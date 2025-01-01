Al HarrisonЗдесь, в НАСА, мы все мочимся одной и той же краской.
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Katherine JohnsonВ этом здании нет туалетов для цветных, и в любом здании за пределами Западного кампуса, который в полумили отсюда. Знали ли вы об этом? Мне приходится идти в Тимбукту, чтобы справить нужду! И я не могу воспользоваться одним из этих удобных велосипедов. Представьте себе, мистер Харрисон. Моя форма — юбка ниже колен, каблуки и простые жемчужные бусики. Хотя жемчуга у меня нет. Господь знает, вы не платите цветным достаточно, чтобы они могли себе позволить жемчуг! А я пашу, как лошадь, день и ночь, живу на кофе из чайника, к которому никто из вас не хочет даже прикасаться! Так что извините, если мне приходится несколько раз в день ходить в туалет.
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Vivian MitchellНесмотря на то, что вы, возможно, думаете, у меня к вам никаких претензий нет.
Mary JacksonКаждый раз, когда у нас появляется шанс продвинуться вперёд, они сдвигают финишную черту. Каждый раз.
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Mary Jackson[судье]Я собираюсь стать инженером в НАСА, но не могу сделать это, не посещая занятия в той самой школе для белых, а изменить цвет кожи я не могу, поэтому у меня нет выбора — быть первой, а без вашей поддержки, сэр, я не смогу. Ваша честь, из всех дел, которые вы сегодня услышите, какое будет важно через сто лет? Какое сделает вас первым?
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Karl ZielinskiМэри, человек с инженерным складом ума должен быть инженером. Нельзя всю жизнь оставаться компьютером.
Mary JacksonМистер Целински, я негритянка. Я не собираюсь заниматься невозможным.
Karl ZielinskiА я польский еврей, родители которого погибли в нацистском лагере, а теперь я стою под космическим кораблем, который отправит астронавта к звёздам. Думаю, можно сказать, что мы живём невозможным. Позвольте спросить: если бы вы были белым мужчиной, вы хотели бы быть инженером?
Mary JacksonМне бы и не пришлось этого хотеть. Я бы им уже был.
Katherine JohnsonЗнайте, я была первой темнокожей женщиной-студенткой в аспирантуре Университета Западной Вирджинии. Каждый день я анализирую уровни вельмометра для определения воздушного давления, трения и скорости. И вычисляю свыше десяти тысяч расчётов с помощью косинусов, квадратных корней и недавно аналитической геометрии вручную. В нашем западном вычислительном подразделении двадцать ярких, очень способных темнокожих женщин, и мы гордимся тем, что делаем свой вклад в дело страны. Так что да, в NASA женщинам позволяют заниматься некоторыми вещами, мистер Джонсон. И это не потому, что мы носим юбки, а потому, что мы носим очки. Всего хорошего.
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Dorothy VaughanРаздельно, но равноправно — это не одно и то же. Просто так потому, что так принято, — не значит, что это правильно, понял?