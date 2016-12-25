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Все люди – волшебники. Правда, догадываются об этом лишь единицы: те, кому достался в наследство особый ген – «ледяной». Они, обладатели редчайшего чудотворного гена и призваны защищать Землю от зла. И хотя происхождение этого самого «зла» теряется во мраке истории, встречи с ним (со злом) случаются четко по расписанию: Химеры – огненные посланницы чего-то очень недоброго – прилетают на Тверскую улицу города Москвы, дабы быть подстреленными юными…