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Свидание между жизнью и смертью Кадр из фильма «8 лучших свиданий» Новая лента Марюса Вайсберга, продолжающая рассказывать о сложностях семейной жизни Никиты Соколова, сделала выпад в несколько другую сторону. Это касается не только подмены главной героини, но и в целом выбора в пользу реалистичности картины. В этот раз не будет никакой магии, организующей странные свидания и замещение супругов. Единственной связующей нового фильма с предыдущими частями являются лишь название и…