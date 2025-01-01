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Цитаты из фильма Пассажиры

[последние слова]
Aurora Lane [закадровый голос] Однажды друг сказал: «Нельзя так зацикливаться на том, где хотел бы быть, чтобы забыть жить там, где находишься». Мы заблудились по дороге. Но мы нашли друг друга. И создали жизнь. Прекрасную жизнь. Вместе.
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Aurora Lane Мой папа всегда говорил: «Если жить обычной жизнью, все, что у тебя будет — обычные истории. Нужно жить жизнью приключений». Вот я и здесь.
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Aurora Lane Он разбудил меня! Он отобрал у меня жизнь!
Gus Mancuso Я знаю, и мне жаль, но есть дела, которые я хотел бы...
Aurora Lane Это убийство!
Gus Mancuso Ты права, Аврора. Но тонущий всегда пытается потянуть за собой кого-то ещё. Это неправильно, но человек тонет.
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Arthur Вы оба хорошо выглядите сегодня вечером.
Aurora Lane Спасибо, Артур. У нас свидание.
Arthur Очень приятно.
Aurora Lane [Джим] Долго же ты решался спросить.
Jim Preston Я же давал тебе пространство.
Aurora Lane О... Пространство. Вот чего мне точно не нужно.
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Arthur Говорят, время лечит любые раны.
Aurora Lane Сломанные сердца не так просто залечить, Артур. Ты бы не понял.
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Arthur Я смеялся над человеком без штанов, пока не понял, что у меня нет ног.
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Arthur Джим, это не вопросы для робота.
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Jim Preston [увидев Аврору в красивом чёрном платье] Вау.
Aurora Lane Ты тоже хорошо выглядишь. По магазинам ходила?
Jim Preston Я украл кое-что.
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Jim Preston Весь отсек закрыт. Что-то не так.
Aurora Lane Мы ищем именно это.
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Gus Mancuso [по громкой связи] Говорит начальник палубы Гас Мансузо. Кто, чёрт возьми, посадил дерево на моём корабле?
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Jim Preston Как мне отправить сообщение на Землю?
InfoMat Межзвёздные сообщения отправляются лазерной системой. Это дорогая услуга.
Jim Preston Иди к чёрт###!
InfoMat Рад помочь!
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Аврора Лэйн [Джиму] Ты умираешь — я умираю.
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Jim Preston Сколько осталось до Хоумстеда II?
Arthur Около девяноста лет.
Jim Preston А когда все пассажиры должны проснуться?
Arthur Только за последние четыре месяца.
Jim Preston [весело] Как так, что я сижу тут с тобой? А впереди девяносто лет?
Arthur [после небольшой задержки] Хм. Ты не можешь здесь быть.
Jim Preston А я здесь.
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Гас Манкузо [после того, как обнаружили, что Джим разбудил Аврору] Сколько ты был один?
Джим Престон Год.
Гас Манкузо Все равно... чёрт.
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Jim Preston Артур, ты можешь сохранить секрет?
Arthur [искренне] Джим, я не просто бармен, я джентльмен.
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Aurora Lane Знаешь, сколько компания «Хоумстед» заработала на своей первой планете? Восемь квадриллионов долларов! Это восемь миллионов миллиардов. Колониальные планеты — самый прибыльный бизнес.
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Jim Preston Нас разбудили слишком рано... На девяносто лет раньше времени
Aurora Lane [шокировано] Нам нужно вернуться в сон
Jim Preston [торжественно] Мы не можем!
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Aurora Lane Что мы вообще ищем?
Jim Preston Что-то сломанное. Что-то серьёзное.
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Gus Mancuso Моя глупая камера криосна. Вот в чём причина.
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[первые реплики]
Wake-up Hologram Доброе утро, Джеймс. Как вы себя чувствуете?
Jim Preston Подождите. Что?
Wake-up Hologram Это вполне нормально — чувствовать себя растерянным. Вы только что проспали 120 лет в анабиозе.
Jim Preston Что?
Wake-up Hologram Всё в порядке, Джеймс.
Jim Preston Джим...
Wake-up Hologram Джим.
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Jim Preston Давай, расскажи какую-нибудь мудрость бармена, я тут в космосе совсем потерялся
Arthur Ты знаешь, где хочешь быть, но чувствуешь, что должен быть где-то в другом месте.
Jim Preston Ты прав.
Arthur Представь, что щёлкнешь пальцами и окажешься там, где хочешь. Спорю, ты всё равно будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Главное — не зацикливаться на том, где бы ты хотел быть, чтобы не забыть наслаждаться тем, где ты есть.
Jim Preston Что ты хочешь мне сказать?
Arthur Отдохни от беспокойства о том, что не в твоей власти.
Arthur Живи немного.
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Jim Preston Скажи, ты оказался на необитаемом острове и мог бы пожелать, чтобы кто-то оказался там с тобой. Ты бы больше не был один, но при этом обрёк бы этого человека на остров. Ты бы сделал такое желание?
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Aurora Lane Ты не собираешься спросить у меня паспорт? Может, я ещё слишком молода, чтобы пить.
Arthur О, я бы никогда не стал спрашивать твой возраст при джентльмене.
Aurora Lane [Смотрит в глаза Джима] Джим — не джентльмен. Да и между мной и Джимом нет никаких секретов.
Arthur [Удивлённое выражение «андроида», взгляд в сторону Джима] Вот как?
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Громкоговоритель Конец карантина!
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Aurora Lane Забавно. У всех нас есть мечты. Мы планируем будущее, как будто сами управляем своей судьбой. Но мы всего лишь пассажиры. Мы идём туда, куда нас ведёт судьба.
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