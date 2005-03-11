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Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
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Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна, 2005

2005 / США / Австралия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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После выступления на конкурсе красоты «Мисс Америка» в ходе выполнения предыдущего задания агент ФБР Грэйси Харт стала знаменитостью и «лицом» ФБР.  Она все меньше времени уделяет основной работе, занимаясь написанием книги и участвуя в съемках и фотосессиях. Когда происходит похищение победительницы того самого конкурса, ее подруги Шерил Фрейзер, Харт собирается заняться ее спасением, но сталкивается с запретом начальства. Грэйси понимает, что придется действовать тайно.

  • Айлин Бреннан, сыгравшая мать Стэна Филдса, на год младше Уильяма Шатнера, сыгравшего Стэна.
  • Первый фильм в карьере Элизабет Рём, показанный в кинотеатрах. 
  • Постер фильма «Мисс Конгениальность» можно заметить на заднем плане в аэропорту Лас-Вегаса, во время сцены, где Грэйси готовится улететь обратно в Нью-Йорк. 
  • В качестве штаб-квартиры ФБР в Лас-Вегасе показано здание Федерального суда, расположенное в центре Лас-Вегаса. 
  • В одной из сцен Грэйси Харт, которую играет Сандра Буллок, спрашивает, почему она не может сыграть Тину Тернер на конкурсе талантов. Настоящее имя Тины Тернер – Анна Мэй Буллок.
  • Сюжетную линию гибели матери Грэйси Харт на службе планировали включить еще в фильм «Мисс Конгениальность».
  • Телохранитель Грэйси Сэм Фуллер получила имя в честь Сэмюэла Фуллера, американского кинорежиссера, который прославился в 1960-е годы малобюджетными жанровыми фильмами.

События разворачиваться вскоре после того, как агент ФБР Грейси Харт под видом одной из конкурсанток успешно справляется с важным заданием на конкурсе красоты "Мисс Америка". Став знаменитостью, Грейси теперь проводит в салонах красоты времени больше, чем раньше бывала на стрельбище. Она участвует в различных ток-шоу и рекламирует свою книгу. Когда ее друзей, победительницу конкурса Шерил и ведущего Стэна, похищают в Лас-Вегасе, Грейси отдает всю себя их поискам. Ей приходится идти против желания начальства, которое совершенно не хочет рисковать своим "талисманом", а, кроме того, опасается, что она провалит операцию.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 апреля 2005
Премьера в мире 11 марта 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Джон Пасквин
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Энрике Муркьяно
Дидрих Бадер
Дидрих Бадер
Хезер Бернс
Все актеры и съемочная группа
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