Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства
Главные секреты актрис, моделей и инфлюенсеров, которые могут похвастаться роскошной шевелюрой.
Дженнифер Энистон
Звезда «Друзей» помимо интенсивных тренировок уделяет много времени уходу за собой, именно поэтому она так роскошно выглядит. Актриса не только делает омолаживающие процедуры для лица – SMAS-лифтинг и Thermage, прибегает к микротокам и лазерной шлифовке, но и следит за состоянием волос. Главное правило Джен в уходе за шевелюрой – отказ от расчесывания мокрых прядей. Дело в том, что это травматично для волос. Кутикула влажного волоса не запечатана, а значит, зубчики расчески легко могут его повредить. Регулярное расчесывание мокрых волос приводит к их истончению и ломкости. Поэтому Энистон проходится расческой по локонам только после того, как они полностью высохнут естественным путем. Это не единственный секрет здоровья волос Джен. Она регулярно подстригает кончики горячими ножницами у своего парикмахера, чтобы предотвратить их сечение, а также делает домашнюю маску с аспирином против перхоти и для блеска. Таблетки актриса растирает в порошок, смешивает с шампунем и моет им голову. Аспирин препятствует выпадению волос, хорошо очищает кожу головы, снимает зуд и в целом визуально делает шевелюру здоровее. Однако вам нужно убедиться, что у вас нет противопоказаний для применения средства – беременности, лактактацим, нарушения свертываемости крови и аллергии на него.
Моника Беллуччи
Главный секрет роскошных волос итальянок – регулярное использование оливкового масла или в уходе, которое они как наносят на кончики, так и делают из него маску для всей длины. Моника Беллуччи сама прибегает к этому средству, которое еще называют «жидкое золото». Оливковое масло помогает актрисе восстановить волосы после съемок. Она делает из него питательную SOS-маску, которая «запечатывает» поврежденные кончики, придает прядям блеск и отлично их питает. Помимо оливкового Моника любит наносить на волосы масло магнолии – оно не только нереально пахнет, но и придают волосам зеркальный блеск.
Синди Кроуфорд
Топ-модель 1990-х в уходе за своими шикарными волосами, которые все еще являются ее визитной карточкой, делает ставку на регулярный массаж кожи головы с помощью расчески. Синди таким образом тонизирует кожу: за счет улучшения микроциркуляции фолликулы получают достаточно питания, и волосы становятся более крепкими, здоровыми и реже выпадают. Модель также давно отказалась от фена, который может пересушивать пряди, и часто делает питательные маски с маслами после душа – через десять минут она смывает средство. Кстати, Синди избегает красок с аммиаком и делает свой естественный цвет более насыщенным с помощью натуральных оттеночных шампуней.
Адриана Лима
Модель и ангел Victoria’s Secret, которую вы могли видеть в фильме «8 подруг Оушена», всегда могла похвастаться густыми здоровыми волосами. Из-за постоянных съемок и перелетов у Адрианы нет времени на интенсивный регулярный уход за шевелюрой. Поэтому модель после каждого мытья головы наносит восстанавливающий кондиционер и на тридцать минут оставляет средство на волосах под шапочкой для душа. За это время пряди получают необходимое питание, становятся мягкими и послушными. Также модель любит добавлять в кондиционер мякоть авокадо – к этому бразильскому рецепту прибегают, если хотят придать срочно волосам здоровый блеск.
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Дженнифер Лопес
Певица и актриса, которая, кажется, чаще всех играла невест в кино, Джей Ло недавно снова надела белое платье в «Моей пиратской свадьбе». У Дженнифер длинные и здоровые волосы, которые она холит и лелеет. Помимо салонного ухода, она большая фанатка домашних масок. Любимый рецепт Джей Ло – восстанавливающий бальзам из авокадо, банана и яичных желтков. Все ингредиенты она перемешивает, наносит на волосы, распределяя средство от корней до самых кончиков, и оставляет на 20-30 минут, а затем смывает с помощью шампуня. Авокадо и яичные желтки не только помогают восстановить текстуру волоса, но также делают пряди блестящими и эластичными.
Анджелина Джоли
Чтобы локоны всегда выглядели здоровыми, актриса с длинной роскошной шевелюрой, которую она сохраняет на протяжении многих лет, постоянно использует органические шампуни (она особо любит экобренд Aveda) и кондиционеры, в состав которых входят травы, улучшающие состояние кожи головы и внешний вид волос.
Шампуни с ромашкой, розмарином и календулой, которыми Джоли моет голову, не только помогают избавиться от перхоти и снимают раздражение, но и стимулируют рост новых волос. Анджелина не против и домашних масок – она так же, как и Беллуччи, наносит оливковое масло, чтобы восстановить пряди после съемок. А еще актриса делает ополаскиватель для волос в домашних условиях: она заваривает черный чай с мелкими древесными стружками (вероятно, из коры дуба, которую используют для стимуляции роста) и, после того как отвар остынет, поливает им голову.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян любит экспериментировать с волосами и не один раз перекрашивалась в блонд. Самое запоминающееся преображение шевелюры знаменитости случилось перед Met Gala, на котором она появилась в том самом легендарном платье Мэрилин Монро. Естественно, после таких экспериментов Ким тратит большое количество времени на то, чтобы спасти волосы. И помогает ей в этом не только профессиональный, но и домашний уход. В арсенале у Кардашьян целая коллекция восстанавливающих масел для волос и глубоко питающих масок. Также Ким моет голову раз в два-три дня, потому что, если совершать этот ритуал ежедневно, протеины и липиды, необходимые для здоровья волос, будут постепенно вымываться, и пряди могут стать тусклыми и тонкими. Но стоит отметить, что в уходе за волосами все индивидуально.
Какими эффективными средствами пользоваться помимо домашних масок
Шампунь против выпадения волос VICHY DERCOS Energy+
Шампунь с высокоэффективными компонентами помогает бороться с выпадением – сезонным или стрессовым. Благодаря аминексилу в составе волосы осыпаются реже, ниацинамид пробуждает спящие луковицы и стимулирует рост, а витамин Е в формуле средства отвечает за здоровое состояние прядей. При регулярном использовании шампуня волосы становятся более крепкими и густыми, а выпадение постепенно сходит на нет.
Средство против выпадения волос у женщин VICHY Dercos Aminexil Intensive 5
Эти ампулы – настоящее спасение для тех, кто столкнулся с выпадением волос, которое вызывает множество факторов: от экологии и гормонального сбоя до стресса и смены сезонов. Средство VICHY не просто стимулирует волосяные луковицы, но и помогает нормализовать состояние кожи головы, от которого тоже зависит здоровье волос. Аминексил в составе ампул уменьшает выпадение, ниацинамид в дуэте с кофеином активирует рост, а вулканическая термальная вода успокаивает и увлажняет. Средство эффективно лечит волосы и помогает как можно скорее остановить выпадение. Для усиления эффекта ампулы можно использовать вместе с шампунем DERCOS Energy+ с практически идентичным составом.
Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос K18
Эту маску для SOS-восстановления волос обожают не только стилисты, но и многие звезды. Буквально за одно применение она преображает сухие поврежденные пряди благодаря особой формуле с пептидом sh-Oligopeptide-78 (K18Peptide™), делая их эластичными и гладкими. Средство идеально подходит для людей, у которых вечно не хватает времени на полноценный уход за волосами, – оно заменяет собой и маску, и кондиционер, и несмываемый бальзам. Его нужно наносить на чистые слегка подсушенные пряди и оставить так, пока они не высохнут естественным путем или благодаря фену. Маска экономно расходуется и идеально подходит для всех типов волос.
Шампунь для придания объема PHYTO VOLUME
Этот шампунь уже с первого использования делает волосы более объемными и густыми благодаря экстракту бамбука в составе. Экстракт тысячелистника и лапчатки тонизируют кожу головы, пробуждает спящие фолликулы и стимулирует рост новых волос. Шампунь с натуральным составом можно использовать ежедневно.
Фитомаска для роста волос Zeitun с маслом черного тмина
Одновременно питательная, укрепляющая и восстанавливающая маска Zeitun эффективно решает проблему выпадения и помогает быстро привести волосы в «чувства». Масла черного тмина и миндаля, сквалан, экстракты зеленого чая и ромашки в составе успокаивают кожу головы, активно стимулируют фолликулы и укрепляет пряди, преображая их от корней до кончиков. В результате волосы становятся более сильными и меньше выпадают.
Шампунь-скраб для волос и кожи головы, для очищения и прикорневого объема BEAUTIFIC Ocean Vibes
Шампунь-скраб OCEAN VIBES эффективно удаляет загрязнения, остатки средств для укладки и глубоко очищает и освежает кожу головы, регулируя выработку себума и уменьшая выпадение волос. Минералы в составе средства улучшают микроциркуляцию и активируют рост новых волос. При применении раз в неделю скраб постепенно позволит добиться здоровых и блестящих волос, как у звезд Голливуда.
Мультифункциональный спрей-уход KONNER из серии RESCUE EXPERT для ухода за поврежденными волосами
Спрей KONNER – отличное восстанавливающее для сухих и поврежденных волос. Благодаря профессиональной уходовой формуле с кератином, коллагеном и аргановым маслом и мощному питанию оно приводит пряди в хорошее состояние, возвращая им упругость и блеск. Спрей абсолютно невесом на волосах, поэтому его не нужно смывать.