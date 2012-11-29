Бесконечные ссоры едва не довели молодых супругов Гущиных до развода. В попытке решить проблемы и спасти свой брак пара отправляется в отпуск в тропические края. Планы Сергея и Марины на спокойный отдых нарушает шторм, и молодые люди оказываются на необитаемом острове, где орудуют туземцы-каннибалы. Однако даже перед лицом реальной опасности герои не перестают выяснять отношения.
У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на необитаемом острове, затерянном в океане. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.
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