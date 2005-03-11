Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна, 2005

События разворачиваться вскоре после того, как агент ФБР Грейси Харт под видом одной из конкурсанток успешно справляется с важным заданием на конкурсе красоты "Мисс Америка". Став знаменитостью, Грейси теперь проводит в салонах красоты времени больше, чем раньше бывала на стрельбище. Она участвует в различных ток-шоу и рекламирует свою книгу. Когда ее друзей, победительницу конкурса Шерил и ведущего Стэна, похищают в Лас-Вегасе, Грейси отдает всю себя их поискам. Ей приходится идти против желания начальства, которое совершенно не хочет рисковать своим "талисманом", а, кроме того, опасается, что она провалит операцию.