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Андрей Яковлев
Андрей Яковлев
Andrey Yakovlev
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Андрей Яковлев
Andrey Yakovlev
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Дата рождения
2 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Луганск, СССР (Украина)
Биография Андрея Яковлева
Родился 2 апреля 1971 года. Луганск, СССР (Украина).
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Статьи о персоне
Вновь на те же грабли: зрители потребовали продолжение сериала «Сваты»
Зрители не готовы к финалу любимой истории.
Написать
11 января 2022 15:03
«Сваты 7» разнесли за упоминание покойной Аросевой: «Это кощунство»
Создателей комедийного сериала обвиняют в том, что сценарий нового сезона они писали словно впопыхах, наделав немало ляпов.
5 комментариев
5 января 2022 13:35
«Дождались»: трейлер «Сватов 7» слили в сеть
Новые серии комедийного ситкома сначала увидят на Украине, а потом сериал выйдет на российских телеэкранах.
Написать
15 декабря 2021 14:15
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