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Скрытые фигуры
Награды и номинации фильма Скрытые фигуры
Hidden Figures
Скрытые фигуры
2017 / США
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7.6
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший герой
Победитель
Лучшая драка
Победитель
Лучший актер кино
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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