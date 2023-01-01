Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скрытые фигуры Скрытые фигуры
Киноафиша Фильмы Скрытые фигуры Награды и номинации фильма Скрытые фигуры
Hidden Figures Скрытые фигуры 2017 / США
7.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Скрытые фигуры

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший герой
Победитель
Лучшая драка
Победитель
Лучший актер кино
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше