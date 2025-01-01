Ты знаешь, где хочешь быть, но чувствуешь, что должен быть где-то в другом месте.

Представь, что щёлкнешь пальцами и окажешься там, где хочешь. Спорю, ты всё равно будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Главное — не зацикливаться на том, где бы ты хотел быть, чтобы не забыть наслаждаться тем, где ты есть.