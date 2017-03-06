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Зверопой Зверопой
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Sing Зверопой 2016 / США
7.8 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Зверопой»

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Наша рецензия

«Зверопой» - это как если бы вы хотели посмотреть продолжение «Зверополиса», но увидели анимационную версию шоу «Голос». Да, надежда, подаренная российскими локализаторами, быстро улетучивается, оставляя после себя легкую грустинку. Но если вам не пять, то вы быстро возьмете себя в руки и посмотрите на картину без всяких ассоциаций. Это новая работа Illumination Entertainment, которая когда-то поразила всех своим «Гадким Я», разочаровала…

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3lik 6 марта 2017, 22:12
Шикарный добрый мульт - простой легкий - со своим изюмом и прекрасной музыкой ))
зал замирал и топал в такт - дети выходили с довольными лицами! однозначно к просмотру впечатлительным - которые могут себе позволить и всплакнуть и улыбнуться до слёз )))
спасибо за приятное время проведенное в этой обстановке!
6 марта 2017, 22:12 Ответить
Гоша Стуканов 11 марта 2017, 21:26
Оценка
самый лучший мульт прям слов нет какой прикольный я теперь слушаю эти песни и я просто блогодарен людям которые его создали огромное спасибо
11 марта 2017, 21:26 Ответить
Паулина 9 апреля 2017, 20:14
Оценка
«Don't you know, I am still standing!"


Что будет, если соединить животных из мультфильма "Зверополис" и шоу "Голос"? Правильно, "Зверопой"!

В оригинале мультик называется "Sing!", но русские переводчики решили сделать из него продолжение "Зверополиса". И не прогадали. Зритель, думая,что мультик- продолжение известной первой части, побежал в кинотеатры.

"Sing!" - произведён компанией " Illumination Entertainment". Несмотря на то, что данная компания снимает незамысловатые мультипликации( "Гадкий я", " Тайная жизнь домашних животных"), "Зверопой" получился достаточно глубоким и затрагивающим вечные ценности.

Режиссер и сценарист Гарт Дженнинг подхватил моду на разговаривающих животных, которые живут обычной жизнью, как у нас с вами. Но есть одно добавление: теперь они поют и участвуют в музыкальном конкурсе.

Хозяин театра коала Бастер Мун пытается спасти своё главное детище, подаренное отцом, от закрытия. А помогают ему в этом престарелая секретарша, благодаря которой и состоится музыкальный конкурс, и лучший друг - баран Эдди.
Итак, конкурсу суждено состоятся и возможность выиграть 100 млн. долларов есть у любого зеваки. Тут и закомплексованная слониха - подросток, и дикобраз, поющая в рок группе, которую бросил парень. А так же свинья - домохозяйка, пытающаяся "зажечь" в себе былой огонь, и высокомерий мышь, поющий лучше самого Френка Синатры, и модный парень - горилла, не хотящий становится гангстером, как его отец. Что же объединяет таких разных персонажей? Конечно же, умение петь, желание сиять и "гореть" на сцене.
Свои голоса "подарили" персонажем голливудские звезды. А именно, Риз Уизерспун, Метью МаКконахи , Скарлет Йоханссон, Тори Келли и Сет МакФарлейн. К сожалению, голос Скарлет услышать не получится, потому что именно ее песню зачем - то решили перевезти на русский язык. Голосами же других артистов зритель сможем насладиться в полной мере.

Что же главное в этом мультипликационном фильме?
Конечно, главная в " Зверопое" музыка. Здесь она действительно центральный персонаж и " королева бала".
Если Вы хотите познакомить ребёнка с действительно классной музыкой и показать, что кроме Стаса Михайлова и Лепса есть удивительный мир музыкальной «классики», то лучшей возможности не найти.
Джоби Тэлбот, а именно он является композитором данного мультика, добавил сюда мировую музыкальную шкатулку. Здесь звучит все: сэр Elton John, Steven Tyler и группа "Aerosmith",Stevie Wonder , Gipsy Kings, Queen, а так же Ariana Grande, Katy Perry и многие другие. Поэтому если Вы не любитель мультфильмов, но обожаете саундтреки , то именно этот Вам точно понравится. Ведь что может быть лучше золотой коллекции мировых шедевров?

Но неужели "Sing!" только о музыке?
Разумеется, нет. "Sing!" о любви и дружбе. О любви к музыке, к жизни, к своей семье и, конечно, самому себе. О том, что если Ты хочешь чего - то больше всего и, быть может, даже боишься допустить мысль об этом, то нужно действовать. Нужно пробовать и добиваться своей мечты! Ведь если слониха - подросток смогла преодолеть страх сцены и свинья смогла оставить 25 поросят, то ты уж точно сможешь!
9 апреля 2017, 20:14 Ответить
Паулина 24 апреля 2017, 16:27
Оценка
«Don't you know, I am still standing!"
Что будет, если соединить животных из мультфильма "Зверополис" и шоу "Голос"? Правильно, "Зверопой"!

В оригинале мультик называется "Sing!", но русские переводчики решили сделать из него продолжение "Зверополиса". И не прогадали. Зритель, думая,что мультик- продолжение известной первой части, побежал в кинотеатры.

"Sing!" - произведён компанией " Illumination Entertainment". Несмотря на то, что данная компания снимает незамысловатые мультипликации( "Гадкий я", " Тайная жизнь домашних животных"), "Зверопой" получился достаточно глубоким и затрагивающим вечные ценности.

Режиссер и сценарист Гарт Дженнинг подхватил моду на разговаривающих животных, которые живут обычной жизнью, как у нас с вами. Но есть одно добавление: теперь они поют и участвуют в музыкальном конкурсе.

Хозяин театра коала Бастер Мун пытается спасти своё главное детище, подаренное отцом, от закрытия. А помогают ему в этом престарелая секретарша, благодаря которой и состоится музыкальный конкурс, и лучший друг - баран Эдди.
Итак, конкурсу суждено состоятся и возможность выиграть 100 млн. долларов есть у любого зеваки. Тут и закомплексованная слониха - подросток, и дикобраз, поющая в рок группе, которую бросил парень. А так же свинья - домохозяйка, пытающаяся "зажечь" в себе былой огонь, и высокомерий мышь, поющий лучше самого Френка Синатры, и модный парень - горилла, не хотящий становится гангстером, как его отец. Что же объединяет таких разных персонажей? Конечно же, умение петь, желание сиять и "гореть" на сцене.
Свои голоса "подарили" персонажем голливудские звезды. А именно, Риз Уизерспун, Метью МаКконахи , Скарлет Йоханссон, Тори Келли и Сет МакФарлейн. К сожалению, голос Скарлет услышать не получится, потому что именно ее песню зачем - то решили перевезти на русский язык. Голосами же других артистов зритель сможем насладиться в полной мере.

Что же главное в этом мультипликационном фильме?
Конечно, главная в " Зверопое" музыка. Здесь она действительно центральный персонаж и " королева бала".
Если Вы хотите познакомить ребёнка с действительно классной музыкой и показать, что кроме Стаса Михайлова и Лепса есть удивительный мир музыкальной «классики», то лучшей возможности не найти.
Джоби Тэлбот, а именно он является композитором данного мультика, добавил сюда мировую музыкальную шкатулку. Здесь звучит все: сэр Elton John, Steven Tyler и группа "Aerosmith",Stevie Wonder , Gipsy Kings, Queen, а так же Ariana Grande, Katy Perry и многие другие. Поэтому если Вы не любитель мультфильмов, но обожаете саундтреки , то именно этот Вам точно понравится. Ведь что может быть лучше золотой коллекции мировых шедевров?

Но неужели "Sing!" только о музыке?
Разумеется, нет. "Sing!" о любви и дружбе. О любви к музыке, к жизни, к своей семье и, конечно, самому себе. О том, что если Ты хочешь чего - то больше всего и, быть может, даже боишься допустить мысль об этом, то нужно действовать. Нужно пробовать и добиваться своей мечты! Ведь если слониха - подросток смогла преодолеть страх сцены и свинья смогла оставить 25 поросят, то ты уж точно сможешь!
24 апреля 2017, 16:27 Ответить
Артём Ганг 12 января 2022, 21:09
Оценка
Интересный мультфильм, как они делали прогресс в своей музыкальности
12 января 2022, 21:09 Ответить
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