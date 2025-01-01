Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Скрытые фигуры Цитаты из фильма Скрытые фигуры

Цитаты из фильма Скрытые фигуры

Al Harrison Здесь, в НАСА, мы все мочимся одной и той же краской.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katherine Johnson В этом здании нет туалетов для цветных, и в любом здании за пределами Западного кампуса, который в полумили отсюда. Знали ли вы об этом? Мне приходится идти в Тимбукту, чтобы справить нужду! И я не могу воспользоваться одним из этих удобных велосипедов. Представьте себе, мистер Харрисон. Моя форма — юбка ниже колен, каблуки и простые жемчужные бусики. Хотя жемчуга у меня нет. Господь знает, вы не платите цветным достаточно, чтобы они могли себе позволить жемчуг! А я пашу, как лошадь, день и ночь, живу на кофе из чайника, к которому никто из вас не хочет даже прикасаться! Так что извините, если мне приходится несколько раз в день ходить в туалет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Mitchell Несмотря на то, что вы, возможно, думаете, у меня к вам никаких претензий нет.
Dorothy Vaughan Я знаю. Знаю, вы, наверное, так и думаете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Jackson Каждый раз, когда у нас появляется шанс продвинуться вперёд, они сдвигают финишную черту. Каждый раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Jackson [судье] Я собираюсь стать инженером в НАСА, но не могу сделать это, не посещая занятия в той самой школе для белых, а изменить цвет кожи я не могу, поэтому у меня нет выбора — быть первой, а без вашей поддержки, сэр, я не смогу. Ваша честь, из всех дел, которые вы сегодня услышите, какое будет важно через сто лет? Какое сделает вас первым?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karl Zielinski Мэри, человек с инженерным складом ума должен быть инженером. Нельзя всю жизнь оставаться компьютером.
Mary Jackson Мистер Целински, я негритянка. Я не собираюсь заниматься невозможным.
Karl Zielinski А я польский еврей, родители которого погибли в нацистском лагере, а теперь я стою под космическим кораблем, который отправит астронавта к звёздам. Думаю, можно сказать, что мы живём невозможным. Позвольте спросить: если бы вы были белым мужчиной, вы хотели бы быть инженером?
Mary Jackson Мне бы и не пришлось этого хотеть. Я бы им уже был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katherine Johnson Как ты вообще можешь пялиться на этих белых мужчин?
Mary Jackson Равные права. У меня есть право видеть красоту в любом цвете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Glenn Давайте попросим девушку проверить расчёты.
Al Harrison Девушку?
John Glenn Да, сэр.
Al Harrison Ты имеешь в виду Кэтрин?
John Glenn Да, сэр, ту самую умную. Если она скажет, что всё в порядке, я готов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Jackson Мы становимся не просто дочерьми своих отцов, а женами своих мужей и матерями своих детей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Jackson О, я скажу вам, с чего начать: три темнокожие женщины гонятся за белым полицейским по шоссе в Хэмптоне, Вирджиния, в 1961 году. Дамы, это настоящее чудо, ниспосланное Богом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Jim Johnson Им позволено женщинам заниматься такими вещами...
Colonel Jim Johnson [видит, что Кэтрин выглядит оскорблённой] Это не то, что я имел в виду.
Katherine Johnson Что вы имеете в виду?
Colonel Jim Johnson Просто удивляет, что это так сложно.
Katherine Johnson О, мистер Джонсон, если бы я была на вашем месте, я бы сейчас прекратила говорить.
Katherine Johnson Я не хочу вас обидеть.
Katherine Johnson Знайте, я была первой темнокожей женщиной-студенткой в аспирантуре Университета Западной Вирджинии. Каждый день я анализирую уровни вельмометра для определения воздушного давления, трения и скорости. И вычисляю свыше десяти тысяч расчётов с помощью косинусов, квадратных корней и недавно аналитической геометрии вручную. В нашем западном вычислительном подразделении двадцать ярких, очень способных темнокожих женщин, и мы гордимся тем, что делаем свой вклад в дело страны. Так что да, в NASA женщинам позволяют заниматься некоторыми вещами, мистер Джонсон. И это не потому, что мы носим юбки, а потому, что мы носим очки. Всего хорошего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothy Vaughan Раздельно, но равноправно — это не одно и то же. Просто так потому, что так принято, — не значит, что это правильно, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothy Vaughan Спасибо за информацию, миссис Митчелл.
Vivian Mitchell Пожалуйста, миссис Вон.
[уважительно обращается к ней по фамилии впервые]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Levi Jackson Гражданские права не всегда бывают гражданскими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Night School Professor Учебная программа не рассчитана на обучение женщин.
Mary Jackson Наверное, это то же самое, что учить мужчину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothy Vaughan Если поступаешь правильно — значит, ты прав. Это точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Harrison Ты знаешь, в чём твоя задача, Пол? Найти гения среди этих гениев. Поднять нас всех. Мы доберёмся до вершины вместе или не доберёмся вовсе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Harrison В этих стенах кто... кто устанавливает правила?
Katherine Johnson Вы, сэр. Вы здесь главный. Просто ведите себя как надо, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Harrison Итак, эээ, как думаете, мы долетим до Луны?
Katherine Johnson Мы уже там, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karl Zielinski [Мэри] Ни одни туфли не стоят твоей жизни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Jim Johnson Прости, Кэтрин.
Katherine Johnson За что, Джим?
Colonel Jim Johnson За то, что недооценивал тебя и других женщин вроде тебя, хотя, думаю, их не так уж много.
Katherine Johnson Это хорошая практика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothy Vaughan [Повтор реплики к компьютеру IBM, когда она заставляет его работать] Вот так, девочка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mary Jackson Что, чёрт возьми, ты делаешь? Ты что, передышку устроила?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
White Cop Чёртовы русские сейчас за нами следят. Спутники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Harrison Рут, как там наш компьютер?
Ruth Она прямо за вами, мистер Харрисон.
Al Harrison [Поворачивается посмотреть на Кэтрин] Она разбирается в аналитической геометрии?
Ruth Абсолютно. И, она говорит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorothy Vaughan Только не пойми меня неправильно, любое продвижение вверх — это движение для всех нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katherine Johnson Заткнись, Мэри. Никто не хочет сесть в тюрьму из-за твоих слов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katherine Johnson Извините, не подскажете, где здесь дамский туалет?
Ruth Извините, понятия не имею, где у вас туалет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Kevin Costner
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Taraji P. Henson
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Жанель Моне
Жанель Моне
Janelle Monae
Олек Крупа
Олек Крупа
Olek Krupa
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Glen Powell
Махершала Али
Махершала Али
Mahershala Ali
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Aldis Hodge
Рон Клинтон Смит
Ron Clinton Smith
Кимберли Куинн
Кимберли Куинн
Kimberly Quinn
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше