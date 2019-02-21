Первое, что нужно знать зрителям о «Тоболе»: это не фильм. Точнее, не совсем фильм. Это субпродукт, полученный в результате съемок сериала, который позже покажут по Первому каналу. Российские кинематографисты продолжают наивно считать, что драматургию многосерийного телевизионного проекта можно легко преобразовать в драматургию полнометражной картины, просто нашинковав (другое слово тут не подходит) и прилепив друг к другу путем монтажной склейки самые яркие сцены. Мертворожденное…
Неплохая игра актеров. Достойный фильм.
Но слишком уж много драки- 85% фильма.
понравился.
и швед, и немка красивые,как с картинки.
И Петр от Дюжева неплохо смотрелся. Не совсем уловимо, отчего он Гагарина повесил. Пересмотреть придётся:(
Показали все процессы размножения тунгусок, староверок, датчанок.
В деталях.А ведь можно было бы и школьникам показать мощь Родины, талант Петра, мужество первопроходцев!
Сексуальные сцены не украсили фильм, скорее, упростили на потребу дня.Есть же на что оглянуться! Советские фильмы! Мощь, величие народа, величие страны .Жаль.Жаль денег, выделенных на эпопею, жаль времени, актёров, которые могли бы из сюжета сделать песню..
Вывод:
смотреть можно и даже нужно, чтобы глядя на последующие исторические фильмы было бы с чем сравнивать.
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