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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский
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Дата рождения
25 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Биография Владимира Зеленского
Родился 25 января 1978 года. Кривой Рог, СССР (Украина).
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Фильмография Владимира Зеленского
Я, Ты, Он, Она
комедия, мелодрама
2018, Украина
5.0
8 лучших свиданий
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
1+1 дома: 8 марта
комедия
2014, Украина
0.0
8 новых свиданий
комедия
2014, Россия
5.0
Любовь в большом городе 3
комедия
2013, Россия
6.0
1+1 дом. Новый год
комедия, мюзикл
2013, Украина
3.0
8 первых свиданий
комедия
2012, Россия
6.0
Ржевский против Наполеона
комедия
2011, Россия / Украина
3.0
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