Искусство отмывать деньги: 6 фильмов про авантюры, которые можно смотреть только взапой

Патрис — владелица арт-галереи, остро нуждающаяся в деньгах. И так как легальным способом заработать у нее не получается, женщина обращается за помощью к мошеннику Гордону, промышляющему отмыванием денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда наемный убийца Реджи, работающий на Гордона, неожиданно становится звездой авангардной живописи. Произведения киллера, чья личность держится в тайне, покоряют сердца критиков и богатых коллекционеров. Патрис зарабатывает на нем миллионы, но ее незаконная деятельность вскоре привлекает внимание спецслужб.

«Искусство по понятиям» — второй режиссерский опыт в карьере комикессы Николь Паон. Ее дебют «День другодарения» остался никем не замеченным, но теперь в касте задействованы сплошь суперзвезды, так что комедийный триллер постановщицы обречен на успех у самой широкой аудитории. В ленте блистает Ума Турман, поделившая экран с дочерью Майей Хоук, успевшей прославиться благодаря сериалу «Очень странные дела». Также одну из ключевых ролей исполнил голливудский ветеран Сэмюэл Л. Джексон, комедийный талант которого известен его поклонникам еще с начала 90-х. Учитывая отсутствие в прокате громких релизов, «Искусство по понятиям» имеет все шансы стать главным кинособытием осени.

Искусство по понятиям

Филипп Гринлиф — баловень судьбы, прожигающий жизнь на отцовские миллионы. У него есть все, о чем только можно мечтать: собственная яхта, возможность обедать в престижнейших ресторанах Европы, прекрасная девушка рядом. Беспечность Филиппа привлекает внимание обаятельного мистера Рипли, с трудом сводящего концы с концами. Ради красивой жизни авантюрист решается на убийство.

Номинально заявленный как триллер, «На ярком солнце» балансирует на грани экзистенциальной драмы и задокументированной реконструкции одного преступления. Главное достоинство фильма, основанного на романе писательницы Патриции Хайсмит, — актерская игра Алена Делона, ледяной взгляд которого навсегда врезается в память. Несмотря на то что на экране показан расчетливый и хладнокровный убийца, зритель парадоксальным образом начинает за него болеть. Следя за неудачами психопата в исполнении Делона, каждый раз надеешься, что находчивость вновь поможет ему ускользнуть от правосудия и довести свою идеально выверенную аферу до победного конца. Золотая классика французского кинематографа, превзойти которую не удалось даже американцам в ремейке 1999 года.

На ярком солнце

Бен — талантливый математик, столкнувшийся с острой нехваткой денег. Однажды талант паренька замечает профессор Микки Рос, который не так прост, как кажется. Днем он ничем не примечательный преподаватель, а ночью — неуловимый карточный аферист. Под руководством Роса действует команда по блэкджеку, состоящая из студентов. Банде удалось разработать формулу, основанную на подсчете карт, позволяющую им с огромной вероятностью побеждать в казино. Впереди группировку и присоединившегося к ней Бена ждет первое крупное дело.

В нулевые режиссер Роберт Лукетич сделал себе имя благодаря ненавязчивым романтическим комедиям. Практически каждая из его работ была выстроена по классическому шаблону, не привнося в жанр ровным счетом ничего нового. За исключением «Блондинки в законе», незамысловатые ромкомы Лукетича неизменно громились прессой, что, впрочем, не мешало им делать кассу. К счастью, иногда постановщик все же отходил от привычной схемы. Так, в 2008 году талантливый ремесленник выдал несвойственный себе авантюрный триллер «Двадцать одно», выдержанный в лучших традициях «Оушенов». Настоящая находка для всех поклонников такого рода кино.

Двадцать одно

События разворачиваются в 1978 году. Ирвинг Розенфельд — ловкий мошенник, торгующий поддельными произведениями искусства, а также выдающий кредиты тем, кто не может обратиться в банк. Как-то раз на след Ирвинга выходит агент ФБР Ричард Димацо, который без труда ловит его с поличным. Шантажом федерал вынуждает преступника пойти на сделку со следствием. Чтобы выпутаться из непростой ситуации, Ирвинг должен провернуть одну из самых виртуозных афер своего времени.

«Афера по-американски» — звездный капустник Дэвида О. Расселла, где даже в незначительных ролях можно встретить артистов уровня Роберта Де Ниро. Однако всех их собой затмил Кристиан Бэйл, ради роли Розенфельда изменившийся до неузнаваемости. В основу фильма легла реальная история — спецоперация ФБР под кодовым названием «Абскам», по итогам которой в зале суда оказались крупнейшие политические деятели США. Помимо хитроумного сюжета с непредсказуемой развязкой, криминальная драма О. Рассела порадует кинолюбителей отменным черным юмором.

Афера по-американски

Кобб — первоклассный вор, похищающий ценную информацию из недр подсознания. Под руководством извлекателя действуют аферисты со всего мира, за плечами которых десятки ограблений. Впереди подпольную организацию ждет опасное задние, для осуществления которого Кобб вербует Адриану, выпускницу архитектурного колледжа, конструирующую мир сновидений.

Если вычистить «Начало» от всевозможных фантастических элементов, вдохновленных идеей осознанных сновидений, то перед нами типичный фильм-ограбление, с той лишь разницей, что аферистам требуется не украсть объект, а внедрить идею в сознание своей жертвы. Безусловный magnum opus Кристофера Нолана, собравший в прокате все деньги мира, изменил представление о том, как должен выглядеть развлекательное голливудское кино. Сегодня блокбастер с Леонардо ДиКаприо неизменно и более чем заслуженно входит в списки величайших кинокартин XXI века.

Начало

Дебби Оушен — аферистка со стажем, однажды угодившая за решетку. Пребывая в местах не столь отдаленных, она разрабатывала план ограбления века. Оказавшись на свободе, Дебби тут же приступает к его реализации. В этом непростом деле ей помогает компаньонка Лу Миллер, а также целая команда, состоящая из воровок и хакерш с огромным опытом.

«8 подруг Оушена» — спин-офф культовой трилогии Стивена Содерберга. Как известно, оригинал посвящен банде авантюристов во главе с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, совершившей несколько крупных грабежей. В женской версии смысл остался прежним, только теперь на переднем плане блистают Сандра Буллок и Кейт Бланшетт, которым помогают не менее знаковые селебрити вроде Рианны. Несмотря на скептический настрой многих зрителей, «8 подруг Оушена» стали хитом и полюбились как критикам, так и простых смертных.