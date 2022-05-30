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Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Glen Powell
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Глен Пауэлл
Glen Powell
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Дата рождения
21 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Глен Пауэлл
Родился 21 октября 1988 года. Остин, Техас, США.
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Фильмография Глен Пауэлл
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
приключения, анимация, драма
2022, США
8.0
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.0
Двойная петля
боевик, драма, военный
2022, США
0.0
Подстава
комедия, мелодрама
2018, США
6.0
Песочный замок
драма, военный
2017, Великобритания
6.0
Хуже, чем ложь
драма, триллер
2016, США
5.0
Плохие парни
драма, комедия
2015, США
6.0
Половое воспитание
мелодрама, комедия
2014, США
6.0
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Джонатан Мэйджерс и Глен Пауэлл воюют в небе над Кореей в трейлере экшен-драмы «Двойная петля»
Тематически фильм похож на «Топ Ган: Мэверик».
Написать
30 мая 2022 14:08
Ричард Линклейтер выступит режиссером экшен-комедии «Наемный убийца»
Главная роль досталась звезде «Топ Гана: Мэверик» Глену Пауэллу.
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12 мая 2022 16:38
Фильм «Топ Ган: Мэверик» будет посвящен «призракам тяжелого прошлого»
Джозеф Косински рассказывает о картине.
Написать
8 июля 2020 15:32
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