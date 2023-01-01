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Черная Пантера Черная Пантера
Киноафиша Фильмы Черная Пантера Черная Пантера, 2018: актеры и роли
Black Panther Черная Пантера 2018 / США
7.8 Оцените
182 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Черная Пантера, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер Райан Куглер Ryan Coogler
В ролях
Чедвик Боузман Чедвик Боузман Chadwick Boseman Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Данай Джекесай Гурира Данай Джекесай Гурира Danai Jekesai Gurira Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Дэниэл Калуя Дэниэл Калуя Daniel Kaluuya Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Уинстон Дьюк Уинстон Дьюк Winston Duke Летишиа Райт Летишиа Райт Letitia Wright Стерлинг К. Браун Стерлинг К. Браун Sterling K. Brown Флоренс Касумба Флоренс Касумба Florence Kasumba
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