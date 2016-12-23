Гомо сапиенс – существо беспокойное: не сидится ему в родовом гнезде, и всё тут! Вечно куда-то тянет… Поэтому как только космические технологии сказали человеку «Да», он быстренько собрал вещички и отправился обживать чужие миры. Правда, некоторые из новых апартаментов оказались довольно далеко: 120 лет лёту в одну сторону. Пришлось изобрести гибернацию (в просторечье – анабиоз). И полностью положиться на автопилот, который и маршрут сам выберет, и диагностику…
100 пудов.10\10
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Сам фильм хорош именно как мелодрама. Космос и прочее - это уже вторым фоном. В конце прослезился - значит фильм удался, хотя чувство таки немного смешанное. Но раз эмоции пробились, значит задел))
В кадре 3 персонажа. 4 появляется на 7 минут. Но! Фильм смотрится на одном дыхании, нет ни затянутых диалогов, ни прочей тягомотины, которая убивает фильмы. Игра актеров 10 из 10. Сюжет... А идите и смотрите. С девушкой, с женой , с подругой. Впечатления грарантированы.
Тема, жанр и сюжет - это повод поговорить о людях.
В этом фильме всё это очень удачно сочетается. И смотреть интересно, и есть о чём подумать.
Единственное, что меня удивил финал. Если вы ещё не смотрели фильм, то не читайте текст далее, чтобы у вас не пропал интерес к фильму.
Ещё в середине фильма я придумывала свои версии финала. Было очень любопытно, как можно выйти из того тупика, в который попали герои фильма. Когда они осматривали спящих людей, то подошли к женщине с профессией акушерка. Я сразу подумала, что они потом разбудят её, когда Аврора забеременеет. И тогда всех проснувшихся через 88 лет встретят дети героев.
Помните знаменитое изречение Чехова? Если на сцене висит ружьё, то оно обязательно выстрелит.
Это ружьё, увы, не выстрелило(
Также я придумала ещё более логичный финал. Герои разбудят всех на этом корабле, и они начнут жить здесь и сейчас, и к месту колонии прибудут их дети и внуки.
Ведь именно к этому призывала мысль фильма! Жить здесь и и сейчас!
Но, к сожалению, герои прожили всю жизнь в одиночестве. Не думаю, что им было дико весело, даже несмотря на чудесный сад, который они построили всем на удивление.
С наступившими вас новогодними праздниками!
Возрастное ограничение 16+, поэтому пойти можно только под ответственность ваших родителей!
Будьте внимательны: могут возникнуть трудности при входе в зал.
Хороших каникул!
С уважением, Мария.
Немного сюжет в одном месте напоминает "Гравитацию".
Но этот фильм не хуже , своеобразен. Мне понравился.
Фильму ставлю твердую 5
Хороших умных, вдумчивых фантастических фильмов с крепким сюжетом.
Где фантастику приплели не ради спец эффектов и взрывов с пиу-пиу, а для того чтобы показать и высветить интересные человеческие отношения которые в обычной жизни не всегда есть возможность наблюдать.
По трейлерам сложилось мнение что это фильм катастрофа - но это совсем не так. Фильм про людей, про одиночество, про отношения, про счастье и как порой трудно его найти но найти можно даже в самых невероятных тяжелых жизненных перипетиях.
В картине присутствует моральная подоплека и хороший жизненный посыл. Фильм не пустышка и несет некую культурную и моральную ценность.
Фильм рекомендую, 9 из 10. Если любите фантастику то все 10\10. Смотреть можно без 3д.
напоминает сухую научную фантастику или я испорчен фильмами с енотами или монстрами в космосе ;))
сюжет интересный, но на мой вкус слишком перефилософский и тягучий
Разбудил и разбудил, не поняла до сих пор, че она на мужика обиделась :)))
Всех бы будили такие красавчики :)))
Действительно, немного затянутая история, под конец мы уже зевали. И тоже не поняли, почему они не родили ребенка, который потом бы долетел и всем рассказал о маме, папе и героизме :) Да и веселее бы было с ним все же :))
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