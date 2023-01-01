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Скрытые фигуры Скрытые фигуры
Киноафиша Фильмы Скрытые фигуры Скрытые фигуры, 2017: актеры и роли
Hidden Figures Скрытые фигуры 2017 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Скрытые фигуры, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Мелфи Тед Мелфи Theodore Melfi
В ролях
Тараджи П. Хенсон Тараджи П. Хенсон Taraji P. Henson Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Жанель Моне Жанель Моне Janelle Monae Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Джим Парсонс Джим Парсонс Jim Parsons Саня Сидни Саня Сидни Saniyya Sidney
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