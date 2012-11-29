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Постер фильма Джунгли
Постер фильма Джунгли
Постер фильма Джунгли
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5
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3 постера
Киноафиша Фильмы Джунгли

Джунгли

Dzhungli 18+
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О фильме

Бесконечные ссоры едва не довели молодых супругов Гущиных до развода. В попытке решить проблемы и спасти свой брак пара отправляется в отпуск в тропические края. Планы Сергея и Марины на спокойный отдых нарушает шторм, и молодые люди оказываются на необитаемом острове, где орудуют туземцы-каннибалы. Однако даже перед лицом реальной опасности герои не перестают выяснять отношения.

  • Съемки фильма проходили в Москве, Киеве и Таиланде, на островах провинции Краби и острове Ко Хонг, где до этого снимались картины “Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного”, “Пляж” и “Пираты Карибского моря”. Съемочный период продлился с февраля по май 2012 года.
  • В работе над фильмом российским кинематографистам помогали сотрудники тайской компании Living Films, ранее работавшие над картинами “Лара Крофт – расхитительница гробниц: Колыбель жизни” и “Мальчишник: Из Вегаса в Бангкок”.
  • На съемочной площадке в Таиланде постоянно присутствовал профессиональный змеелов, так как в противном случае страховая компания отказывалась страховать производство картины и съемочную команду.
  • Большинство трюков Вера Брежнева и Сергей Светлаков исполнили самостоятельно, без помощи дублеров. Для этого артисты около полугода провели за физической подготовкой к съемкам: Брежнева брала уроки стрельбы из лука, а Светлаков занялся вольной борьбой.

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на необитаемом острове, затерянном в океане. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.

Джунгли - трейлер
Джунгли  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 ноября 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Россия Наше кино 16+
29 ноября 2012 Беларусь
12 сентября 2014 Германия
29 ноября 2012 Казахстан
12 декабря 2012 США
29 ноября 2012 Украина
Сборы в мире $13 324 130
Производство Galaxy Vision, Living Films, Водород 2011
Другие названия
Dzhungli, The Jungle, Džiunglės, Dzungel, Dżungla, Džungļi, Jungle - In der Gewalt der Kannibalen, Джунгли, Джунглі
Режиссер
Александр Войтинский
Александр Войтинский
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Александр Половцев
Александр Половцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 32 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3450 В жанре «приключения»  637 В жанре «комедия»  957 В фильмах России  569
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Джунгли

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Наша рецензия

  Действие все большего количества российских фильмов происходит либо на турецком, либо на таиландском, либо на канарском, либо на еще каком-нибудь солнечном побережье, где бесхитростные курортные приключения венчаются (со) столь же бесхитростной курортной моралью. Действие «Джунглей», своеобразного отечественного микса «Шести дней, семи ночей» и «Тома и Джерри», разворачивается, правда, на неких «экзотических островах», но сняты эти острова всё равно на таиландской технической базе, с тайцами…
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Новости о фильме
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов Когда лето безвозвратно ушло до следующего года, а впереди нас ждут осенние и зимние месяцы, так хочется продлить настроение сочных зеленых красок, жары и экзотики, отправившись туда, где все это бывает круглогодично, то есть в джунгли. Оказаться там можно даже не выходя из дома, задав нужное настроение фильмами, сериалами и шоу, действие которых происходит в утопающих в зелени тропиках. Отправляемся в опасное и интересное приключение, пользуясь нашей подборкой!
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7 октября 2024 12:54
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Джунгли - трейлер
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