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Фильмы про воров
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Фильмы про воров

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5.0
триллер, ужасы
2020, Великобритания
Честный вор
Честный вор
7.0
боевик, триллер, драма, криминал
2020, США
Последняя пуля
Последняя пуля
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4.0
боевик
2020, США
Афера Оливера Твиста
Афера Оливера Твиста
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5.0
боевик, драма
2020, Великобритания
Щегол
Щегол
7.0
драма
2019, США
Миллиард
Миллиард
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, криминал
2019, Россия
Мышеловка
Мышеловка
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2019, Аргентина / Испания
Стриптизерши
Стриптизерши
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма
2019, США
Героические лузеры
Героические лузеры
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, криминал
2019, Аргентина / Испания
Неаполитанские мошенники
Неаполитанские мошенники
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5.0
комедия
2019, Италия
Ограбление президента
Ограбление президента
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6.0
криминал, триллер
2019, США
Вдовы
Вдовы
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6.0
триллер, драма, криминал
2018, США / Великобритания
Искусство обмана
Искусство обмана
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4.0
криминал, триллер, приключения
2018, США
Магазинные воришки
Магазинные воришки
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7.0
драма
2018, Япония
Самая красивая
Самая красивая
0.0
комедия
2018, Казахстан
Краснодарский спрут. Коррупция по-советски
Краснодарский спрут. Коррупция по-советски
0.0
документальный
2018, Россия
Ангел
Ангел
6.0
драма, триллер
2018, Израиль / США
Вечеринка монстров
Вечеринка монстров
5.0
ужасы, триллер
2018, США
Интенсивная терапия
Интенсивная терапия
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3.0
боевик, триллер, комедия
2018, США
8 подруг Оушена
8 подруг Оушена
7.0
криминал, комедия, боевик
2017, США
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Яркие киноистории о захватывающих ограблениях для поклонников криминального кино.

Пять лучших фильмов про воров

Фильмы-ограбления дарят шквал разнообразных эмоций. А харизматичные образы мошенников зачастую вызывают зрительское сочувствие. Криминальные драмы, триллеры или комедии однозначно скрасят досуг любого киномана.

«Забавные приключения Дика и Джейн», 1977

Криминальная романтическая кинокомедия Теда Котччеффа рассказывает об обычной законопослушной паре из высшего сословия среднего класса. Супружеская чета Харперов привыкла к комфортному уровню жизни. Но однажды Дик попадает под сокращение, поэтому прелестнице Джейн приходится попрощаться с мечтой о собственном бассейне. Кроме того, на Харперах повис крупный долг в размере семидесяти тысяч долларов. Из-за угнетающего безденежья бывший менеджер берется за ограбление магазина.

В итоге супруги-авантюристы становятся отчаянными, но такими забавными грабителями!

«Воровка книг», 2013

Динамичная военная драма британца Брайана Персиваля снята по мотивам романа «Книжный вор», принадлежащего перу австралийского писателя Маркуса Зусака. События происходят перед началом Второй мировой войны. В центре сюжета оказывается девятилетняя девочка по имени Лизель, которой еще не известно, какие тяжелые испытания повстречаются на ее жизненном пути. Малышка переезжает к приемной семье в Мюнхен, на дворе 1939 год. Новые родители учат Лизель читать и писать. Именно в чтении она находит искреннюю радость и смысл существования, но однажды книжки заканчиваются.

С этого момента маленькая воровка ступает на скользкую дорожку, начиная воровать книги при любом удачном случае.

«Афера Томаса Крауна», 1999

Криминальная мелодрама Джона Мактирнана является качественным ремейком одноименной киноленты 1968 года. Свет софитов направлен на находчивого мультимиллионера. Томас Краун уже успел пресытиться финансовой деятельностью и просто-напросто мается от скуки. Развлечения ради заскучавший богач продумывает и реализует безупречное похищение оригинальной картины Моне из нью-йоркского художественного музея. В дело включается Кэтрин Бэннинг – очаровательный страховой детектив.

Теперь она должна помочь полиции выявить преступника и вернуть дорогостоящий украденный артефакт.

«Одиннадцать друзей Оушена», 2001

Фильм-ограбление американского производства принадлежит голливудскому кинорежиссеру Стивену Содербергу. Это приключенческий ремейк одноименной кинокартины 1960 года, а также первая часть кинематографической трилогии про Дэни Оушена и его команду. Актерский состав действительно превосходен: Джулия Робертс, Мэтт Дэймон, Джордж Клуни, Брэд Питт гениально перевоплощаются в очень изобретательных аферистов. Принято считать, что время, проведенное в стенах тюрьмы, помогает человеку хотя бы немного исправиться.

Возможно, для кого-то это работает, но только не в случае с именитым мошенником Оушеном!

«Вдовы», 2018

Британо-американская художественная кинокартина, снятая Стивом Маккуином, создана по мотивам телевизионного сериала с аналогичным названием. В центре событий три женщины, оставшиеся без мужей. Мужчины Алисы, Вероники и Линды погибли во время неудачного ограбления. Теперь разгневанные вдовы погрязли в долгах и подвергаются угрозам. Единственный выход из ситуации – продолжить дело любимых. Новоиспеченной криминальной троице предстоит уладить дела с полицейскими и врагами-коллегами.

Удастся ли грабительницам осуществить задуманное и вычислить предателя, из-за которого им пришлось выбрать тропу преступности?

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