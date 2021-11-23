Родилась 1 марта 1989 года в столице Латвии Риге в семье бармена и повара. Агата стала вторым ребенком в семье, у актрисы есть старшая сестра Санта. В детстве Агата была болезненным ребенком: при рождении ей неправильно обрезали пуповину, после чего у новорожденной появились проблемы с желудком и приемом пищи, несмотря на все ухищрения мамы-повара.

В три года девочка потеряла отца, а матери пришлось много работать, чтобы прокормить дочерей. Семья бедствовала, над Агатой, появлявшейся всегда в одной и той же одежде, подшучивали сверстники. Но девочка старалась всеми силами помочь маме. Чтобы порадовать ее и сестру, она устраивала дома импровизированные выступления: читала стихи и пела песни. Так впервые проявился талант Агаты.

Затем она поступила в детскую театральную студию «Шкатулка», неоднократно побеждала в творческих конкурсах чтецов и всерьез задумалась о сцене.

После школы девушка переехала в Москву и поступила во ВГИК. В 2007 году она дебютировала на экране в небольшой роли детективного сериала «След» (серия «Брат»). Примечательно, что спустя два года ее героиня вновь появилась в одном из эпизодов многосерийной саги. После была череда съемок в различных рекламных роликах и ряд второстепенных ролей. Прорывом в актерской карьере стало для Агаты участие в телепроекте «Закрытая школа», где она сыграла одну из главных ролей.

Мистическая драма о частном интернате «Логос» принесла Агате и счастье в личной жизни: ее коллегой по съемочной площадке оказался молодой актер и по совместительству ее будущий муж Павел Прилучный. Союз звездной пары продлился около восьми лет, в браке у них родилось двое детей. Зимой 2019 года они объявили о разводе.