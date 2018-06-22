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8 подруг Оушена 8 подруг Оушена
Киноафиша Фильмы 8 подруг Оушена Отзывы о фильме «8 подруг Оушена»
Ocean’s Eight 8 подруг Оушена 2017 / США
7.7 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «8 подруг Оушена»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к…

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Roman Artamonov 22 июня 2018, 22:14
Оценка
Офигенский фильм. Ходили с любимой, очень понравилось. Сюжет как обычно в стиле фильмов Оушена.👍
22 июня 2018, 22:14 Ответить
Мария Шалунова 22 июня 2018, 22:42
в ответ на сообщение Roman Artamonov от 22 июня 2018, 22:14
Роман,а подскажите вы на каком языке смотрели и с какими субтитрами?(я сейчас в Вильнюсе хотела посмотреть на русском,хотя бы с субтитрами русскими)
22 июня 2018, 22:42 Ответить
Мария Шалунова 22 июня 2018, 23:44
в ответ на сообщение Roman Artamonov от 22 июня 2018, 22:14
Роман,а подскажите вы на каком языке смотрели и с какими субтитрами?(я сейчас в Вильнюсе хотела посмотреть на русском,хотя бы с субтитрами русскими)
22 июня 2018, 23:44 Ответить
Оксана Васильева 23 июня 2018, 14:12
Так Вы дама если хотите смотреть на русском так и смотрите в России , а молодой человек сказал просто что ему фильм понравился а Вы начали Вильнюс и т.д
23 июня 2018, 14:12 Ответить
Екатерина Рифель 26 июня 2018, 09:31
здравствуйте,скажите расписание пожалуйста.
26 июня 2018, 09:31 Ответить
nellybur 28 июня 2018, 10:25
Оценка
Фильм огонь 🔥 я в восторге
28 июня 2018, 10:25 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 28 июня 2018, 19:55
как то далеко от реализма. напоминает фильмы по комиксам. например вдруг раз и появляется в туалете охраняемого музея миниатюрная ювелирная мастерская. ну и все примерно в таком же стиле
28 июня 2018, 19:55 Ответить
Alessia 30 июня 2018, 18:37
Оценка
Очень красивый фильм, эффектные наряды, шикарные украшения:) Но как-то немного нудноват:) Друзья Оушена были более энергичными:)
30 июня 2018, 18:37 Ответить
Андрей 3 июля 2018, 00:39
Оценка
не понимаю такого жанра, просто не моё!
фильм, про то, как красиво грабят?
тогда я бы с удовольствием посмотрел, так же красиво снятый фильм, про "Зенит-Арену", ну или про ЖКХ! и не надо шуток! художественный фильм основанный на реальных событиях - было бы интересно!
актёрский состав потрясающий, почти всех был рад видеть, точнее видеть рад был абсолютно всех - но... кто-то слишком далеко, на мой взгляд и вкус, пытается убежать от старости!
4 балла из 10ти!
3 июля 2018, 00:39 Ответить
Ivan Sukhov 4 июля 2018, 18:32
Оценка
Хороший фильм, в своем стиле как обычно, весь динамичный и хорошо смонтированный
4 июля 2018, 18:32 Ответить
gabbana_9 8 июля 2018, 00:34
Оценка
Скучновато
8 июля 2018, 00:34 Ответить
um007 12 июля 2018, 17:40
Оценка
8 дам Оушена или в банде только дувушки
Таких фильмов об остроумных и лихих грабителях не мало. Этот хорош прекрасным ансамбем акртис, динамичным сюжетом (1 час 48 мин). Красивыми объектами съемок и палитрой ярких дизайнерских нарядов. А это привлекает много кинозрительниц. Очень хороши все исполнительницы "большой восьмерки". Сандра Буллок полностью себя реабилитиовала в моих глазах после чуши "Гравитации". Прекрасна Рианна! Ей просто к лицу этот образ. Про мою давнюю любовь Энн Хэтэуэй и говорить нечего. Актриса плавно перешла к образам более зрелых дам, не потеряв при этом обаяние и свежесть. Все хороши и на своих местах. Достаточно тонкого юмора, украшающего диалоги. Гангстерши не уступают, а порой и переигрывают команду Клуни, давшего старт этой серии фильмов про грабителей от Бога и близких в клану Оушенов. Идите в кино! Получите удовоьствие!
12 июля 2018, 17:40 Ответить
Иван Евграфов 24 июля 2018, 18:15
Оценка
Сюжет фильма из 50-х или 60-х. Более менее показана бабская хитрожопость. Не сказать что уж сильно интересный фильм
24 июля 2018, 18:15 Ответить
Marty Mcfly 28 июля 2018, 22:45
Редкостная гадость , снято для любителей ,, мисс конгениальность " собрали всех пенсионерок Голливуда , нет ни интриги , ни логики в сценарии. Бредятина на один раз!!!
28 июля 2018, 22:45 Ответить
veter7335 31 июля 2018, 11:40
Оценка
Фильм супер!!!!!
31 июля 2018, 11:40 Ответить
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