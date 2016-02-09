Свидание между жизнью и смертью Кадр из фильма «8 лучших свиданий» Новая лента Марюса Вайсберга, продолжающая рассказывать о сложностях семейной жизни Никиты Соколова, сделала выпад в несколько другую сторону. Это касается не только подмены главной героини, но и в целом выбора в пользу реалистичности картины. В этот раз не будет никакой магии, организующей странные свидания и замещение супругов. Единственной связующей нового фильма с предыдущими частями являются лишь название и…
поздравляю вы убили одного ребёнка в новоросии продолжайте с мужем и дальше смеяться...кто много смеётся тот будет плакать...
достойная комедия которая спосирует убийство детей в новоросии...
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