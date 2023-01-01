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Черная Пантера Черная Пантера
Киноафиша Фильмы Черная Пантера Награды и номинации фильма Черная Пантера
Black Panther Черная Пантера 2018 / США
7.5 Оцените
185 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Черная Пантера

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
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