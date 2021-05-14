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Жанель Моне
Жанель Моне
Janelle Monae
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Жанель Моне
Janelle Monae
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Дата рождения
1 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Канзас-Сити, Канзас, США
Рост
152 см
Личные связи
Тесса Томпсон
состоит в отношениях
Биография Жанель Моне
Родилась 1 декабря 1985 года. Канзас-Сити, Канзас, США.
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Фильмография Жанель Моне
Достать ножи 2
детектив, криминал
2022, США
0.0
Антебеллум
фантастика, драма
2020, США
5.0
Глории
драма, биография
2019, США
5.0
Гарриет
биография, драма, исторический
2019, США
6.0
UglyDolls. Куклы с характером
анимация, комедия
2019, США
5.0
Леди и Бродяга
мелодрама, драма, мюзикл, семейный
2019, США
6.0
Удивительный мир Марвена
драма, биография
2018, США
6.0
Скрытые фигуры
драма
2017, США
7.0
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Звезда сериала «Ванда/Вижн» Кэтрин Хан получила роль в «Достать ножи 2»
Она присоединилась к Дэниэлу Крэйгу, Эдварду Нортону, Дэйву Батисте и Жанель Моне.
Написать
14 мая 2021 10:27
Актерский состав «Достать ножи 2» пополнила Жанель Моне
Актриса присоединится к звезде первого фильма Дэниэлу Крэйгу, а также к утвержденным ранее Дэйву Батисте и Эдварду Нортону.
Написать
13 мая 2021 10:39
Жанель Моне хочет сыграть мутантку Шторм в «Черной пантере 2»
Режиссер Райан Куглер уже оповещен.
Написать
8 июля 2020 17:11
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Для маленьких и не очень: топ 5 лучших мультфильмов лета
Конец эпохи «Истории игрушек», переложение Пушкина на новый лад от солистов «Время и Стекло», мультфильмы по сказкам, играм и даже плюшевым игрушкам.
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11 июля 2019 12:37
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Тесса Томпсон
Tessa Thompson
состоит в отношениях
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