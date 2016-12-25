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Дед Мороз: Битва Магов Дед Мороз: Битва Магов
Киноафиша Фильмы Дед Мороз: Битва Магов Отзывы о фильме «Дед Мороз: Битва Магов»
Дед Мороз: Битва Магов 2016 / Россия
6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Дед Мороз: Битва Магов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все люди – волшебники. Правда, догадываются об этом лишь единицы: те, кому достался в наследство особый ген – «ледяной». Они, обладатели редчайшего чудотворного гена и призваны защищать Землю от зла. И хотя происхождение этого самого «зла» теряется во мраке истории, встречи с ним (со злом) случаются четко по расписанию: Химеры – огненные посланницы чего-то очень недоброго – прилетают на Тверскую улицу города Москвы, дабы быть подстреленными юными…

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alex 25 декабря 2016, 23:27
Оценка
плюсы: 1)идея добра, связующие нити, 2)Бероев и Алфёрова, 3)если очень серьёзно смотреть, то детям непонятно, 8-летняя полфильма спала, 4)игра в "домики", 5)Бондарчуку идёт борода.
минусы: 1)смешной очень фильм, 2)Манхэттен и Царицыно-места отжига юных магов, 3)Гарри Олдмэн, конечно, из Кравченко колоритный получился, 4)не нравится мне Детский Магазин на Лубянке опосля ремонта.

зал был полон. молодёжь угорала местами, но сидела даже, когда титры пошли и Фёдор "толкал" речь про родителей.
семейный фильм.
25 декабря 2016, 23:27 Ответить
Михеева Надежда 26 декабря 2016, 13:01
понравился фильм, но выбор актрисы на главную роль - увы... и впечатление уже не то
26 декабря 2016, 13:01 Ответить
belkadura 28 декабря 2016, 11:17
Оценка
Комерсы))) Ну не зря было столько рекламы и Федюня в главной роли. И очень выгодное новогоднее время. А там дальше, что снимать - можно особо и не думать....Всё схавают. А по факту.! 😬 Низкопробное, низкокачественное кинишко. Детям - вообще не интересно! Ну а для взрослых - мучение смотреть....
28 декабря 2016, 11:17 Ответить
zin.a83 28 декабря 2016, 13:00
Оценка
Фильм мне понравился. Не просто потому, что там играет мой любимчки Федор Бондарчук, а просто этот фильм о добре и зле, о том, что "родители для нас являются Дедами Морозами и это надо помнить всю жизнь", о том, что даже если человек оступился надо дать ему шанс на исправление своих ошибок. Героиня выбрана адекватная, думаю я, здесь не внешность главное, а душа человека, именно это и хотел сказать режиссер. Когда я смотрела зал был почти полон и никто из деток не спал))
28 декабря 2016, 13:00 Ответить
zin.a83 28 декабря 2016, 13:00
Оценка
Ставлю 5)
28 декабря 2016, 13:00 Ответить
Евгений Редкозубов 2 января 2017, 13:14
Оценка
Не понятно на какую категорию зрителей расчитан этот фильм. Ни детям, ни родителям смотреть не интересно. Халтура к новогодним выходным.
2 января 2017, 13:14 Ответить
Марк Бондаренко 7 января 2017, 00:43
Оценка
Очень классный фильм! Советую всем всем всем 👍
7 января 2017, 00:43 Ответить
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