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Скрытые фигуры Скрытые фигуры
Киноафиша Фильмы Скрытые фигуры Музыка из фильма «Скрытые фигуры» (2017)
Hidden Figures Скрытые фигуры 2017 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Музыка из фильма «Скрытые фигуры» (2017)

Вся информация о фильме
Hidden Figures (Original Score)
Hidden Figures (Original Score) 26 композиций. Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Katherine Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 2:36
2 Mission Control Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:16
3 I'd Already Be One Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:08
4 Space Task Group Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:57
5 Slice of Pie Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:05
6 Redacted Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:24
7 With All the Angels Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:35
8 Redstone Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:37
9 Call Your Wives Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:21
10 Launch Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:19
11 That's Just the Way Things Are Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:24
12 Sign Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:11
13 Kitchen Kiss Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 0:55
14 Mary and the Judge Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:30
15 I Like Her Numbers Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:04
16 Ladies' March Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:24
17 Mary and Levi Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:11
18 Euler's Method Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 1:24
19 Proposal Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 1:40
20 Katherine Calculates Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 1:32
21 Pearls Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hans Zimmer 2:39
22 Lift Off Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:12
23 Warning Light Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 0:59
24 Rocket Peril Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:09
25 Hidden Figures Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Pharrell Williams 3:49
26 Epilogue Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Benjamin Wallfisch 0:37
Доступен список песен из фильма «Скрытые фигуры» (2017) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Скрытые фигуры» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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