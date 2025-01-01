В этом здании нет туалетов для цветных, и в любом здании за пределами Западного кампуса, который в полумили отсюда. Знали ли вы об этом? Мне приходится идти в Тимбукту, чтобы справить нужду! И я не могу воспользоваться одним из этих удобных велосипедов. Представьте себе, мистер Харрисон. Моя форма — юбка ниже колен, каблуки и простые жемчужные бусики. Хотя жемчуга у меня нет. Господь знает, вы не платите цветным достаточно, чтобы они могли себе позволить жемчуг! А я пашу, как лошадь, день и ночь, живу на кофе из чайника, к которому никто из вас не хочет даже прикасаться! Так что извините, если мне приходится несколько раз в день ходить в туалет.