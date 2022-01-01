Яркие киноистории о захватывающих ограблениях для поклонников криминального кино.

Пять лучших фильмов про воров

Фильмы-ограбления дарят шквал разнообразных эмоций. А харизматичные образы мошенников зачастую вызывают зрительское сочувствие. Криминальные драмы, триллеры или комедии однозначно скрасят досуг любого киномана.

«Забавные приключения Дика и Джейн», 1977

Криминальная романтическая кинокомедия Теда Котччеффа рассказывает об обычной законопослушной паре из высшего сословия среднего класса. Супружеская чета Харперов привыкла к комфортному уровню жизни. Но однажды Дик попадает под сокращение, поэтому прелестнице Джейн приходится попрощаться с мечтой о собственном бассейне. Кроме того, на Харперах повис крупный долг в размере семидесяти тысяч долларов. Из-за угнетающего безденежья бывший менеджер берется за ограбление магазина.

В итоге супруги-авантюристы становятся отчаянными, но такими забавными грабителями!

«Воровка книг», 2013

Динамичная военная драма британца Брайана Персиваля снята по мотивам романа «Книжный вор», принадлежащего перу австралийского писателя Маркуса Зусака. События происходят перед началом Второй мировой войны. В центре сюжета оказывается девятилетняя девочка по имени Лизель, которой еще не известно, какие тяжелые испытания повстречаются на ее жизненном пути. Малышка переезжает к приемной семье в Мюнхен, на дворе 1939 год. Новые родители учат Лизель читать и писать. Именно в чтении она находит искреннюю радость и смысл существования, но однажды книжки заканчиваются.

С этого момента маленькая воровка ступает на скользкую дорожку, начиная воровать книги при любом удачном случае.

«Афера Томаса Крауна», 1999

Криминальная мелодрама Джона Мактирнана является качественным ремейком одноименной киноленты 1968 года. Свет софитов направлен на находчивого мультимиллионера. Томас Краун уже успел пресытиться финансовой деятельностью и просто-напросто мается от скуки. Развлечения ради заскучавший богач продумывает и реализует безупречное похищение оригинальной картины Моне из нью-йоркского художественного музея. В дело включается Кэтрин Бэннинг – очаровательный страховой детектив.

Теперь она должна помочь полиции выявить преступника и вернуть дорогостоящий украденный артефакт.

«Одиннадцать друзей Оушена», 2001

Фильм-ограбление американского производства принадлежит голливудскому кинорежиссеру Стивену Содербергу. Это приключенческий ремейк одноименной кинокартины 1960 года, а также первая часть кинематографической трилогии про Дэни Оушена и его команду. Актерский состав действительно превосходен: Джулия Робертс, Мэтт Дэймон, Джордж Клуни, Брэд Питт гениально перевоплощаются в очень изобретательных аферистов. Принято считать, что время, проведенное в стенах тюрьмы, помогает человеку хотя бы немного исправиться.

Возможно, для кого-то это работает, но только не в случае с именитым мошенником Оушеном!

«Вдовы», 2018

Британо-американская художественная кинокартина, снятая Стивом Маккуином, создана по мотивам телевизионного сериала с аналогичным названием. В центре событий три женщины, оставшиеся без мужей. Мужчины Алисы, Вероники и Линды погибли во время неудачного ограбления. Теперь разгневанные вдовы погрязли в долгах и подвергаются угрозам. Единственный выход из ситуации – продолжить дело любимых. Новоиспеченной криминальной троице предстоит уладить дела с полицейскими и врагами-коллегами.