|1
|Katherine
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|2:36
|2
|Mission Control
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch
|1:16
|3
|I'd Already Be One
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:08
|4
|Space Task Group
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:57
|5
|Slice of Pie
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch
|1:05
|6
|Redacted
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:24
|7
|With All the Angels
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:35
|8
|Redstone
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|1:37
|9
|Call Your Wives
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|3:21
|10
|Launch
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:19
|11
|That's Just the Way Things Are
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:24
|12
|Sign
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|1:11
|13
|Kitchen Kiss
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|0:55
|14
|Mary and the Judge
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:30
|15
|I Like Her Numbers
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:04
|16
|Ladies' March
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:24
|17
|Mary and Levi
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:11
|18
|Euler's Method
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch
|1:24
|19
|Proposal
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|1:40
|20
|Katherine Calculates
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|1:32
|21
|Pearls
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer
|2:39
|22
|Lift Off
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|3:12
|23
|Warning Light
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch
|0:59
|24
|Rocket Peril
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|3:09
|25
|Hidden Figures
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams
|3:49
|26
|Epilogue
|Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch
|0:37