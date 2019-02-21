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Тобол Тобол
Киноафиша Фильмы Тобол Отзывы о фильме «Тобол»
Тобол 2018 / Россия
7.5 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Тобол»

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Наша рецензия

Первое, что нужно знать зрителям о «Тоболе»: это не фильм. Точнее, не совсем фильм. Это субпродукт, полученный в результате съемок сериала, который позже покажут по Первому каналу. Российские кинематографисты продолжают наивно считать, что драматургию многосерийного телевизионного проекта можно легко преобразовать в драматургию полнометражной картины, просто нашинковав (другое слово тут не подходит) и прилепив друг к другу путем монтажной склейки самые яркие сцены. Мертворожденное…

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sirkin.82 21 февраля 2019, 14:23
Оценка
Фильм отличный много популярных актером, всем советую кому нравится история
21 февраля 2019, 14:23 Ответить
Аниса Баширова 21 февраля 2019, 19:03
в ответ на сообщение sirkin.82 от 21 февраля 2019, 14:23
Оценка
Прекрасный фильм, прекрасная режиссура, отличная работа оператора, узнаваемый актерский состав, стоит посмотреть на грациозный Тобольский Кремль на большом экране! Очень понравился фильм!!! Рекомендую и не только любителям истории, будет думаю интересно мужчинам посмотреть на баталии в степи))
21 февраля 2019, 19:03 Ответить
nikmalarod 22 февраля 2019, 00:16
Оценка
Фильм афигенный!!! Сходите, не пожалеете!
22 февраля 2019, 00:16 Ответить
Ренат Шарипов 23 февраля 2019, 09:50
Оценка
Фильм ОТЛИЧНЫЙ! Качественная игра актёров! Для меня словно путешествие домой. Тобольск мой родной дом! Помню как вокруг кремля стояли декорации,много актёров,массовки!.... В кинотеатре я словно окунулся в свою историю. Советую всем сходить!!!
23 февраля 2019, 09:50 Ответить
Александр Шибанов 23 февраля 2019, 11:56
Оценка
Не "айс". Сумбур.
23 февраля 2019, 11:56 Ответить
Ренат Шарипов 24 февраля 2019, 09:32
Оценка
Тогда тебе на Шрека надо было идти! Сам ты сумбур! Или ты не внимательно смотрел.
24 февраля 2019, 09:32 Ответить
Виктор Куликов 24 февраля 2019, 19:25
Оценка
Жуть и мрак. Как будто в коровью лепеху вступил. Российское кино, оно такое. Берегите свои время и деньги.
24 февраля 2019, 19:25 Ответить
poshehonec 24 февраля 2019, 20:39
Оценка
Хорошее российское кино! Не поручусь, за историческую достоверность, но смотрел я и,категорически, бредовые фильмы)
Неплохая игра актеров. Достойный фильм.
24 февраля 2019, 20:39 Ответить
Екатерина Ипатова 25 февраля 2019, 16:00
Оценка
Неоднозначное впечатление.... То, что фильм не оставит равнодушным - бесспорно! Сильно снято! Смотрели на одном дыхании. Но фильм не для семейного просмотра. Детям и беременным не советую) Многие сцены я смотреть не могла. Много крови, жестокости!!! А в целом фильм понравился. Есть смысл и мораль. Трогает.
25 февраля 2019, 16:00 Ответить
valtoliver 26 февраля 2019, 18:52
Оценка
Получилась пропагандистская погремушка, а мог быть интересным зрелещным фильмом.
26 февраля 2019, 18:52 Ответить
Nadezhda Kuzmina 28 февраля 2019, 15:35
Оценка
Нк плохой фильм. На 3+ или 4- .
Но слишком уж много драки- 85% фильма.
28 февраля 2019, 15:35 Ответить
shushukina.alena 2 марта 2019, 17:31
Оценка
Фильм очень мощный! Стоит сходить 🔥🔥💣💣👍👍
2 марта 2019, 17:31 Ответить
asabin56 2 марта 2019, 21:45
Оценка
Всем советую посмотреть, отличный фильм, без пантов.
2 марта 2019, 21:45 Ответить
alex 3 марта 2019, 22:54
Оценка
хароший фильм!
понравился.
и швед, и немка красивые,как с картинки.
И Петр от Дюжева неплохо смотрелся. Не совсем уловимо, отчего он Гагарина повесил. Пересмотреть придётся:(
3 марта 2019, 22:54 Ответить
Тёма Борисов 9 марта 2019, 09:26
Если ребенку 6 лет, то пустят с родителями?
9 марта 2019, 09:26 Ответить
Владислав Мартыненко 11 марта 2019, 23:07
Оценка
Фильм крутой, жаль клнечно одного персонажа, а в остальном хорошо!
11 марта 2019, 23:07 Ответить
Людмила Счастливенко 29 октября 2020, 10:05
Оценка
Посмотрели на ТВ.Ждали долго полную версию.Дождались.Полная печаль.Столько денег ухлопано, какие богатые декорации, и что?
Показали все процессы размножения тунгусок, староверок, датчанок.
В деталях.А ведь можно было бы и школьникам показать мощь Родины, талант Петра, мужество первопроходцев!
Сексуальные сцены не украсили фильм, скорее, упростили на потребу дня.Есть же на что оглянуться! Советские фильмы! Мощь, величие народа, величие страны .Жаль.Жаль денег, выделенных на эпопею, жаль времени, актёров, которые могли бы из сюжета сделать песню..
29 октября 2020, 10:05 Ответить
- Я - Ольга - 4 ноября 2020, 22:36
Кошмар🙉
4 ноября 2020, 22:36 Ответить
Sergey Plesovski 6 ноября 2020, 07:04
Оценка
Мне лично, как Тоболяку фильм Тобол 2020 очень понравился!И даже несмотря на роль Дюжева в роли Петра(могли бы найти актера и получше, например как в России молодой).Фильм захватывает с первых кадров. Вы посмотрите какие там сцены баталий, это высший класс каскадеров,а джунгары это татары.Вообщем фильм хороший, спасибо всем!
6 ноября 2020, 07:04 Ответить
Алексей Ткачёв 9 ноября 2020, 10:34
Оценка
Задумка хорошая, актёры играют великолепно, съемки захватывающие, - но это всё на что можно обратить внимание, остальное типично голливудский вариант: побольше драк, почаще секс и сплошное нагромождение сюжетов. Короче - всё в одну кучу и свалили. Так же есть исторические не точности. Похоже перевелись на первом канале толковые сценаристы.
Вывод:
смотреть можно и даже нужно, чтобы глядя на последующие исторические фильмы было бы с чем сравнивать.
9 ноября 2020, 10:34 Ответить
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