Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэтью Нэйбл
Мэтью Нэйбл
Matthew Nable
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мэтью Нэйбл
Matthew Nable
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
181 см
Биография Мэтью Нэйбла
Родился 8 марта 1972 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Развернуть
Фильмография Мэтью Нэйбла
Стендап по дружбе
драма, мелодрама, комедия
2019, Австралия
6.0
Джаспер Джонс
триллер, драма, детектив
2017, Австралия
6.0
Инкарнация
триллер, ужасы
2016, США
7.0
По соображениям совести
военный, драма, биография
2016, США
8.0
Молодая кровь
криминал, драма, боевик
2014, Австралия
6.0
Жизненный опыт
драма
2013, США / Австралия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон сыграет в австралийском криминальном триллере «Переливание»
Съемки фильма начались в Сиднее ранее на этой неделе.
Написать
18 июня 2021 12:24
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"