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Дед Мороз: Битва Магов - официальный трейлер
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Дед Мороз: Битва Магов. Официальный трейлер

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Дата публикации: 21 октября 2016
Дед Мороз: Битва Магов – Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.
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alex 25 декабря 2016, 23:27
Оценка
плюсы: 1)идея добра, связующие нити, 2)Бероев и Алфёрова, 3)если очень серьёзно смотреть, то детям непонятно, 8-летняя полфильма спала, 4)игра в "домики", 5)Бондарчуку идёт борода.
минусы: 1)смешной очень фильм, 2)Манхэттен и Царицыно-места отжига юных магов, 3)Гарри Олдмэн, конечно, из Кравченко колоритный получился, 4)не нравится мне Детский Магазин на Лубянке опосля ремонта.

зал был полон. молодёжь угорала местами, но сидела даже, когда титры пошли и Фёдор "толкал" речь про родителей.
семейный фильм.
25 декабря 2016, 23:27 Ответить
Михеева Надежда 26 декабря 2016, 13:01
понравился фильм, но выбор актрисы на главную роль - увы... и впечатление уже не то
26 декабря 2016, 13:01 Ответить
belkadura 28 декабря 2016, 11:17
Оценка
Комерсы))) Ну не зря было столько рекламы и Федюня в главной роли. И очень выгодное новогоднее время. А там дальше, что снимать - можно особо и не думать....Всё схавают. А по факту.! 😬 Низкопробное, низкокачественное кинишко. Детям - вообще не интересно! Ну а для взрослых - мучение смотреть....
28 декабря 2016, 11:17 Ответить
zin.a83 28 декабря 2016, 13:00
Оценка
Фильм мне понравился. Не просто потому, что там играет мой любимчки Федор Бондарчук, а просто этот фильм о добре и зле, о том, что "родители для нас являются Дедами Морозами и это надо помнить всю жизнь", о том, что даже если человек оступился надо дать ему шанс на исправление своих ошибок. Героиня выбрана адекватная, думаю я, здесь не внешность главное, а душа человека, именно это и хотел сказать режиссер. Когда я смотрела зал был почти полон и никто из деток не спал))
28 декабря 2016, 13:00 Ответить
zin.a83 28 декабря 2016, 13:00
Оценка
Ставлю 5)
28 декабря 2016, 13:00 Ответить
Евгений Редкозубов 2 января 2017, 13:14
Оценка
Не понятно на какую категорию зрителей расчитан этот фильм. Ни детям, ни родителям смотреть не интересно. Халтура к новогодним выходным.
2 января 2017, 13:14 Ответить
Марк Бондаренко 7 января 2017, 00:43
Оценка
Очень классный фильм! Советую всем всем всем 👍
7 января 2017, 00:43 Ответить
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