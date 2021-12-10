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Никита Волков – Фильмы

- Никита Волков – «Черновик»

Никита Волков – Личная жизнь

Российский актер Никита Витальевич Волков родился 19 мая 1993 года в Санкт-Петербурге, Россия. С детства участвовал в школьной художественной самодеятельности. Окончив школу, поступил в СПбГАТИ (мастерская Анны Яковлевны Алексахиной). Окончив обучение, стал артистом труппы студии при Театре имени Ленсовета.

Никита Волков сыграл Григория в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Григория Мурова в постановке «Без вины виноватые». Также засветился в спектаклях «Дон Кихот», «Флейта-позвоночник», «Я боюсь любви».

Принимал участие в постановках Театра Бертольда Брехта «Кабаре Брехт» и «Сон в летнюю ночь».

Никита Волков – Фильмы

Никита Волков дебютировал в короткометражной ленте Роберта Дэфа «Рыбалка» (2012). По сюжету две пары отправляются на рыбалку, взяв с собой наркотики. Полиция отбирает у них запрещенное вещество, однако компания не отчаивается. Хозяин авто просит помощи у местного таксиста и попадает в переделку. В ленте снялись: Равшана Куркова, Игорь Теплов, Владимир Терещенко, Игорь Войнаровский.

В 2013 году Никита Волков засветился в одном из эпизодов криминального телесериала «Ментовские войны». В серии «Невские партизаны» актер примерил на себя образ участкового.

В биографической исторической драме «Шагал-Малевич» (2013) режиссера Александра Митты молодой артист получил эпизодическую роль Якова. Лента рассказывает историю любви, преданности и самопожертвования жены великого художника Беллы Розенфельд (Кристина Шнайдерман). Действие разворачивается на фоне революции на родине художника, в городе Витебске. Шагал (Леонид Бичевин) сражается с Казимиром Малевичем (Анатолий Белый) и красным комиссаром Наумом.

В 2014 году Никита Волков появился в актерском составе художественного фильма Веры Глаголевой «Две женщины», снятого по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В основе фильма лежит любовный четырехугольник. Жена богатого помещика Аркадия Сергеевича Исаева (Александр Балуев) Наталья Петровна (Анна Астраханцева) влюбляется в студента Алексея Беляева (Никита Волков), учителя сына Коли. В Наталью Петровну давно влюблен друг семьи, Михаил Александрович Ракитин (Рэйф Файнс). В студента влюблена воспитанница Натальи Петровны 17-летняя Верочка (Анна Леванова). Картина получила ряд наград и номинаций, а также была благосклонно принята критиками.

В 2014 году Никита Волков засветился в детективном мини-сериале «Раскаленный периметр», в котором сыграл демобилизовавшегося десантника Андрея, приехавшего на отдых в курортный город. В криминальной ленте Богдана Дробязко «Лучшие враги» (2014) Никита Волков получил эпизодическую роль.

Молодой актер появился в молодежном сериале «Кризис среднего возраста» (2016). Кроме того, Никита Волков принял участие в съемках третьего сезона постапокалиптического сериала «Выжить после», который стал отличной площадкой для многих молодых актеров.

В фильмографии Никиты Волкова также значится кинофильм-фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» (2016) режиссера Александра Войтинского.

Никита Волков – «Черновик»

Никита Волков получил главную роль в фантастической ленте «Черновик» (2018), экранизации одноименного произведения Сергея Лукьяненко режиссера Сергея Мокрицкого. Согласно сюжету главный герой – дизайнер компьютерных игр Кирилл (Никита Волков) становится невидимым для окружающих – и исчезает из всех баз данных. Вскоре Кириллу предстоит стать пограничником в Башне, своеобразной «таможне» параллельных реальностей. В фильме снялись: Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов. Фильм получил негативные оценки критиков и провалился в прокате.

Никита Волков – Личная жизнь

О личной жизни артиста сведений нет.