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Никита Волков

Никита Волков
Никита Волков
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Дата рождения
19 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Рост
185 см
Биография Никиты Волкова

Содержание:
Никита Волков – Фильмы
  - Никита Волков – «Черновик»
Никита Волков – Личная жизнь

Российский актер Никита Витальевич Волков родился 19 мая 1993 года в Санкт-Петербурге, Россия. С детства участвовал в школьной художественной самодеятельности. Окончив школу, поступил в СПбГАТИ (мастерская Анны Яковлевны Алексахиной). Окончив обучение, стал артистом труппы студии при Театре имени Ленсовета.

Никита Волков сыграл Григория в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Григория Мурова в постановке «Без вины виноватые». Также засветился в спектаклях «Дон Кихот», «Флейта-позвоночник», «Я боюсь любви».

Принимал участие в постановках Театра Бертольда Брехта «Кабаре Брехт» и «Сон в летнюю ночь».

Никита Волков – Фильмы

Никита Волков дебютировал в короткометражной ленте Роберта Дэфа «Рыбалка» (2012). По сюжету две пары отправляются на рыбалку, взяв с собой наркотики. Полиция отбирает у них запрещенное вещество, однако компания не отчаивается. Хозяин авто просит помощи у местного таксиста и попадает в переделку. В ленте снялись: Равшана Куркова, Игорь Теплов, Владимир Терещенко, Игорь Войнаровский.

В 2013 году Никита Волков засветился в одном из эпизодов криминального телесериала «Ментовские войны». В серии «Невские партизаны» актер примерил на себя образ участкового.

В биографической исторической драме «Шагал-Малевич» (2013) режиссера Александра Митты молодой артист получил эпизодическую роль Якова. Лента рассказывает историю любви, преданности и самопожертвования жены великого художника Беллы Розенфельд (Кристина Шнайдерман). Действие разворачивается на фоне революции на родине художника, в городе Витебске. Шагал (Леонид Бичевин) сражается с Казимиром Малевичем (Анатолий Белый) и красным комиссаром Наумом.

В 2014 году Никита Волков появился в актерском составе художественного фильма Веры Глаголевой «Две женщины», снятого по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В основе фильма лежит любовный четырехугольник. Жена богатого помещика Аркадия Сергеевича Исаева (Александр Балуев) Наталья Петровна (Анна Астраханцева) влюбляется в студента Алексея Беляева (Никита Волков), учителя сына Коли. В Наталью Петровну давно влюблен друг семьи, Михаил Александрович Ракитин (Рэйф Файнс). В студента влюблена воспитанница Натальи Петровны 17-летняя Верочка (Анна Леванова). Картина получила ряд наград и номинаций, а также была благосклонно принята критиками.

В 2014 году Никита Волков засветился в детективном мини-сериале «Раскаленный периметр», в котором сыграл демобилизовавшегося десантника Андрея, приехавшего на отдых в курортный город. В криминальной ленте Богдана Дробязко «Лучшие враги» (2014) Никита Волков получил эпизодическую роль.

Молодой актер появился в молодежном сериале «Кризис среднего возраста» (2016). Кроме того, Никита Волков принял участие в съемках третьего сезона постапокалиптического сериала «Выжить после», который стал отличной площадкой для многих молодых актеров.

В фильмографии Никиты Волкова также значится кинофильм-фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» (2016) режиссера Александра Войтинского.

Никита Волков – «Черновик»

Никита Волков получил главную роль в фантастической ленте «Черновик» (2018), экранизации одноименного произведения Сергея Лукьяненко режиссера Сергея Мокрицкого. Согласно сюжету главный герой – дизайнер компьютерных игр Кирилл (Никита Волков) становится невидимым для окружающих – и исчезает из всех баз данных. Вскоре Кириллу предстоит стать пограничником в Башне, своеобразной «таможне» параллельных реальностей. В фильме снялись: Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов. Фильм получил негативные оценки критиков и провалился в прокате.

Никита Волков – Личная жизнь

О личной жизни артиста сведений нет.

Интересные факты о Никите Волкове
  • В школе Никита Волков изучал хореографию и профессионально занимался плаванием.
  • Артист отлично владеет английским и французским языками.
  • В детстве актер мечтал сыграть Бэтмена. Никита Волков вырос на комиксах Marvel и DC.
Фильмография Никиты Волкова
Сестры
ужасы 2022, Россия
0.0
Крецул
биография, спорт 2022, Россия
0.0
Кощей. Начало
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.0
Небесная команда
Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.0
Счастье - это... Часть 2
Счастье - это... Часть 2
короткометражный 2019, Россия
6.0
Черновик
Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.0
Танцы насмерть
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик 2017, Россия
4.0
Дед Мороз: Битва Магов
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.0
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Фотографии Никиты Волкова Все фотографии
Никита Волков на съемках Черновика Никита Волков на съемках Черновика Никита Волков Никита Волков в фильме две женщины
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