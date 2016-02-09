8 лучших свиданий
– Одним солнечным днем преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо болен. Он не подозревает, что это врачебная ошибка, и всерьез задумывается: кто же позаботится о его прекрасных жене, детях и бизнесе?.. Как это ни прискорбно, кажется, пора подыскивать себе замену. Так — после жесткого отбора — в дом семьи Соколовых под благовидным предлогом заселяется пожарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек. Никита дает старт тайной операции под кодовым названием «замена». А когда выясняется, что здоровью Никиты ничто не угрожает, уже поздно! Распрекрасного Илью уже успели полюбить все, включая пациентов ветклиники… Борьба не на жизнь, а на любовь только начинается!
поздравляю вы убили одного ребёнка в новоросии продолжайте с мужем и дальше смеяться...кто много смеётся тот будет плакать...
достойная комедия которая спосирует убийство детей в новоросии...
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