Все люди – волшебники. Правда, догадываются об этом лишь единицы: те, кому достался в наследство особый ген – «ледяной». Они, обладатели редчайшего чудотворного гена и призваны защищать Землю от зла. И хотя происхождение этого самого «зла» теряется во мраке истории, встречи с ним (со злом) случаются четко по расписанию: Химеры – огненные посланницы чего-то очень недоброго – прилетают на Тверскую улицу города Москвы, дабы быть подстреленными юными…
минусы: 1)смешной очень фильм, 2)Манхэттен и Царицыно-места отжига юных магов, 3)Гарри Олдмэн, конечно, из Кравченко колоритный получился, 4)не нравится мне Детский Магазин на Лубянке опосля ремонта.
зал был полон. молодёжь угорала местами, но сидела даже, когда титры пошли и Фёдор "толкал" речь про родителей.
семейный фильм.
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