахнет, но и придают волосам зеркальный блеск.

Моника Беллуччи

Синди Кроуфорд

Топ-модель 1990-х в уходе за своими шикарными волосами, которые все еще являются ее визитной карточкой, делает ставку на регулярный массаж кожи головы с помощью расчески. Синди таким образом тонизирует кожу: за счет улучшения микроциркуляции фолликулы получают достаточно питания, и волосы становятся более крепкими, здоровыми и реже выпадают. Модель также давно отказалась от фена, который может пересушивать пряди, и часто делает питательные маски с маслами после душа – через десять минут она смывает средство. Кстати, Синди избегает красок с аммиаком и делает свой естественный цвет более насыщенным с помощью натуральных оттеночных шампуней.

Синди Кроуфорд

Адриана Лима

Модель и ангел Victoria’s Secret, которую вы могли видеть в фильме «8 подруг Оушена», всегда могла похвастаться густыми здоровыми волосами. Из-за постоянных съемок и перелетов у Адрианы нет времени на интенсивный регулярный уход за шевелюрой. Поэтому модель после каждого мытья головы наносит восстанавливающий кондиционер и на тридцать минут оставляет средство на волосах под шапочкой для душа. За это время пряди получают необходимое питание, становятся мягкими и послушными. Также модель любит добавлять в кондиционер мякоть авокадо – к этому бразильскому рецепту прибегают, если хотят придать срочно волосам здоровый блеск.

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Адриана Лима

Певица и актриса, которая, кажется, чаще всех играла невест в кино, Джей Ло недавно снова надела белое платье в «Моей пиратской свадьбе». У Дженнифер длинные и здоровые волосы, которые она холит и лелеет. Помимо салонного ухода, она большая фанатка домашних масок. Любимый рецепт Джей Ло – восстанавливающий бальзам из авокадо, банана и яичных желтков. Все ингредиенты она перемешивает, наносит на волосы, распределяя средство от корней до самых кончиков, и оставляет на 20-30 минут, а затем смывает с помощью шампуня. Авокадо и яичные желтки не только помогают восстановить текстуру волоса, но также делают пряди блестящими и эластичными.

Дженнифер Лопес

Чтобы локоны всегда выглядели здоровыми, актриса с длинной роскошной шевелюрой, которую она сохраняет на протяжении многих лет, постоянно использует органические шампуни (она особо любит экобренд Aveda) и кондиционеры, в состав которых входят травы, улучшающие состояние кожи головы и внешний вид волос.

Шампуни с ромашкой, розмарином и календулой, которыми Джоли моет голову, не только помогают избавиться от перхоти и снимают раздражение, но и стимулируют рост новых волос. Анджелина не против и домашних масок – она так же, как и Беллуччи, наносит оливковое масло, чтобы восстановить пряди после съемок. А еще актриса делает ополаскиватель для волос в домашних условиях: она заваривает черный чай с мелкими древесными стружками (вероятно, из коры дуба, которую используют для стимуляции роста) и, после того как отвар остынет, поливает им голову.

Анджелина Джоли

Ким Кардашьян любит экспериментировать с волосами и не один раз перекрашивалась в блонд. Самое запоминающееся преображение шевелюры знаменитости случилось перед Met Gala, на котором она появилась в том самом легендарном платье Мэрилин Монро. Естественно, после таких экспериментов Ким тратит большое количество времени на то, чтобы спасти волосы. И помогает ей в этом не только профессиональный, но и домашний уход. В арсенале у Кардашьян целая коллекция восстанавливающих масел для волос и глубоко питающих масок. Также Ким моет голову раз в два-три дня, потому что, если совершать этот ритуал ежедневно, протеины и липиды, необходимые для здоровья волос, будут постепенно вымываться, и пряди могут стать тусклыми и тонкими. Но стоит отметить, что в уходе за волосами все индивидуально.

Ким Кардашьян

Какими эффективными средствами пользоваться помимо домашних масок

Шампунь с высокоэффективными компонентами помогает бороться с выпадением – сезонным или стрессовым. Благодаря аминексилу в составе волосы осыпаются реже, ниацинамид пробуждает спящие луковицы и стимулирует рост, а витамин Е в формуле средства отвечает за здоровое состояние прядей. При регулярном использовании шампуня волосы становятся более крепкими и густыми, а выпадение постепенно сходит на нет.

Шампунь против выпадения волос VICHY DERCOS Energy+

Эти ампулы – настоящее спасение для тех, кто столкнулся с выпадением волос, которое вызывает множество факторов: от экологии и гормонального сбоя до стресса и смены сезонов. Средство VICHY не просто стимулирует волосяные луковицы, но и помогает нормализовать состояние кожи головы, от которого тоже зависит здоровье волос. Аминексил в составе ампул уменьшает выпадение, ниацинамид в дуэте с кофеином активирует рост, а вулканическая термальная вода успокаивает и увлажняет. Средство эффективно лечит волосы и помогает как можно скорее остановить выпадение. Для усиления эффекта ампулы можно использовать вместе с шампунем DERCOS Energy+ с практически идентичным составом.

Средство против выпадения волос у женщин VICHY Dercos Aminexil Intensive 5

Эту маску для SOS-восстановления волос обожают не только стилисты, но и многие звезды. Буквально за одно применение она преображает сухие поврежденные пряди благодаря особой формуле с пептидом sh-Oligopeptide-78 (K18Peptide™), делая их эластичными и гладкими. Средство идеально подходит для людей, у которых вечно не хватает времени на полноценный уход за волосами, – оно заменяет собой и маску, и кондиционер, и несмываемый бальзам. Его нужно наносить на чистые слегка подсушенные пряди и оставить так, пока они не высохнут естественным путем или благодаря фену. Маска экономно расходуется и идеально подходит для всех типов волос.

Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос K18

Этот шампунь уже с первого использования делает волосы более объемными и густыми благодаря экстракту бамбука в составе. Экстракт тысячелистника и лапчатки тонизируют кожу головы, пробуждает спящие фолликулы и стимулирует рост новых волос. Шампунь с натуральным составом можно использовать ежедневно.

Шампунь для придания объема PHYTO VOLUME

Одновременно питательная, укрепляющая и восстанавливающая маска Zeitun эффективно решает проблему выпадения и помогает быстро привести волосы в «чувства». Масла черного тмина и миндаля, сквалан, экстракты зеленого чая и ромашки в составе успокаивают кожу головы, активно стимулируют фолликулы и укрепляет пряди, преображая их от корней до кончиков. В результате волосы становятся более сильными и меньше выпадают.

Фитомаска для роста волос Zeitun с маслом черного тмина

Шампунь-скраб OCEAN VIBES эффективно удаляет загрязнения, остатки средств для укладки и глубоко очищает и освежает кожу головы, регулируя выработку себума и уменьшая выпадение волос. Минералы в составе средства улучшают микроциркуляцию и активируют рост новых волос. При применении раз в неделю скраб постепенно позволит добиться здоровых и блестящих волос, как у звезд Голливуда.

Шампунь-скраб для волос и кожи головы, для очищения и прикорневого объема BEAUTIFIC Ocean Vibes

Спрей KONNER – отличное восстанавливающее для сухих и поврежденных волос. Благодаря профессиональной уходовой формуле с кератином, коллагеном и аргановым маслом и мощному питанию оно приводит пряди в хорошее состояние, возвращая им упругость и блеск. Спрей абсолютно невесом на волосах, поэтому его не нужно смывать.