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Passengers Пассажиры 2016 / США
8.5 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Пассажиры»

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Наша рецензия

Гомо сапиенс – существо беспокойное: не сидится ему в родовом гнезде, и всё тут! Вечно куда-то тянет… Поэтому как только космические технологии сказали человеку «Да», он быстренько собрал вещички и отправился обживать чужие миры. Правда, некоторые из новых апартаментов оказались довольно далеко: 120 лет лёту в одну сторону. Пришлось изобрести гибернацию (в просторечье – анабиоз). И полностью положиться на автопилот, который и маршрут сам выберет, и диагностику…

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neverova85 23 декабря 2016, 00:56
Легкий, для компании с шапмаским, на один раз, красивый. Лоуренс шикарна, даже в бассейне. Незамысловатый сюжет. Интересна игра актёров. Лайт.
23 декабря 2016, 00:56 Ответить
belkadura 23 декабря 2016, 11:41
в ответ на сообщение neverova85 от 23 декабря 2016, 00:56
Интересно! Как вы шампанское в зале открываете?
23 декабря 2016, 11:41 Ответить
neverova85 23 декабря 2016, 11:46
Тихо тихо)))
23 декабря 2016, 11:46 Ответить
dior80-02 23 декабря 2016, 20:09
Оценка
лоуренс безусловно великолепна....плэтт тоже хорош...фильм на твердую 4 с плюсом...очень красивый..некоторые ходы сценария предугадываются...про всякие там "детали" и некоторые несостыковки говорит не приходится - это же фантастика...но лично для меня одно из самых главных и запоминающихся моментов (если можно так выразиться) в отличае от обожаемого мною "Интерстеллара" тут не чувствуется какой-то безисходности и неизбежности чего-то плохого....вообщем хороший фильм однозначно нужно смотреть!!!
23 декабря 2016, 20:09 Ответить
Александр 24 декабря 2016, 00:57
Оценка
Замечательное кино. Смотреть всем !!!
24 декабря 2016, 00:57 Ответить
bibikova.elena2017 24 декабря 2016, 17:03
Мне очень понравилось!СМОТРЕТЬ СОВЕТУЮ!!!Особенно со второй половинкой! 😉
24 декабря 2016, 17:03 Ответить
Владимир 24 декабря 2016, 18:00
Оценка
Фильм на десятку! Очень понравился, если опустить предсказуемость сюжета. Очень красиво сделано! Любителям фантастики очень рекомендую!
24 декабря 2016, 18:00 Ответить
leadraven 24 декабря 2016, 23:09
Оценка
Очень упрощённая, наивная и местами глупая сказка. Всё крепкий середнячок, кроме сценария - над ним не заморачивались вообще, это полный провал.
24 декабря 2016, 23:09 Ответить
dk 25 декабря 2016, 03:28
Оценка
Скорее да чем нет. Про корабли ковчеги так мало фильмов, что даже это сойдет.
25 декабря 2016, 03:28 Ответить
Александр Баранов 26 декабря 2016, 03:36
Оценка
Я скажу так... Человек, которому не нравится фантастика со спецэффектами не имеет права оценивать и комментировать данную картину! Вы сначала в себе разберитесь, что вам нравится! Фильм года.
100 пудов.10\10
26 декабря 2016, 03:36 Ответить
Анна 26 декабря 2016, 12:02
Дженифер Лоуренс прекрасна.... Крис тоже хорош...фильм на твердую 4 с плюсом...очень красивый, правда слегка под затянут в начале, но один раз его все же стоит посмотреть.
26 декабря 2016, 12:02 Ответить
Марианна Устинова 26 декабря 2016, 12:28
Фильм очень даже неплохой, игра актеров вообще впечатлила. Снят красиво. Смотреть однозначно советую. Не совсем про космос конечно, больше преобладает любовная тема. Девушкам однозначно понравится!!
26 декабря 2016, 12:28 Ответить
Артем Третяк 26 декабря 2016, 17:59
Сейчас пойду смотреть, отзовы хорошие, трейлер тоже понравился. Но вот одно не понятно, если все так хорошо, почему на этом сайте 119 - не пойду и всего 40 - пойду?
26 декабря 2016, 17:59 Ответить
Антон Морозов 26 декабря 2016, 22:27
в ответ на сообщение Артем Третяк от 26 декабря 2016, 17:59
Оценка
Думаю это связано с актрисой, на чьей карьере оставили след ее предыдущие фильмы.
26 декабря 2016, 22:27 Ответить
SKY 27 декабря 2016, 07:55
Оценка
Идти или нет? 😳
27 декабря 2016, 07:55 Ответить
SKY 27 декабря 2016, 07:57
в ответ на сообщение Антон Морозов от 26 декабря 2016, 22:27
Оценка
Какие именно?🤓
27 декабря 2016, 07:57 Ответить
Eduard Kraskov 28 декабря 2016, 20:35
Оценка
Кино обалдос!!! Всем смотреть!!! Поверьте мне!!!
28 декабря 2016, 20:35 Ответить
Eduard Kraskov 28 декабря 2016, 20:37
Оценка
Очень гармоничный зрелищный и просто классный фильм!!! Смотреть всем!!!
28 декабря 2016, 20:37 Ответить
Елена Авласенок Ткаченко 30 декабря 2016, 02:05
Можно ли на этот фильм с детьми 11-12 лет? Или посоветуйте что лучше с ними посмотреть???
30 декабря 2016, 02:05 Ответить
Киноафиша.инфо 30 декабря 2016, 11:16
в ответ на сообщение Елена Авласенок Ткаченко от 30 декабря 2016, 02:05
Елена, возрастное ограничение 16 +
На такой случай мы собрали подборки фильмов в прокате для детей. Выбирайте https://ekt.kinoafisha.info/afisha/selection/kids/
30 декабря 2016, 11:16 Ответить
Ilyas31spb 30 декабря 2016, 14:57
Оценка
Растянутый до невозможности сюжет... Все события фильма можно было уместить в 10 минутах... Да и сюжет не поддается никакому осмыслению. Я о критике и не говорю. Конечно, если кто любить красивые, эпические кадры - найдет фильм заслуживающим внимания.
30 декабря 2016, 14:57 Ответить
Сергей 30 декабря 2016, 22:54
в ответ на сообщение Антон Морозов от 26 декабря 2016, 22:27
и правда - какой такой след оставили ее предыдущие фильмы, кроме хвалебных?)) Прекрасная драматическая актриса, с ярким талантом.

Сам фильм хорош именно как мелодрама. Космос и прочее - это уже вторым фоном. В конце прослезился - значит фильм удался, хотя чувство таки немного смешанное. Но раз эмоции пробились, значит задел))
30 декабря 2016, 22:54 Ответить
Константин Харчистов 31 декабря 2016, 07:12
в ответ на сообщение Елена Авласенок Ткаченко от 30 декабря 2016, 02:05
Оценка
Дочке 10, ей фильм очень понравился. Что касается возрастных ограничительных моментов 16+, так их почти нет.
31 декабря 2016, 07:12 Ответить
Alexander Ivanushin 1 января 2017, 19:42
Оценка
Крайне редко пишу рецензии на фильмы. Тут сделаю исключение.
В кадре 3 персонажа. 4 появляется на 7 минут. Но! Фильм смотрится на одном дыхании, нет ни затянутых диалогов, ни прочей тягомотины, которая убивает фильмы. Игра актеров 10 из 10. Сюжет... А идите и смотрите. С девушкой, с женой , с подругой. Впечатления грарантированы.
1 января 2017, 19:42 Ответить
gardenya 2 января 2017, 09:35
Скучно , муторно и не динамично. Осталось противное ощущение незавершенности и вопрос :"и это все?!" Я ожидала большего.
2 января 2017, 09:35 Ответить
Дженни_Кодес 2 января 2017, 11:35
Оценка
Мне фильм понравился! В первую очередь тем, что это фильм не про космос, а про людей и про жизнь человеческого духа, которая является основной целью искусства.
Тема, жанр и сюжет - это повод поговорить о людях.
В этом фильме всё это очень удачно сочетается. И смотреть интересно, и есть о чём подумать.
Единственное, что меня удивил финал. Если вы ещё не смотрели фильм, то не читайте текст далее, чтобы у вас не пропал интерес к фильму.
Ещё в середине фильма я придумывала свои версии финала. Было очень любопытно, как можно выйти из того тупика, в который попали герои фильма. Когда они осматривали спящих людей, то подошли к женщине с профессией акушерка. Я сразу подумала, что они потом разбудят её, когда Аврора забеременеет. И тогда всех проснувшихся через 88 лет встретят дети героев.
Помните знаменитое изречение Чехова? Если на сцене висит ружьё, то оно обязательно выстрелит.
Это ружьё, увы, не выстрелило(
Также я придумала ещё более логичный финал. Герои разбудят всех на этом корабле, и они начнут жить здесь и сейчас, и к месту колонии прибудут их дети и внуки.
Ведь именно к этому призывала мысль фильма! Жить здесь и и сейчас!
Но, к сожалению, герои прожили всю жизнь в одиночестве. Не думаю, что им было дико весело, даже несмотря на чудесный сад, который они построили всем на удивление.
2 января 2017, 11:35 Ответить
um007 2 января 2017, 15:10
Оценка
Хороший фильм! О том,что за любое решение и действие надо отвечать. Как брать решение на себя за других. О том, как рождается любовь. О преданности и готовности к самопожертвованию. Иногда - до слез... Сходите и не пожалеете.А любимая станет только ближе.
2 января 2017, 15:10 Ответить
Валерия Поцелуева 3 января 2017, 20:52
А можно пойти если 11 лет, если мама купит белет мне?
3 января 2017, 20:52 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2017, 09:25
в ответ на сообщение Валерия Поцелуева от 3 января 2017, 20:52
Валерия, добрый день!
С наступившими вас новогодними праздниками!
Возрастное ограничение 16+, поэтому пойти можно только под ответственность ваших родителей!
Будьте внимательны: могут возникнуть трудности при входе в зал.
Хороших каникул!
С уважением, Мария.
4 января 2017, 09:25 Ответить
belkin-ivan 4 января 2017, 16:25
Оценка
Смотрели с женой, очень понравился, впечатляюще!
4 января 2017, 16:25 Ответить
Анна Кирсанова 6 января 2017, 12:49
Оценка
Фильм понравился, любовь и романтика, красивые виды космоса, смотрела в 3D, фильм очень красивый, фантастический, есть и юмор, наверно так и будут в будущем лечить людей, роботы-анроиды, это всё будет!Игра актёров на высоте! 🙌
6 января 2017, 12:49 Ответить
lyzmaksim 6 января 2017, 21:32
Оценка
Только что сходил. Зал был полный-это наверное о чем то уже говорит(праздники тут не причем,на викинге ползала было). Ощущение после просмотра- как будто вкусное вино выпил.И приятно и послевкусие есть. Фильму однозначное да, и смотреть надо в 3D. Для всех не любителей фантастики мой ответ простой: этот фильм фантастикой можно назвать в самую последнюю очередь!
6 января 2017, 21:32 Ответить
Равшан Хасанбаев 7 января 2017, 00:06
Оценка
Замечательный фильм. Всем рекомендую.
Немного сюжет в одном месте напоминает "Гравитацию".
Но этот фильм не хуже , своеобразен. Мне понравился.
7 января 2017, 00:06 Ответить
Кристина Дмитриева 8 января 2017, 22:49
Классный фильм! Оч понравился! 👍🏽
8 января 2017, 22:49 Ответить
Ya.lelia 9 января 2017, 16:36
Оценка
Затянули фильм. Первый час было интересно. Не произвёл впечатления.
9 января 2017, 16:36 Ответить
slivo 9 января 2017, 18:47
Оценка
Всё очень красива! Лоуренс великолепна, хорошо получаются эмоциональные роли, Пэтт хорош, красивый космос, красивый корабль! Смотреть одно удовольствие!!!!
9 января 2017, 18:47 Ответить
Алёна Малькова 10 января 2017, 00:14
Оценка
+++++++++ Хочу посмотреть третий раз... Фильм ВЕЛИКОЛЕПЕН!!! Не упустите шанс, т.к. скоро показ закончится.(смотреть исключительно в 3D)!
10 января 2017, 00:14 Ответить
svetonosets 10 января 2017, 16:23
Оценка
Фильм отличный! Про любовь, отношения, про ответственность за жизнь человеческую. Красивый фон фильма - все происходит в космосе при полном жизненном комфорте. Мелодрамы я обычно не хвалю, но тут околофантастическая мелодрама, легкая, душевная. Все соответствует высокому классу - игра актеров, декорации, режиссура. Впечатления остались очень очень хорошие. И как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло. Больше всего понравилась финальная фраза "Мы заблудились в космосе, но прожили прекрасную жизнь"
10 января 2017, 16:23 Ответить
Дмитрий Андреев 11 января 2017, 15:02
Оценка
Выходишь из зала под впечатлением,это100%
Фильму ставлю твердую 5
11 января 2017, 15:02 Ответить
Дина 12 января 2017, 11:19
Оценка
Очень симпатичный фильм,один раз посмотреть точно стоит!=)Кто то писал что затянут - ни чего подобного,ни одного затянутого момента.
12 января 2017, 11:19 Ответить
Елена Герлейн(Первухина) 21 января 2017, 22:18
Оценка
Отличный фильм, спец эффекты тоже класс. Нам с мужем фильм очень понравился.
21 января 2017, 22:18 Ответить
Евгений Крылов 28 января 2017, 13:45
Оценка
Либо мне кажется, либо начался подъем нормальных фантастических фильмов.

Хороших умных, вдумчивых фантастических фильмов с крепким сюжетом.

Где фантастику приплели не ради спец эффектов и взрывов с пиу-пиу, а для того чтобы показать и высветить интересные человеческие отношения которые в обычной жизни не всегда есть возможность наблюдать.

По трейлерам сложилось мнение что это фильм катастрофа - но это совсем не так. Фильм про людей, про одиночество, про отношения, про счастье и как порой трудно его найти но найти можно даже в самых невероятных тяжелых жизненных перипетиях.

В картине присутствует моральная подоплека и хороший жизненный посыл. Фильм не пустышка и несет некую культурную и моральную ценность.

Фильм рекомендую, 9 из 10. Если любите фантастику то все 10\10. Смотреть можно без 3д.
28 января 2017, 13:45 Ответить
Vladimir Rojankovski 4 марта 2017, 15:20
Оценка
Отличный фильм! SciFi и романтика плюс реалистичные 3D съёмки. Лучше чем "Гравитация". Всем рекомендую!
4 марта 2017, 15:20 Ответить
Андрей 9 июня 2017, 19:50
Оценка
хороший фильм, но второй раз пересматривать не буду.
напоминает сухую научную фантастику или я испорчен фильмами с енотами или монстрами в космосе ;))
сюжет интересный, но на мой вкус слишком перефилософский и тягучий
9 июня 2017, 19:50 Ответить
Мария Мироненко 27 октября 2017, 12:06
Ну че-то как-то так... Не зацепило :)
Разбудил и разбудил, не поняла до сих пор, че она на мужика обиделась :)))
Всех бы будили такие красавчики :)))
Действительно, немного затянутая история, под конец мы уже зевали. И тоже не поняли, почему они не родили ребенка, который потом бы долетел и всем рассказал о маме, папе и героизме :) Да и веселее бы было с ним все же :))
27 октября 2017, 12:06 Ответить
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:15
Оценка
Я, как фанатик высоких технологий и человек, который очень хочет жить в мире далекого будущего, где как раз таки прогрессирующий спектр высоких технологий используется в повседневном быту. А, пока что, все супер-технологии лицезрею только в кино. ПАССАЖИРЫ — один из фильмов, который позволяет погрузиться в ту желанную атмосферу далекого будущего, в мир потрясающих технологий, что позволяют совершать межзвездные перелеты, в поисках новой жизни.
26 декабря 2019, 11:15 Ответить
ig.v.alexeev 30 января 2020, 15:34
Главному герою я дал бы орден "За подвиги в космосе", героине - орден "За мужество в космосе", А Майклу Шину - премию за актерское мастерство.
30 января 2020, 15:34 Ответить
Олег Ненашев 15 июля 2022, 17:44
Оценка
Фильм Огонь. Раз семь смотрел, по ТВ идёт, включаешь сначала фоном, потому что знаешь что фильм хорош и через пять минут смотришь его уже как основное. Так и посмотрел его семь раз. Таких шедевров единицы. И этот фильм в этом ранге.
15 июля 2022, 17:44 Ответить
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