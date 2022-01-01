Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Индер Кумар
Индер Кумар
Inder Kumar
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Индер Кумар
Inder Kumar
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Индер Кумар
Родился 26 августа 1973 года. Джайпур, Индия.
Развернуть
Фильмография Индер Кумар
Шпионы по соседству
комедия
2016, США
6.0
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"