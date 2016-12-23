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Гомо сапиенс – существо беспокойное: не сидится ему в родовом гнезде, и всё тут! Вечно куда-то тянет… Поэтому как только космические технологии сказали человеку «Да», он быстренько собрал вещички и отправился обживать чужие миры. Правда, некоторые из новых апартаментов оказались довольно далеко: 120 лет лёту в одну сторону. Пришлось изобрести гибернацию (в просторечье – анабиоз). И полностью положиться на автопилот, который и маршрут сам выберет, и диагностику…