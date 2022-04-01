"Вот это разрез": недавно родившая Горбань засветила пятую точку в шелковом платье

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань во второй раз стала мамой в августе. За пять месяцев 35-летняя актриса успела прийти в форму после родов. Она настолько похудела, что осмелилась выйти в свет в платье с провокационным разрезом.