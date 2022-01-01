5 лучших фильмов с Агатой Муцениеце

«Роман с кокаином», 2013

События, которые описываются в фильме, происходили в начале прошлого века, но режиссер адаптировал их под современность. Вадим Масленников, главный герой киноленты – обыкновенный парень, сын неудачливой актрисы, пытающийся найти себя и предпочитающий домашним стенам развлечения в компании богатых сверстников из университета. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову. Он встречает девушку, красавицу из верхнего социального слоя, которая втягивает его в омут разгула. Со стороны кажется, что жизнь, посвященная удовольствиям, прекрасна. Но для человека, который хочет большего, бессмысленное времяпрепровождение может обернуться плачевными последствиями. Парень, затесавшийся в высшие круги общества, оказывается в эпицентре кошмара.

«Закрытая школа», 2011 – 2012

Родители Андрея и его маленькой сестры Нади погибли. Опекуном для осиротевших детей назначается Виктор, возглавляющий закрытое учебное заведение «Логос». Школа основана на территории бывшего детского дома. Вскоре мальчик узнает, что это место полнится страшными тайнами, а самое жуткое – секреты как-то связаны с его семьей. Андрей и его новые друзья намерены узнать правду, но их ждут препятствия, которые для некоторых окажутся непреодолимыми. Здесь у каждого есть скелет в шкафу, а иногда не один. Подросткам предстоит столкнуться с предательством, обманом, непонятными поворотами событий и даже со смертью.

Роль Даши в «Закрытой школе» была дебютной для Агаты Муцениеце и принесла ей популярность.

«Моя безумная семья», 2011

У Кости очень странное семейство, из-за которого рушились все его отношения с девушками. Отец, энтомолог, сравнивает потенциальных невесток с насекомыми. Мама, профессиональная дзюдоистка, твердит, что девушки хотят побыстрее женить на себе ее сына. Катя, сестра Кости, не стесняется при знакомстве вслух пересчитать всех предыдущих пассий брата. А дедушка просто пугающе выглядит.

После нескольких провальных попыток построить отношения Костя находит Вику – девушку своей мечты. Он решает, что лучше вообще не показывать ей свою родню, но прекрасные отношения закономерно подводят пару к необходимости познакомить семьи друг с другом. На то, что встреча пройдет без курьезов, надеяться не приходится…

«Гражданский брак», 2017

Ника и Тема встречаются больше года. У них хорошие отношения, но оба слишком легкомысленны и не хотят повторять судьбу старшего поколения: жениться к 25, а через пять лет обрасти бытом и детьми. Но они решают попробовать жить вместе, в первую очередь, чтобы доказать родителями свою самостоятельность. Пара переезжает в квартиру бабушки Ники, а в этом же подъезде располагается квартире ее родителей.

Молодых людей ждут испытания из настоящей взрослой жизни: оказывается, еду нужно готовить, а деньги – зарабатывать. Научатся ли Ника и Тема самостоятельному быту или их отношения сломит гражданский брак?

«Квест», 2015 – 2017

Остросюжетная кинолента объединяет семерых персонажей, незнакомых друг с другом, общей бедой. Они оказываются отравленными химикатом, который медленно их убивает. Чтобы получить лекарство и избежать смерти, героям нужно решить масштабную головоломку, в которой их ждет множество мистических событий и неожиданных поворотов. Чтобы неизвестный похититель вернул им свободу и жизнь, нужно справиться за 72 часа, выполняя все предписания манипулятора.