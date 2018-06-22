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Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к…