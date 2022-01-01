Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дед Мороз: Битва Магов Дед Мороз: Битва Магов
Киноафиша Фильмы Дед Мороз: Битва Магов Дед Мороз: Битва Магов, 2016: актеры и роли
Дед Мороз: Битва Магов 2016 / Россия
6.1 Оцените
28 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дед Мороз: Битва Магов, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Войтинский Александр Войтинский Aleksandr Voytinskiy
В ролях
Федор Бондарчук Федор Бондарчук Алексей Кравченко Алексей Кравченко Таисия Вилкова Таисия Вилкова Никита Волков Никита Волков Егор Бероев Егор Бероев Владимир Гостюхин Владимир Гостюхин Ксения Алферова Ксения Алферова Сергей Бадюк Сергей Бадюк Ян Цапник Ян Цапник Светлана Пермякова Светлана Пермякова
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши