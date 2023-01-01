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Скрытые фигуры
Скрытые фигуры, 2017: актеры и роли
Hidden Figures
Скрытые фигуры
2017 / США
Трейлер
7.4
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Скрытые фигуры, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Мелфи
Theodore Melfi
В ролях
Тараджи П. Хенсон
Taraji P. Henson
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Жанель Моне
Janelle Monae
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Кевин Костнер
Kevin Costner
Джим Парсонс
Jim Parsons
Саня Сидни
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