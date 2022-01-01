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Фильмы Федора Бондарчука
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Фильмы Федора Бондарчука

Федор Бондарчук – один из главных деятелей кино в современной России. На счету режиссера и актера десятки лент.

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Повелитель ветра
Повелитель ветра
0.0
биография
2022, Россия
Вторжение
Вторжение
6.0
фантастика, боевик
2020, Россия
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
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6.0
драма, исторический, биография
2019, Россия
Селфи
Селфи
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6.0
драма, триллер
2018, Россия
Босс-молокосос
Босс-молокосос
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7.0
комедия, семейный
2017, США
Притяжение
Притяжение
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7.0
фантастика, мелодрама
2017, Россия
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
7.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Мифы
Мифы
3.0
комедия
2017, Россия
Дед Мороз: Битва Магов
Дед Мороз: Битва Магов
6.0
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
Савва. Сердце воина
Савва. Сердце воина
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4.0
семейный, анимация
2015, Россия
Призрак
Призрак
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2015, Россия
Воин
Воин
Смотреть за 1 рубль
4.0
спорт, драма
2015, Россия
Душа шпиона
Душа шпиона
6.0
детектив, драма
2015, Россия
Подарок с характером
Подарок с характером
5.0
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
Сталинград
Сталинград
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, военный
2013, Россия
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама, комедия
2013, Россия
Шпион
Шпион
5.0
военный, криминал, приключения
2012, Россия
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах
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6.0
приключения, анимация, комедия
2012, Россия
Свадьба по обмену
Свадьба по обмену
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7.0
комедия
2011, Россия
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5 лучших фильмов Федора Бондарчука

Будущий деятель родился в театральной семье, поэтому его судьба была в какой-то степени предрешена. Его фильм «9 рота» был номинирован на «Оскар», а первая часть франшизы «Обитаемый остров» в год выхода заработала самые внушительные кассовые сборы в России и СНГ. Федор Бондарчук известен пристрастием к эпичному кино. В числе его последних лент – военная драма «Сталинград» и фантастическая эпопея «Притяжение». Однако лучшими в его карьере считаются следующие картины:

2001 – «Даун Хаус»

Этот фильм является современной интерпретацией романа Достоевского «Идиот». Действие картины перенесли на конец 20 века. Князь Мышкин в исполнении Бондарчука здесь является программистом, который лечился в психиатрической клинике Швейцарии. Он возвращается в Россию, чтобы получить наследство. Парфен Рогожин предстает «новым русским». Бандит страдает от неразделенной любви. Настасья Филипповна настолько прекрасна, что в нее влюбляется и Мышкин. Сюжет ленты развивается на фоне перемен в российском обществе конца 90-х. Рэкет, наркотики и новые реалии в гротескной форме демонстрируют деградацию и упадок.

2004 – «Свои»

В этой исторической драме Федор Бондарчук исполнил роль полицмейстера Николая. Действие картины переносит нас в 1941 год. Немецкие войска прорываются вглубь страны. Захвачено одно из сел Псковской области. Трое военных, сбежав из плена, прячутся в сарае у местного старосты. Но каждому, кто скрывает беглецов, грозит расстрел. На фоне этих событий раскрывается также любовная линия фильма. Один из главных героев влюбляется в соседку. Но полицмейстер в исполнении Бондарчука также намерен добиться благосклонности девушки…

2005 – «9 рота»

Бондарчук не только режиссировал этот фильм, но и сыграл в нем одну из главных ролей – прапорщика по кличке «Хохол». Интересный факт: в одной из сцен снималась та же ослица, которая 40 лет назад появилась в «Кавказской пленнице». Действие исторического боевика переносит нас в конец 80-х годов прошлого века. За несколько месяцев до вывода советских войск из Афганистана молодые призывники вынуждены охранять высоту. Они должны задержать противника до того, как пройдет колонна, и сделать это даже ценой собственной жизни…

2007 – «Я остаюсь»

Это дебютная картина Карена Оганесяна, в которой Федор Бондарчук исполнил одну из главных ролей. Герой фильма – доктор Тырса – настоящий прагматик и скептик. Он верит в силу медицины, а все потустороннее и мистическое не вызывает у него ничего, кроме раздражения. Его суровое сердце волнует только судьба родной дочери. Из-за нее он однажды получает удар по голове и впадает в кому. Проводником в мире, существующем на грани жизни и смерти, становится инструктор в исполнении Бондарчука. Доктору предстоит понять, что мир живых еще может его удивить. А, значит, ему есть ради чего возвращаться.

2015 – «Призрак»

При съемках этой комедии в России впервые использовали технологию Dolby Atmos. В центре повествования – история амбициозного и привлекательного конструктора самолетов. Юрий пользуется популярностью у женщин и практически добился воплощения мечты. Разработанный им самолет должен стать настоящим прорывом в российской авиации. Но незадолго до этого Юрий погибает и становится призраком. Видеть его может только школьник Ваня. Неудачник, страдающий от комплексов и издевок одноклассников – единственный шанс конструктора поднять самолет в воздух. Сможет ли Ваня закончить дело, которому Юрий посвятил всю жизнь?

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