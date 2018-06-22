Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к…
фильм, про то, как красиво грабят?
тогда я бы с удовольствием посмотрел, так же красиво снятый фильм, про "Зенит-Арену", ну или про ЖКХ! и не надо шуток! художественный фильм основанный на реальных событиях - было бы интересно!
актёрский состав потрясающий, почти всех был рад видеть, точнее видеть рад был абсолютно всех - но... кто-то слишком далеко, на мой взгляд и вкус, пытается убежать от старости!
4 балла из 10ти!
Таких фильмов об остроумных и лихих грабителях не мало. Этот хорош прекрасным ансамбем акртис, динамичным сюжетом (1 час 48 мин). Красивыми объектами съемок и палитрой ярких дизайнерских нарядов. А это привлекает много кинозрительниц. Очень хороши все исполнительницы "большой восьмерки". Сандра Буллок полностью себя реабилитиовала в моих глазах после чуши "Гравитации". Прекрасна Рианна! Ей просто к лицу этот образ. Про мою давнюю любовь Энн Хэтэуэй и говорить нечего. Актриса плавно перешла к образам более зрелых дам, не потеряв при этом обаяние и свежесть. Все хороши и на своих местах. Достаточно тонкого юмора, украшающего диалоги. Гангстерши не уступают, а порой и переигрывают команду Клуни, давшего старт этой серии фильмов про грабителей от Бога и близких в клану Оушенов. Идите в кино! Получите удовоьствие!
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