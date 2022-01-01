Судебные детективы рассказывают драматические истории, где главное противостояние начинается в зале суда.

Пять самых интересных судебных детективов

Такие фильмы отличаются от классических лент с поимкой преступника. Главный подозреваемый уже за решеткой. И теперь дело за главным – доказать его вину присяжным. Но некоторые дела настолько запутанны, а преступники так харизматичны, что обвинителю предстоит сделать невозможное. И вот уже сам зритель начинает сомневаться, кто из главных героев на стороне зла, а кто – на стороне добра. В судебных детективах драматизм нагнетается по мере развития сюжета, но в конце обязательно последует долгожданная развязка.

«12 разгневанных мужчин»

Этот фильм 1957 года стал дебютным в карьере режиссера Сидни Люмета. И сразу получил главный приз Берлинского кинофестиваля. Сюжет основан на одноименной пьесе, рассказывающей о завершившемся судебном заседании. Теперь присяжные должны вынести вердикт.

Вместе с ними зритель знакомится с историей преступления. Обвиняемый – молодой человек, который безжалостно зарезал родного отца. По крайней мере, все улики указывают именно на это. Но кое-кто из присяжных сомневается в вине подростка.

12 разгневанных мужчин попытаются решить судьбу 15-летнего мальчика.

«Несколько хороших парней»

Лента также является экранизацией пьесы с одноименным названием. Действие происходит в 90-х годах. На американской базе на Кубе погибает рядовой. По обвинению в убийстве арестованы двое военнослужащих – рядовой Дауни и капрал Доусон из взвода, где служил погибший.

Представители трибунала уверены, что военнослужащие применили к рядовому неуставные методы наказания. И это привело к его смерти. Защищать обвиняемых должен начинающий адвокат Дэниел. Ему еще ни разу не приходилось выступать в суде, поскольку он заключал сделки со следствием.

Но его подзащитные не стремятся провести 12 лет в тюрьме.

«Защитник»

Успешный адвокат Ричард, чью роль исполнил Киану Ривз, обычно старается избегать провальных дел. Но в этот раз произошла трагедия в семье его знакомых. В убийстве собственного отца обвиняют юношу, который только что окончил школу. Парень упорно хранит молчание, чем явно не помогает себе.

Совершенное убийство относится к разряду тяжелых. Поэтому судить 17-летнего Майкла будут по всей строгости закона. Обвинение уверяет присяжных в том, преступление молодой человек совершил не ради того, чтобы защитить себя.

Адвокату придется провести собственное расследование, чтобы найти виновного.

«Адвокат дьявола»

Мистический фильм объединяет сразу два жанра – детектив и ужасы. Роли противостоящих друг другу персонажей исполнили Киану Ривз и Аль Пачино. Начинающий адвокат Кевин мечтает добиться успеха. Он амбициозен и при этом талантлив. Выиграв сложное дело, он привлекает внимание крупной юридической компании, которую возглавляет Джон Милтон.

Кевин вместе с женой переезжает в Нью-Йорк, где их ждет новая роскошная жизнь. Адвокат теперь защищает только богатых преступников.

Он все время проводит на работе и не замечает, что с его супругой начинает происходить нечто странное.

«Маршалл»

Биографическая лента рассказывает историю Тэргуда Маршалла – афроамериканца, который стал первым темнокожим судьей Верховного суда Америки. Действие фильма начинается в 1940 году. Адвокат Маршалл путешествует по всей стране и защищает людей, которые стали жертвами расовых предрассудков.

В начале карьеры будущему верховному судье достается непростое дело. Белая женщина обвиняет своего шофера-афроамериканца в изнасиловании и попытке убийства.