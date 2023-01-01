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Черная Пантера
Черная Пантера, 2018: актеры и роли
Black Panther
Черная Пантера
2018 / США
Трейлер
7.8
Оцените
182
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Черная Пантера, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер
Ryan Coogler
В ролях
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Данай Джекесай Гурира
Danai Jekesai Gurira
Майкл Б. Джордан
Michael B. Jordan
Мартин Фриман
Martin Freeman
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
Энди Серкис
Andy Serkis
Уинстон Дьюк
Winston Duke
Летишиа Райт
Letitia Wright
Стерлинг К. Браун
Sterling K. Brown
Флоренс Касумба
Florence Kasumba
В прокате
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