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8 лучших свиданий - трейлер
Киноафиша Трейлеры 8 лучших свиданий. Трейлер

8 лучших свиданий. Трейлер

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Дата публикации: 23 декабря 2015
8 лучших свиданий – Одним солнечным днем преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо болен. Он не подозревает, что это врачебная ошибка, и всерьез задумывается: кто же позаботится о его прекрасных жене, детях и бизнесе?.. Как это ни прискорбно, кажется, пора подыскивать себе замену. Так — после жесткого отбора — в дом семьи Соколовых под благовидным предлогом заселяется пожарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек. Никита дает старт тайной операции под кодовым названием «замена». А когда выясняется, что здоровью Никиты ничто не угрожает, уже поздно! Распрекрасного Илью уже успели полюбить все, включая пациентов ветклиники… Борьба не на жизнь, а на любовь только начинается!
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Елена 9 февраля 2016, 02:07
Испортили фильм Зеленским, пусть дальше убийц из АТО развлекает, тошнит смотреть на него после того, как услышала его высказывания(((✊
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
lenokkeg 4 марта 2016, 23:10
И не помню, когда в последний раз мы с мужем так смеялись! На фильме не отвлекались вовсе – разве чтоб оценить какую-то удачную шутку. Обидно, что, когда смотришь качественное кино - время пролетает незаметно. Особенно мне понравилась вторая часть фильма, где герои начинают буквально бороться за Брежневу. Там герой Епифанцева показывает своё истинное лицо. В общем, фильм – отличный, для подхода в кино с любимой девушкой или детишками – подходит на все 100%. Есть с чего посмеяться с взрослым, и детям!
4 марта 2016, 23:10 Ответить
juhok 4 марта 2016, 23:10
Наконец вышла достойная комедия с нормальными шутками, а не очередной американский бред с закадровым смехом. Кинцо очень понравилось: без пошлятины, без крови и мяса. Просто добрый семейный фильм. Кому-то может показаться слишком наивным, но, как по мне, в этом его прелесть. Светлая, романтическая комедия.
4 марта 2016, 23:10 Ответить
rick69 7 марта 2016, 02:50
Ответ на сообщение lenokkeg от 04/03/2016 - 23:10:11


поздравляю вы убили одного ребёнка в новоросии продолжайте с мужем и дальше смеяться...кто много смеётся тот будет плакать...
7 марта 2016, 02:50 Ответить
rick69 7 марта 2016, 02:50
Ответ на сообщение juhok от 04/03/2016 - 23:10:11


достойная комедия которая спосирует убийство детей в новоросии...
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Fortuna1960 7 марта 2016, 02:50
Зеленского в фильме воспринимала исключительно как актёра. Сыграл он очень хорошо. Получилось прикольное кино, весёлое. И главное, главный герой на экране слезами умывается, а зал ржёт. Смешно, как Никита и Илья Брежневу завоёвывают, на газонокосилках, как Никита для жены достойного мужика подыскивает. И смешно – и серьёзно одновременно, ведь фильм наталкивает и на размышления: часто бывает так, что ради семьи стараешься, а в семье вообще-то бываешь меньше всего. Больше подарками откупаешься. Хорошо, что кино хорошее посмотрели, и вместе.
7 марта 2016, 02:50 Ответить
vip007 16 марта 2016, 01:03
Совершенно пустой фильм. Любовь морковь по сравнению с ним просто шедевр...!!! Некоторые и от Петросяна смеются, юмор убогий. Фильм для таких. Кино это явно не для Брежневой....!!! Жалко времени...!!!✊
16 марта 2016, 01:03 Ответить
lubava25 16 марта 2016, 01:03
Я надеялась, что этот фильм не выйдет в прокат!!! Люди, ну как так можно??? На деньги от проката будут людей убивать! Детей!
16 марта 2016, 01:03 Ответить
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