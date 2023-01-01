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Зверопой Зверопой
Киноафиша Фильмы Зверопой Награды и номинации мультфильма Зверопой
Sing Зверопой 2016 / США
7.4 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Зверопой

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Номинант
Лучший анимационный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
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2023, Китай, анимация
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
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2023, США, триллер
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