Aurora Lane[закадровый голос]Однажды друг сказал: «Нельзя так зацикливаться на том, где хотел бы быть, чтобы забыть жить там, где находишься». Мы заблудились по дороге. Но мы нашли друг друга. И создали жизнь. Прекрасную жизнь. Вместе.
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Aurora LaneМой папа всегда говорил: «Если жить обычной жизнью, все, что у тебя будет — обычные истории. Нужно жить жизнью приключений». Вот я и здесь.
ArthurПредставь, что щёлкнешь пальцами и окажешься там, где хочешь. Спорю, ты всё равно будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Главное — не зацикливаться на том, где бы ты хотел быть, чтобы не забыть наслаждаться тем, где ты есть.
Jim PrestonСкажи, ты оказался на необитаемом острове и мог бы пожелать, чтобы кто-то оказался там с тобой. Ты бы больше не был один, но при этом обрёк бы этого человека на остров. Ты бы сделал такое желание?
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Aurora LaneТы не собираешься спросить у меня паспорт? Может, я ещё слишком молода, чтобы пить.
ArthurО, я бы никогда не стал спрашивать твой возраст при джентльмене.
Aurora Lane[Смотрит в глаза Джима]Джим — не джентльмен. Да и между мной и Джимом нет никаких секретов.
Arthur[Удивлённое выражение «андроида», взгляд в сторону Джима]Вот как?
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ГромкоговорительКонец карантина!
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Aurora LaneЗабавно. У всех нас есть мечты. Мы планируем будущее, как будто сами управляем своей судьбой. Но мы всего лишь пассажиры. Мы идём туда, куда нас ведёт судьба.