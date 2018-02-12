После смерти отца (это произошло в фильме «Первый Мститель: Противостояние») Т’Чалла, наследный принц закрытого высокотехнологичного государства Ваканда, вступает в должность нового правителя. В первую очередь он желает поймать злодея Улисса Кло, который много лет пытается похитить секретные технологии Ваканды. Но Т’Чалла сталкивается с гораздо большей опасностью. Изгой Киллмонгер хочет захватить власть в стране и использовать передовые технологии Ваканды для того,…
Кто бы мог подумать, что тогда, в 2008 году, только начинавшая свой путь в кинематографе компания выстрелит. Начнёт сольный поход, с некогда наркоманом и алкоголиком и что? Добьётся таких успехов, благодаря которым конкуренты будут кусать локти. Расскажи кому-нибудь эту историю - не поверят. Прошло десять лет и Marvel по праву считается одной из самых крупнейших кинематографических компаний. В скором времени они будут готовиться к празднованию конца третьего акта, но пока представляет нам сольный фильм нового героя в их киновселенной - "Чёрная Пантера".
Каждый проект Marvel превосходит самого себя - это факт. Кто-нибудь, вспомните первого «Тора». Выпусти сейчас в прокат кино такого уровня, оно было бы столь успешно, как и тогда? Навряд ли. А выпусти его сиквел? Скорее да, чем нет. Дело тут отнюдь не во вкусах и личных предпочтениях, а в том, что команда осознает свои ошибки и исправляет их. Так было и «Железным человеком», и «Капитаном Америкой», и со «Стражами Галактики». Кроме того, с каждым новым фильмом студия делает акцент на актуальных темах, которые заслуживают внимания. В случае с трилогией Тони Старка - это проблема самопознания себя в современном мире и понимание того, что каждый шаг действительно влечёт за собой ответственность. Стив Роджерс - это верность своим принципам и служба «правде», а не необходимости. «Чёрная Пантера» заостряет внимание на целях человека в его будущем. Многие привыкли, что есть одно будущее - то, как представляет его европеоидная раса. Мало кто представляет, что афрофутуризм - это нечто хорошее. Что-то, что действительно способно помочь нашему жестокому миру, а в будущем и преобразить его. Мы так вогнали себя в рамки невозможного, что не представляем мир без чего-то своего. Мы правда считаем, что за европейцами будущее, а афроамериканцы вгоняют нас в два пути - конца и отрочества. Это неправильно, и Райан Куглер постарался объяснить почему.
«Значит, кошатник?».
Marvel любит представлять своих героев не в собственных сольниках, а чьих-либо. Т’Чалла уже лицезрел перед нами в прошлом году, ярко проявив себя в «Первом мстителе: Противостояние». Т’Чалла знал, что его время придёт и когда-то ему придётся занять королевский трон. Путём случайных событий в хитром плане Гельмута Земо, король Ваканды погибает, а значит - настало время его сына. «Чёрная Пантера» стартует сразу же после окончания «Противостояния». Т’Чалла летит на родину, чтобы принять участие в коронации и по праву занять свой престол. Вот только, готов ли он к этим событиям?
На первый взгляд, Ваканда - это третьесортная страна, с аграрным способом проживания. Никто не мог и подумать, что здесь возможно обнаружить залежи самого ценного металла на планете, а сама страна окажется самым развитым местом на планете. Наблюдая за «Чёрной Пантерой» так и хочется сказать: «Это и есть целая киновселенная». Зрителю дают насладиться воссозданным: Перед нами целый город, где каждый живёт своей жизнью. Пять племён, каждое из которых имеет свои ценности и традиции. Отстроенные сооружения из Вибраниума, которые не только уникальны, но и симпатичны. Если в недавнем «Рагнареке» было что-то похожее, по типу культуры и её составляющей, то «Пантера» - это совсем другое. Авторы не мало времени потратили на то, чтобы создать этот мир и честно сказать, это оказалось не зря.
«Чёрная Пантера» выделяется своей изысканностью и простотой рассказа истории. К примеру, история первых «Мстителей» ощущается, как выдуманная. Наблюдая за происходящим не особо верил в то, что происходит. Конечно, «Пантера» здесь далеко не ушла, но она так следует своей «фишке», что прикапываться к этому не хочется. «Чёрная Пантера» постепенно показывает всё, что нужно зрителю, словно пробивая пунктик в своём задачнике. Всё это подпитывается обоснованной мотивацией главного антагониста картины - Эрика Киллмонгера. После просмотра чуть ли не каждый обозвал его главным злодеем (уже) киновселенной, обгоняя в некоторых компонентах харизматичного Локи (Тома Хиддлстона). Пожалуй, это так. Конечно, появление Эрика не сравнится с прекрасным Богом обмана, но зато как быстро он меняется впоследствии? Слукавлю, если не скажу, что он перепрыгнул некоторые головы в этом фильме.
Вместе с Эриком развивается и основной протагонист картины - король Т’Чалла. Вступая на трон молодым и неопытным, но в то же время окрепшим мужчиной, Т’Чалла осознаёт, что методы его отца не так уж и успешны. Всю свою жизнь наблюдая за своим отцом, новый король восхищался его способом управления стороны. Но не зря говорится, что у любого действия есть обратная сторона, и Т’Чалла в этом удостоверяется. Наблюдать за этим развитием приятно, ведь это меняет не только его отношению к власти, но и родным его людям. К примеру, установившаяся вначале безызвестность между ним и Эриком ничто, по сравнению с финальной точкой воспламенения. Две «кошки» готовы отдать всё, ради смерти соперника, но так ли хочет смерти каждый из них? В этом плане всё идеально и со стороны диалогов, которые интересно прописаны между каждым персонажем.
Вердикт. Мрачный тон картины - это ещё один большой плюс. Райан Куглер удерживает эту степень драматичности в одном русле, что ни в коем случае не вредит ни зрителю, ни самому фильму. Всё это - авторский почерк, который ранее не представлялся ни кем из режиссёров в прошлогодних творениях Marvel. Так и хочется, чтобы сиквелом руководил Райан. Ему есть чем удивить зрителя и уверен, второй фильм взорвёт голову не хуже первого.
С Джеки Чаном было бы лучше После просмотра "Черной пантеры", первое, что пришло на ум - почему вокруг нее столько шумихи? Американские критики целую неделю с восторгом рассказывали российскому зрителю о достоинствах ленты. Поневоле начинаешь ждать лучшей картины "Marvel" за всю историю. Предвкушая отличный вечер с "Пантерой", я ждал юмора на уровне "Железного человека" или "Тора", сюжета как у "Мстителей" и хорошей актерской игры.
Что получил?
Американские критики сравнивали злодея "Пантеры" чуть ли не с Джокером Хита Леджера. Хочется выписать рецепт на новые очки тем, кто так считает.
Леджер вложил в Джокера всю душу! Я настолько верил в этого злодея, что даже не понял кому больше импонировал в "Темном рыцаре". "Джокер" Леджера - настоящий психопат, но именно он делает картину. Именно его появления в кадре я ждал весь фильм. Именно его сцены интересны и убедительны.
Злодей в "Черной пантере" имеет все шансы стать настоящим. Психологическая травма в детстве, цель жизни - мстить, обучение в спецназе, элитный отряд убийц и все это - ради справедливости. Да, черт побери, Эрик! Ты должен воздать обидчикам и показать всему миру, чего ты стоишь! Но на деле все происходит как-то неубедительно. Словно сам злодей верит, что добро восторжествует и он будет наказан за свое рвение к справедливости. Такое чувство, будто "Киллмонгер" попал в Ваканду, чтобы умереть.
Что касается роли - слишком мало сцен в фильме, слишком сдержано для злодея, слишком неубедительно. МакГрегор, создатель Киллмонгера, был бы очень недоволен.
Теперь, хороший мальчик. Именно термин "хороший мальчик" подходит для описания роли Т'Чаллы: ни тебе раздражения, ни гнева, ни ругани, ни обиды, в общем, ничего живого и настоящего. Просто робот без эмоций и чувств. Наступи ему на ногу, он еще извинится перед тобой.
Так и нетерпелось закричать: "Чувак, у тебя отец умер на минуточку! Ты хоть расстройся чуть-чуть". Но, нет. Принца с детства готовили к серьезной роли - стать королем Ваканды. Просто оплот моральной чистоты и нравственности, прямо тьфу ты, и точка.
Все время взвешивает поступки, контролирует мысли и пытается все сделать "правильно". Даже когда узнаёт, что отец невольно совершил единственную ошибку в молодости, Т'Чалла разочаровывается в родителе. Какой хороший мальчик. За этой "правильностью" я не увидел ни характера, ни стержня, ни опоры молодого правителя Ваканды.
Шури - единственная героиня, которая живет здесь и сейчас. Если бы Шури была черной пантерой - было бы куда естественнее и интереснее. Мало того, что сестра разительно отличается от брата, так она еще и гаджеты создает, и храбрости не занимать, и умница, и красавица, и спортсменка. Барышня радовала меня своей простотой и живостью весь фильм.
Сравнится с ней может, разве что, М'Баку - лидер племени Джабари. В фильме я насчитал шутки три, где реально смешно, и все они - от М'Баку. От героя веет уверенностью и силой - не удивительно, что он стал вожаком племени горилл.
Пару слов о сюжете.
Вот, ей-Богу, смотрел я на все это, и складывалось такое впечатление, будто несколько разных сюжетных линий попытались собрать в одну: тут вам и злодей с автоматической рукой, похищающий редкий металл, тут вам и семейная драма с местью и кровью, и политический блокбастер, и фентези на тему инноваций, упавших с неба, и ЦРУ, непонятно на чьей стороне. Если бы в конце я увидел Джеки Чана - я бы не удивился. Только с ним было бы лучше.
Подытожу.
Вся эта шумиха в США, как я понял позже, вызвана именно политической подоплекой. Критики писали, что в "Пантере" постарались учесть интересы максимального количества слоев населения. Куглер показал Ваканду со всеми ее обычаями, традициями и историей, чем вызвал восхищение Америки. А эта финальная фраза: "Мы должны строить мосты, а не стены" звучит как лозунг на предвыборной кампании.
Когда слабые становятся сильными - Америка рукоплещет. Жаль только, что на качестве фильма это не отражается. Из-за завышенных ожиданий после неаргументированной похвалы запада, фильм не доставил мне большого удовольствия.
Пара-тройка шуток, не эпичные сцены сражений, отсуствие актерской игры - все это так нетипично для "марвеловских" лент и героев. Из плюсов назову хорошую операторскую работу и красивые виды Ваканды Но идти ради этого в кинотеатр - я бы не рекомендовал, если только вы не фанат "Людей "Х", "Мстителей" и компании "Marvel" в целом.
Любителям комиксам по пантере очень понравится, а любителям боевиков в духе марвеловских мстителей вряд ли зайдет
3 балла из 10ти!
сюжет никакой! каждые 15 минут фильм как-будто заканчивается и пытается начаться снова! не интересно, с трудом досмотрел.
актёры, кроме однорукого белого какие-то аморфные - ни харизмы, ни актёрской игры!
не рекомендую к просмотру
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