1 Katherine Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 2:36

2 Mission Control Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:16

3 I'd Already Be One Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:08

4 Space Task Group Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:57

5 Slice of Pie Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:05

6 Redacted Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:24

7 With All the Angels Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:35

8 Redstone Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:37

9 Call Your Wives Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:21

10 Launch Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:19

11 That's Just the Way Things Are Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:24

12 Sign Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:11

13 Kitchen Kiss Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 0:55

14 Mary and the Judge Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:30

15 I Like Her Numbers Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:04

16 Ladies' March Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:24

17 Mary and Levi Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:11

18 Euler's Method Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:24

19 Proposal Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:40

20 Katherine Calculates Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:32

21 Pearls Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:39

22 Lift Off Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:12

23 Warning Light Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 0:59

24 Rocket Peril Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:09

25 Hidden Figures Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:49