Наша рецензия

«Зверопой» - это как если бы вы хотели посмотреть продолжение «Зверополиса», но увидели анимационную версию шоу «Голос». Да, надежда, подаренная российскими локализаторами, быстро улетучивается, оставляя после себя легкую грустинку. Но если вам не пять, то вы быстро возьмете себя в руки и посмотрите на картину без всяких ассоциаций. Это новая работа Illumination Entertainment, которая когда-то поразила всех своим «Гадким Я», разочаровала…