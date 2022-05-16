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Александр Войтинский
Александр Войтинский
Aleksandr Voytinskiy
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Александр Войтинский
Aleksandr Voytinskiy
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Дата рождения
11 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Александр Войтинский
Режиссер. Родился 11 марта 1961 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Войтинский
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
0.0
Кваzи
фантастика, боевик
2018, Россия
0.0
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
6.0
Призрак
комедия, семейный
2015, Россия
6.0
Джунгли
приключения, комедия
2012, Россия
5.0
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.0
Черная молния
фантастика, приключения, боевик
2009, Россия
7.0
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5 июня 2017 07:46
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